恒地煤氣齊送紅股　解構箇中原理　散戶賺定蝕？

四叔「孖寶」恒地（0012）及煤氣（0003）多年來奉行「10送1」紅股政策，送完股之後，股價繼續攀升，即使翌年派息維持不變，亦變相增加了1成股息，小股東自然受落。 只不過，上市公司送紅股，並不代表股價一定升，散戶一定賺！專家指出，對於一些業績差的公司，送紅股只會「幫倒忙」。看來，紅股「光環」，僅存在於恒地及煤氣這類增長穩定的優質股身上。

很多人買四叔旗下恒地、煤氣股票，是為了每年有紅股派。（資料圖片）

送紅股 理論上對股價無大幫助

上市公司宣布送紅股，即是按股東原有持有股份數目，根據一定比例，將新增的股票「送」給股東，但由於股價會相應除淨，公司總市值理論上維持不變。舉個例，假設一間股價10元的上市公司宣布「10送1紅股」，如一名小股東持有10,000股，按比例將會獲發1,000股紅股，總持股升至11,000股。只不過，持股雖然多了，但股價經過除權後，會相應調整至約9.09元，該散戶手上持股價值維持在10,000元。

相對而言，派息是將公司的現金派出去，股東可直接受惠，送紅股則不然，公司除了行政費之外，不用「真金白銀」向股東支付回報。

除權後的煤氣總有動力升上去，主要得益業績持續做好。（資料圖片）

業績有支持 派紅股才有作用

如此說道，煤氣及恒地過去多年都「10送1紅股」，豈不是代表股東被「搵笨」？其實不能就此一概而論，皆因參考往績，兩隻股票送完紅股後，股價往往回升到除淨前的價位，甚至更高，一眾股東得到新的紅股後，如能以除權前的價位沽出，變相收了10%股息。至於派息，受惠業務增長及派息比率有緩衝，煤氣近年每股派息，維持在0.35元，並無因為派發多了紅股，而因應減少每股派息；恒基近年每股派息更見穩步上揚。

宏高證券投資經理梁杰文指出，這種送紅股的方式需要該公司有不錯基本面支持才會見效，以致除淨後股價可升回除淨前的價位。假如是細價股或長期虧損的公司打算送紅股，由於業績問題，令一眾股東對公司不會有信心持有，所以送紅股對股價的幫助可能只是「曇花一現」，最後股價會跌回去。

梁杰文指，若細價股或長期虧損的公司打算送紅股，對股價的幫助可能只是「曇花一現」。（張浩維攝）

送紅股「隱藏」股價升幅

事實上，恒地及煤氣使用這種送股策略多年，梁杰文提到，這些公司派紅股已經形成一個傳統，他們「騎虎難行」之下，形成每年都會派紅股去保障股民信心；加上公司業績有保證，股民拿了紅股後，亦不會輕易拋售，令市場上不會突然出現龐大沽壓，股價相對有保證。

另外，也有說法指煤氣一直派發紅股是有心「隱藏」股價升幅。如煤氣連續10年利用「10送1」紅股政策，可令1,000股累積變成2,593股，總市值實質增長，並非單純從股價能反映。煤氣10年前的股價僅5.2元，現時股價已逾19元，升幅看似只有2.65倍，但不要忘記散戶同時收取了約1,593股紅股！