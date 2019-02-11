會計師公會續研普選方案　新任會長羅富源：盡快作出相應修改

香港會計師公會去年3月舉行特別會員大會（EGM），近6,000名會員「迫爆」公會總部並通過決議，要求以一人一票選出新任會長及副會長。 然而事隔大半年，普選會長仍然只聞樓梯響。公會於去年12月改選領導層，正副會長依循舊例由理事會互選產生，並選出安永香港及澳門審計服務副主管合夥人羅富源接任會長一職。 羅富源受訪時指，由於公會肩負會計業監管重任，不宜對其他專業組織的選舉模式照單全收，會方仍然需時研究「一人一票選會長」的落實細節，期望盡快付諸實行。

會計師公會去年有過百名會員聯署並召開EGM，會上提出3項動議，包括一人一票選會長及副會長、罷免時任行政總裁丁偉銓，以及向會員退還現金儲備，最終3項議案悉數獲得通過。會方隨後宣布成立專責小組，着手籌備落實「一人一票選會長」細節。但公會又於去年10月公布，由於需時檢討理事會架構，未能趕及於去年底換屆時推出「普選方案」，至今普選依然未有時間表，引來部分會員不滿。

監管職能較重 事涉修改法例

羅富源強調：「雖然該份議案不具約束性，但我們一定會尊重會員意見，盡快作出相應修改。」但他坦承「一人一票選會長」議題相當複雜，「公會的專責小組去年已考察過8個專業界別團體的選舉模式，包括醫學會、律師會等，它們的選舉模式各有不同，但亦沒有一個適合會計師公會。」他解釋，其他專業組織具備較少的監管者角色，加上會長的產生辦法本身受《專業會計師條例》約束，會方需要推動修例才可落實一人一票選舉，故此必須與政府緊密溝通。

安永香港及澳門審計服務副主管合夥人羅富源（右二）於去年底的周年大會獲選為新任會長。（文顥宗攝）

羅富源亦指，正副會長人選攸關公會發展，必須步步為營，「會長及副會長的參選資格是怎樣？理事會架構，尤其執業及非執業理事比例，又是否需要改動？這些對公會影響深遠的議題，我們都要全盤考慮。」他續稱，工作小組探索出可行方案後，會先向會員及外界持份者展開諮詢，最後提呈立法會通過，惟目前未有具體時間表。他表示，由於理事會剛於去年底換屆，公會已於專責小組委任新成員，務求盡快重啟工作。

CEO懸空大半年 下月起面見新人選

除了「一人一票選會長」，去年EGM同時通過罷免時任行政總裁丁偉銓，主要因為有會員不滿其超過500萬元的年薪過高及會務不透明，丁偉銓隨後於6月底約滿離任，惟至今CEO一職懸空大半年仍無着落。

羅富源解釋，公會去年起展開全球招聘，但物色合適人選並非易事，「因為行政總裁不僅要領導行政工作，更要擔當會計師註冊事宜，需要一定時間尋找人選。」他指出，未來一兩個月會開始會見潛在人選，會因應市場水平、人選資歷背景釐定薪酬水平，並會聽取招聘公司的意見。

羅富源透露，去年公會已研究過8個專業界別組織的選舉方法，但沒有一個適合會計師公會。（文顥宗攝）

根據公會資料，會方現時坐擁超過3.5億元財政儲備，部分會員因而於去年EGM提出並通過「退錢」決議。羅富源透露，會方已向會員豁免一年會費，並於部分持續進修課程提供折扣，減幅達到兩成，未來會繼續研究其他舉措，「若有非急需應用的現金儲備，都會考慮以不同形式回饋會員。」

財匯局修例通過 影響約50間會計師行

此外，立法會於1月底通過財務匯報局修訂條例草案，將原有由公會負責的上市公司核數師監管工作，移交至財匯局接手。會計師公會執行總監樂志傑（Chris Joy）澄清，公會仍將保留大部分職能，包括註冊及認證會計師資格、制訂標準、會員規範等，預計受條例影響的會計師行僅約50間。

修例生效後，財匯局對違規上市公司核數師的罰款上限，亦會由過去的50萬元大幅調高至1,000萬元，引發中小型會計師行憂慮，公會早前亦表明反對。羅富源認為，罰款只是當局提升審計質素的手段之一，相信局方不會過份依賴處分行動，亦會要求違規會計師採取改善措施等。

立法會於上月底通過修例，將上市公司核數師監管工作，交由財務匯報局接手。（林若勤攝）

冀大灣區先試 容香港會計師北上執業

粵港澳大灣區規劃醞釀多時，行政長官林鄭月娥早前預料，該份規劃將於一兩個月內公布。羅富源表示，公會近日與內地政府官員緊密磋商，期望放寬本港會計師於內地執業的限制，「現時香港會計師要北上參與內地會計師樓的工作，就必須先居留183日或以上，無疑有頗大障礙。」

他指出，公會上月會見中聯辦副主任譚鐵牛時已反映相關訴求，「希望能在大灣區先行先試、特事特辦，理想方案是將香港居留時間，包含在183日的限期內，令本港會計師可直接參與內地會計師樓事務，並成為其合夥人。」

雖然去年會計師公會爭議頻頻，但羅富源認為公會內部氣氛未見緊張，重申會繼續加強與會員的溝通，並計劃通過數碼化渠道，提升會務透明度。