中美貿易戰前景未明　謝瑞麟女掌櫃︰將更謹慎　持更多現金

隨着中美兩國展開新一輪磋商，貿易戰前景未明。謝瑞麟（0417）副主席兼首席策略暨財務官伍綺琴，曾任多間上市公司高層，她則相對樂觀，預計中美雙方能在90日停火期內，在大框架上達成共識，惟細節則需要更多時間再作商討。面對外圍環境的不明朗因素，她指，集團會更為謹慎，除了優化店舖網絡，亦會持有更多現金，令公司的財務狀況更為穩健。

中港基建開通 無助珠寶消費

零售市道轉弱，加上人民幣貶值，即使有大型交通基建落成，珠寶業也未能受惠太多。伍綺琴說，高鐵開通及港珠澳大橋落成，主要是帶動了不過夜旅客的數目，他們大多購買日用品、化妝品等貨品，較少會買珠寶首飾。公司希望把產品變得大眾化和更加普及，令客人不是在婚嫁才會購買首飾，而是將首飾作為日常生活的一部分。

伍綺琴覺得，即使在經濟好的時候，管理層也要居安思危，保持危機意識。（張浩維攝）

自嘲「腳頭差」 但信零售低潮會過去

伍綺琴曾經在港交所（0388）、恒隆地產（0101）及碧桂園（2007）任職，她笑稱自己每次轉工時，都遇上行業低潮或經濟不景，在2015年加入謝瑞麟時，亦適逢零售業的低谷。她覺得，現時香港只是受中美貿易戰間接影響，每一個低潮總有過去的一日，最重要是不要自己亂了步伐，同時抱著良好的信念，不要輕言放棄。「不是說mission impossible（不可能的任務），差別是時間會久一點，或者是荊棘會多一點，只要有信念一定會做得到。」即使在經濟好的時候，也要居安思危，保持危機意識，在擴張時亦要留有兩手，維持財務健康。