撞名馬斯克領導「政府效率部」　虛擬貨幣DOGE狗狗幣大漲20%

特朗普（Donald Trump）再度當選美國總統後，加密貨幣成為投資者追捧對象。一直獲Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）鍾愛的狗狗幣（Dogecoin，簡稱DOGE），與他將領導的部門政府效率部（簡稱DOGE）撞名。狗狗幣11月13日一度攀升20%，達到0.43美元。



狗狗幣13日曾飆升20%，交易價格觸及約0.43美元（約3.35港元），隨後回落；到美國東部時間上午2時，其交易價格為0.37美元（約2.88港元）。

特朗普表示，馬斯克將與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導所謂的政府效率部(Department of Government Efficiency，簡稱DOGE)。消息一出，與該部門簡稱同名的加密貨幣狗狗幣（DOGE）應聲大漲20%。

Tesla創辦人馬斯克2024年10月在美國賓夕法尼亞出席大選活動（REUTERS）

馬斯克過去多次表示對狗狗幣的支持，包括曾在社交平台X（舊稱Twitter）表示，要「讓火箭送實體狗狗幣上月球」。