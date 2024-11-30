疑遭敵意收購股價飆兩成　專家料維他奶有三招反擊　散戶可執雞？

港股市場冷清，唯獨本地老牌企業維他奶（0345）「暖笠笠」，周內股價一度半日內飆逾30%，單日市值增逾20億元。近日集團發布中期業績，更驚喜豪派中期息每股4仙，按年大增逾1.8倍。但更惹人關注的，其實是信置（0083）主席黃志祥胞弟黃志達旗下，星洲品牌楊協成（星：Y03）密密增持，「收購大戰」疑一觸即發。



「鷸蚌相爭，漁翁得利」，狙擊戰引爆投資熱情，散戶似乎可在「食花生」的同時，藉炒賣的東風小賺一筆。不過專家就提醒，現掌控維他奶的羅氏家族，至少還有三招反擊，或令楊協成狙擊不成，反惹暴瀉。散戶敬請留神！



中期息大增1.8倍 維他奶單日市值漲逾20億元

先看中期業績，維他奶半年純利錄得1.7億元，按年增長近5%；總收入就增2%至34.4億元。上半年毛利率增1.1百分點，至51.6%，經營溢利就按年增50%至2.6億元。中期派息每股4仙，相當於按年大增1.8倍。

就分部而言，公司內地業務經營溢利增長15%，香港業務就升44%，公司指，主要受惠於原材料價格下跌。不過澳洲及新西蘭、新加坡業務就均錄經營虧損。

業績雖有增長，連日集團股價逆市爆升，並不止歸因於此。其實自今年10月初，楊協成在維他奶持股比率，首次超過5%以來，已令股價兩個月內足漲1.3倍。連同周內再披露增持，維他奶市值單日更飆逾20億元。市場資金湧入，除了是公司業績與派息等利好因素，更多或因為，樂見港、星兩大豪門「打擂台」。

維他奶宣布，擬派中期息4港仙，去年同期則僅有1.4港仙。（資料圖片）

港星兩大豪門「打擂台」 各自背後有神仙

本港羅氏家族於1940年創立維他奶，首代掌門人為羅桂祥。其子羅友禮現為公司執行主席，時年83歲，近年已漸「交棒」，由第三代羅其美擔任公司副主席。羅氏族人於餐飲行業紥根已深，本地快餐店大家樂（0341）、大快活（0052）創辦人，均系出同宗同源。目前為止，結合家族基金及個人持股，現時羅氏合計在集團持股約26%。

而目前「踢館」的同業，則為在1900年已創立的飲品公司「楊協成」。雖然「楊協成」為新加坡上市公司，但公司市值現只約3.7億坡元，相當於21.5億港元，比起維他奶的133億元市值而言，規模較小。不過，其背後「金主」黃氏家族，卻威名赫赫，家族現由信置主席黃志祥、與其胞弟黃志達領軍，居新加坡富豪榜第二位。

10月初，黃志達首披露，透過其管理的遠東機構（Far East Organization）旗下楊協成，增持維他奶，持股比例突破5%。隨後增持動作密密，截至本月21日，持股比例已增至近12.3%。而其家族辦公室旗下Kuang Ming Investments亦披露增持，料買貨動作持續。

羅友禮在業績會上回應狙擊事件，直言「你去問（嗰位）投資者，我哋都唔知佢想點！」（周令知攝）

第三方「搖擺州」或成關鍵

而除卻雙方角力，仍有第三方「搖擺州」左右大局。根據港交所股權披露，日資股東三菱（Mitsubishi UFJ Financial），近來減持動作頗多，10月至今，持股比例已由約10.9%降低至6.8%。另一方勢力則為加拿大機構Global Alpha Capital Management，截至今年7月的最後一次披露，持股比例約為5.1%，此後再未見接力動作，兩間機構股東或成為雙方拉攏的關鍵。

日資股東三菱，10月至今，持股比例已由約10.9%降低至6.8%。（資料圖片）

專家：業績「麻麻」基本面未改 羅氏或出三招反擊

凱基亞洲投資策略部主管溫傑就分析表示，維他奶今次業績「麻麻地」，基本面並未有顯著改善，連日股價飆升，源自市場對集團收購的憧憬，頗具「財技股」意味。他又提醒，目前公司股價已經躍升不少，後續增長動力存疑，散戶若想搭「順風車」入市，有一定風險。

而日前，執行主席羅友禮，在業績會上對疑似收購戰的回應，直言「我哋都唔知佢想點」，溫傑就表示，楊協成最終目的仍未知，哪怕如市場猜測採取敵意收購，料羅氏家族也不會乖乖「束手就擒」。一旦楊協成最終失敗，不排除會心灰意冷沽貨，屆時料公司股價將暴瀉。

即便楊協成背靠的黃氏家族財力雄厚，溫傑卻直言，羅氏的反擊至少便有三招可出。首先，利用配股、供股等方式攤薄所持股權；其次，市面尚有不少基金持有維他奶股份，若可合縱連橫，統一戰線，料可共同抵禦；最後，便是如今次一般，繼續豪派高息，令到現有股東不願沽貨，變相阻礙收購步伐。

故此，維他奶「收購戰」鹿死誰手，仍有待分曉。