今年樓價看升！　萊坊王兆麒籲留意鐵路及啟德盤　內地高才撐租市

去年本港樓市全面撤辣且減息，惟樓價仍要受挫，今年表現又如何？萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒在接受《香港01》訪問時，預測今年一般住宅樓價有望上漲約5%。儘管前景向好，他表示市場高達2萬個獲批預售樓花而未售出的新盤，亦成樓市回升的重要阻力。另邊廂，他預計住宅租金上漲3%至5%，並有望創下歷史新高。「尤其係中高價住宅市場，好多租客來自人才計劃專業人士會推動租賃市場。」



在投資建議方面，王兆麒建議投資者可以關注鐵路上蓋的住宅和啟德的新盤。他指出，啟德幾乎位於港九新界的中心位置，而鐵路上蓋的樓盤無論在交通便利性還是需求穩定性上，都具備優勢。



萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒，預測今年一般住宅樓價有望上漲約5%。（夏家朗攝）

王兆麒指出，隨著政府取消「辣招」政策並降低利率，市場將吸引更多買家，從而促使成交量回升。然而，目前市場上約有2萬個已獲批預售樓花但尚未出售，庫存水平較高，需進一步消化才能達到合理的供應。為此，發展商將加速推售新盤。「市場同時出現新申請﹙預售樓花﹚，所以一加一減，我想要減少8千至1萬個單位，先會回落到一個較合理水平。」他估計，這過程可能需要6至9個月。

料樓價上半年見底 鐵路及啟德盤成投資熱點

王兆麒預測今年一般住宅樓價有望上漲約5%。不過樓價在上半年仍可能波動，預計待市場庫存消化6至9個月後，樓價回升會在下半年發生。

他指出，儘管市場基調已經好轉，但由於仍有較庫存未消化，樓價尚未見底。「我哋預計今年上半年樓價應該會見底，所以都係入市時機。」他補充，自去年年底減息以來，一、二手樓市場交易量回升至每月接近5,000宗，回到較正常的水平，但距離市場全面復甦仍有一段距離，「十幾年前還沒有辣招的時候，講緊成交係差不多10萬宗一年。依家表現雖然未返到之前咁，但比起疫情之後都算係已經算一個好大嘅進步。」

就地區而言，王兆麒表示位於市區以及鐵路上蓋的住宅區是主要的投資熱點，當中啟德位於港九新界的中心位置，同樣是市區內唯一的新發展區，擁有巨大的發展能力。加上發展商都有一個吸引的價錢吸引買家，以全新盤啟德柏蔚森I 首批60伙為例，折實平均呎價約1.8萬，入場費「四球有找」。 此外，無論是市區還是偏遠地區，位於鐵路上蓋的住宅區都具有較好的投資潛力。「始終鐵路上蓋盤有比較好的保證，就算住到上水粉嶺一些偏遠的位置，但是因為有鐵路，來回市區工作都相對方便。」

新盤供應與美國息口政策成潛在風險

市場需求回升，王兆麒提醒道仍存在不容忽視的風險。正如所言，市場上仍有約有2萬個未售出的樓花，倘若這些庫存未能順利消化，可能會影響供需平衡，進而拖累二手樓市場的表現。

他解釋，傳統上二手樓市市場依賴一手樓的帶動。「我哋見到市場有啲轉向，由於購買力有限，成交集中係一手樓，二手樓相對蝕底。」若二手樓市場回升，則需要進一步降價推盤，因此在二手樓市場生會產生不影響。

此外，美國的息口政策也將對香港樓市構成另一大風險。隨著特朗普政府上台，市場對減息速度的預期變得不確定。如果美國未能快速減息，香港的利率可能未能如預期那樣下行。這將直接對香港樓市需求產生負面影響，尤其是對於那些依賴公款購房的買家。雖然減息有利於購房者的購買力，但如果利率長期保持在較高水平，則會進一步抑制購房需求。

內地高才撲入撐起租賃市場

另一邊廂，王兆麒預料香港的租金將會上漲3%至5%，有望創新高。他指出，來自人才計劃及高薪專業人士為中高端租賃市場注入動力。現時已有約有20萬名內地專業人士獲批，同樣地王兆麒預計在未來6至9個月他們將陸續來港，而他們在選擇租住地點方面，會偏好交通便利、生活配套完善的區域。如九龍站、啟德、大圍等等。「對於一個剛來香港專才佢哋係租屋住會考慮交通配套，通常會選擇新興豪宅區，以方便為主。」

另外，他補充，隨著本地家庭因子女教育需求選擇升級住所，租金需求持續增強。