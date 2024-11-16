Bitcoin密密破頂！上市公司炒幣狂賺8億　專家度身訂造三大投資法

比特幣Bitcoin周內接連破頂，衝破9萬美元關口，市值一度甚至超越白銀、沙特阿美，成為全球第七大資產，足見特朗普交易（Trump Trade）威力不減。自上周三美國大選特朗普奪魁以來，Bitcoin價格已飆約30%，市場紛期待，特朗普作為加密貨幣狂熱信徒，重登寶座，可於監管中有寬鬆利好消息。



不過加密貨幣素來飽受爭議，所謂「富貴險中求」，加密貨幣交易所分析師繼續看好相關走勢，並向各類型投資者提供不同投資策略；但摩根資管重磅分析師則化身「大淡友」，提醒投資Bitcoin，有在非常短的時間內，損失五成以上資金的風險，波動性高到令人難以置信，坦言「輸咗唔好搵我返嚟喊」。



比特幣Bitcoin周內接連破頂，衝破9萬美元關口。（資料圖片）

加密貨幣交易所讚市道旺 Bitcoin劍指10萬美元

Bitcoin水漲船高，加密貨幣交易所先傳捷報。全球排名前三的加密貨幣交易所Bybit透露，加密貨幣在美國大選前，市場已見炒風，9至10月期貨交易量猛增61%，至6390億美元。特朗普獲勝後，看漲情緒更甚，槓桿多頭頭寸（Leveraged positions）需求旺盛，尤其集中於永續及期貨合約，兩者未平倉合約均有上升，反映市場承擔風險的意願增強。

而本港最大持牌虛擬資產交易所Hashkey就表示，截至11月12日，其資產管理規模已經超過67億港元，其中近10日增長的規模就達12億元，累計交易量突破5500億元。

Hashkey Group首席分析師丁肇飛認為，Bitcoin價格仍有上望空間，且其作為大市值主流幣種，相信穩妥程度已經通過了時間驗證。市場就普遍期待，Bitcoin價格突破10萬美元大關，相信亦指日可待。

特朗普素來支持加密貨幣，市場情緒高漲。（資料圖片）

短期高追有機會 留意後續經濟數據添變數

炒風如此熱烈，此時高追入市，又是否妥當？丁肇飛分析認為，從長期持有的角度看來，相信Bitcoin已成為金融市場重要組成部分，且與貨幣流動性呈正相關趨勢，配置可對沖貨幣寬鬆的風險。從中短期角度看，接連破頂時入市，也符合市場「買漲不買跌」的習慣心理。

不過其也提醒，若投資組合中已有較多高風險資產，在當下高位加倉，值得審慎考量。另一邊廂，特朗普畢竟還未入主白宮，其掌權後宏觀經濟數據走勢如何，通脹是否會再肆虐，就為其後的加密資產價格增添變數。

Hashkey Group首席分析師丁肇飛認為，Bitcoin價格仍有上望空間。（受訪者提供）

三大投資方法逐個數 港上市公司炒幣狂賺8億

談及投資產品的選擇，丁肇飛認為，資深投資者可直接配置加密貨幣。他表示，Bitcoin本身屬於區塊鏈上的加密資產，可通過交易所或場外購買，是「全網、全時段、全球化流通」。如果提取至個人銀包，則為「your coin，your assests」（你的貨幣，你的資產），完全歸屬個人，便利於直接於市場上交易。

但新手投資者，他則認為可考慮Bitcoin現貨ETF，優點在於管理更方便且流動性強，不過弊端則在於Bitcoin會統一託管於服務商手中，需支付管理費作為持有成本。據港交所數據，本港目前有3隻現貨ETF，分別為嘉實（3439）、華夏（3042）、博時（3008），最高入場費不足1200港元，且三隻近一個月漲幅均高達34%。

此外，坊間亦不乏Bitcoin概念股受惠走俏。就港股而言，博雅互動（0434）股價，在1個月間足足飆升67.3%，公司甚至直接「炫富」披露持倉，稱持有2641枚Bitcoin，平均成本每枚約5.4萬美元，以其周內最高價約每枚9.3萬美元計，相當於公司炒幣，已狂賺近1.03億美元，折合約8億港元。

丁肇飛表示，概念股與Bitcoin漲跌雖大致相似，但購買邏輯卻略有不同。例如美國龍頭加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）就以公司業績、資產管理規模等作為股價支撐；而MicroStrategy（美：MSTR）其資產負債表中就多有Bitcoin，投資者買的是資產；另有部分「礦工股」，投資就看中其挖礦收益，不過概念股收益幅度，或難及Bitcoin本身價格漲幅。

投資可通過購買加密貨幣、相關ETF、概念股等多種方式參與比特幣投資。（資料圖片）

摩通許長泰「潑冷水」 提醒三大危險位籲審慎配置

值得留意的是，再熱門的資產，投資選擇也總見仁見智。摩根資產管理亞太首席市場策略師許長泰周內則向《香港01》點出，Bitcoin波動性高到令人難以置信，主要原因有三。其一缺乏基本面的驅動，其二未可完全遵循供求關係，其三與其他主要資產類別關聯度隨機，難以尋找正負相關等規律。其相關分析，可謂對此類加密貨幣資產「大潑冷水」。

他又坦言，特朗普作為加密貨幣的狂熱愛好者，大選得勝後，Bitcoin應聲大漲屬意料之中，但後續需思考的是，會否也配合的監管措施，投資者權益應當如何保障，因此其個人認為，並非完全不可投資，但只可零星配置（a satellite allocation），且對於投資成本的控制需非常審慎，並不宜於作為核心投資組合。

許長泰又坦言，會提醒想要入局的朋友，如果可以在非常短的時間內，接受損失五成以上資金的風險，那當然可以「去馬」，只是「輸咗唔好返嚟搵我喊（Don't come crying to me）」。