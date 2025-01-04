新年開局「藍籌王」即破頂！　小米兩大憧憬　黃國英睇「4字頭」

如果說2024年的小米（1810）自汽車SU7一炮而紅，以全年股價飆1.2倍的表現，榮登「藍籌升幅王」，聽落未算直觀。然則，假如在小米發佈新車當日，將原本買車的錢，盡數買入公司股票，持有至今沽出，便能買到2輛SU7有餘！



2025年開局，小米股價愈升愈有，周五（3日）更創下歷史新高。回看這一年的完美「翻身仗」，實則是時勢與實力，缺一不可的結果。而股價破頂後，小米市盈率已達46倍的高位，究竟是趁機離場落袋為安，定勇追熱潮？專家就力撐道︰升勢未完！



發新車重返招股價 「撞正」救市升穿前浪頂

小米大轉勢，可算是始於造車。去年3月28日晚，創始人雷軍一錘定音，宣佈SU7汽車21.59萬元人幣起，超預期的「良心價」引爆市場。下一交易日，股價應聲高開15%，時隔兩年重返17元的招股價。回憶其2018年登陸港股時，先以下限定價，首掛即「破發」，一度低迷。

事實上，新車的利好也只令漲勢維持到5月中旬，於20.35元見頂回落。恰所謂柳暗花明，8月小米憑不俗業績，再拾升勢；正是衝擊年內前浪頂，久攻不下的關鍵時刻，幸運女神眷顧，時間來到9月23日。當日傳出，內地監管巨頭將齊聚，出招救市，港股迎來「大時代」，小米乘「東風」，一舉突破阻力位，難得動力十足，不但没掉頭回落，昨日更創下歷史新高。

以3月發車時的收市價14.94元計，買一輛SU7的錢，等同約77手小米股票，截至本周收市的36.25元，則相當於，若將起初買車的錢投資股票，揸至今日，就能多賺取32.8萬元，足能多買一輛頂配版SU7 Max。

紅藍兩線交叉點，即為9月23日當日，小米股價升穿前浪頂，突破阻力位。（彭博截圖）

46倍PE未算平 佈局三大增長曲線

小米產品雖素來以「價平」著稱，其股票估值卻未算低。以過去四個季度業績計，小米市盈率（PE）高達46倍。無論是對標如騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）等科網龍頭；抑或是比亞迪（1211）、理想（2015）等電動車企，上述公司市盈率最高也不過逾20倍。

不過回歸公司基本面，節節攀升的貴估值，亦非「浪得虛名」。如近管理層反復提及，公司已佈局完成三大增長曲線，其一以手機為核心的可穿戴設備、其二為家電智能設備、其三則為汽車相關出行產品。

翻查最新財報，小米首三季收入按年升29.9%至2,569.0億元人民幣，其中手機收入佔比重逾50%，智能家電等佔近30%，其餘各有10%的收入，分別來自互聯網服務及汽車。單計第三季，營收925.1億元人幣，創下新高，經調整純利就按年增4.4%至62.5億元人幣。

小米總裁盧偉冰近期表示，2024年是小米高端化突破的一年，高端手機銷量按年增43%。（資料圖片）

佈局高端化路線 軟件毛利率高近80%

值得一提的是，產品雖價平，其實還有「隱藏」業務補上利潤。細看各業務毛利率，收入貢獻最大的手機分部，毛利率其實只11.7%，IOT消費品毛利率就為20.8%。對比手機龍頭蘋果Apple（美：AAPL），蘋果硬件部分的毛利率始終在35%的高位波動。

利薄，首先是可刺激多銷，財報引用機構數據，小米在內地3至5千元人幣價位的手機市佔率約20%，總體市佔率就有14.7%。不過近來公司，轉而著力打造高端化路線，手機平均售價（ASP）按年大增一成，至每部1102.2元人幣，其在內地高端智能手機出貨量，佔整體出貨量的比重，也按年提升7.9個百分點至20.1%。

正如總裁盧偉冰近期所述，2024年是小米高端化突破的一年，高端手機銷量按年增43%，預計會超過1,200萬部，下一步便要突破6千元以上價格段。而財報顯示，目前公司5千元以上的市佔率僅為單位數，相信伴隨高端價格段的突破，手機利潤仍有上望空間。

而另一邊廂，看似默默無聞，收入貢獻不多的互聯網服務，毛利率卻驚人高達77.5%，足匹敵Apple軟件服務毛利率。先用物美價廉的硬件設備，吸引「米粉」入場；再順理成章，使其用配套系統或增值服務，因此看似硬件讓利而產生損失，其實仍是「肥水不落外人田」。

看似默默無聞，收入貢獻不多的互聯網服務，毛利率卻驚人高達77.5%。（財報截圖）

小米新車YU7預計將在6、7月上市。（資料圖片）

再有新車惹憧憬 雷軍自曝全年目標交付30萬輛

至於最受憧憬的汽車，雷軍跨年時透露，SU7 Ultra量產版將在3月上市，而酷似法拉利被戲稱為「法拉米」的YU7將在6、7月上市。他續指，目標2025年交付30萬輛車，去年已交付超過13.5萬輛，他形容稱，很多車企可能十幾年銷量都沒超過，哪怕比亞迪（1211），也是用了10年時間才過30萬輛。

回顧2024年中，小米首次公佈汽車業績，錄得經調整虧損18億元人幣（下同），季度交付2.7萬輛車，相當於賣一輛車就會虧6.6萬元。而僅僅3個月後，公司第三季汽車業務錄得經調整虧損15億元，但由於產能提振，單車虧損已經縮窄近半，僅錄得3.8萬元虧損。

總裁盧偉冰曾大派定心丸，直言汽車是典型的規模經濟行業，且由於首款車為純電轎車，成本投入巨大。不過若倍升至30萬輛的交付成真，規模可助分攤成本，相信虧損可進一步收窄。

再看毛利率，財報披露小米汽車毛利率為17.1%，雖然不及毛利率高達25.6%的比亞迪，以及20.9%的理想汽車，但已跑贏只錄得13.1%的蔚來（9866），與剛由負轉正的小鵬（9868）。即便是美國龍頭特斯拉Tesla（美：TSLA），上季毛利率也為17.1%，與之打成「平手」。

2024年4月25日，北京車展，雷軍在新聞發布會上發表講話。（資料圖片）

黃國英：年內上望40元 逢低可吸納

黃國英資產管理董事黃國英指出，相信市值1萬億港元會是重要的關口，對應股價可望40港元，且年內就可以實現，即便其估值未算低，仍建議投資者逢低便可吸納。截至周五，小米市值已突破9,000億元關口。

他續解釋稱，小米之家業務分佈極廣，兼以現提及AI概念，著手部署大模型，相信無論在手機出海、新車發佈等各領域，就算面對不確定性，各業務之間仍可以彼此彌補。且近來其剛奪得「升幅王」寶座，資金仍會願熱捧「新貴」。