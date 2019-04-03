恒地、煤氣股價「坐火箭」　專家計算最新值博率　咁樣操作最好！

恒基系股價近期爆升，中華煤氣（0003）升穿19元大關破頂，而恒地（0012）昨日﹙1日﹚盤中高見50.5，逼近歷史高位！四叔「孖寶」走勢如此凌厲，究竟是「蘇州過後無艇搭」，抑或高處未見高？《香港01》邀請分析師解構四叔「孖寶」，意見是一隻值得短線買入，另一隻則是長線持有之選。

恒基系兩大旗艦股近月爆升，四叔身家亦水漲船高。（資料圖片）

截至昨日收市，恒地收報49.9元，煤氣則收報19.14元，雙雙處於歷史高位區域 。事實上，恒地自去年10月的低位36.2元，升至盤中最高見50.05元，累計升幅約38%，而煤氣則從去年10月低位的14.72元升至歷史高位，累計升幅約30%。

目前，恒指已觸及逾9個月新高，直逼30000點水平，兩大強勢股又會否高處不勝寒？宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為恒地及煤氣各有千秋，可分作中短線及長線投資之選。

林嘉麒認為，恒地相比其他地產股，仍然屬於高折讓。﹙資料圖片﹚

恒地宜中短線持有

翻查資料，恒地現價市盈率7.05倍，市帳率（PB）約0.75倍。林嘉麒認為，相比其他本地地產股，恒地仍然屬於高折讓。他指出，本地樓市料繼續上升，地產股前景樂觀，加上市場預期美國6月有機會減息，相信市場繼續有資金流入股市，利好氣氛，港股有機會重上30000點水平，所以恒地仍然「值博」。

不過，林嘉麒補充，地產股與經濟同期表現敏感，近日升勢是否短期反彈，以至一旦中美貿易協議失敗，對市場的影響會有多大，目前仍是未知之數，所以可選擇恒地作中短期的投資目標，持貨期半年至一年。

恒地目前股息比率約3厘半，但林嘉麒認為，該股投資價值不在於派息，而是以目前的資產價值來看，股價短線仍然有「水位」，所以值得入市。但他提醒，目前恒地升近50元，預見短期會有阻力，股價有機會回落至47元左右水平，屆時才是入貨的好時機。

煤氣盈利去年增長13%，對比其他公用股，屬於高增長。（資料圖片）

煤氣增長不錯 適宜長線持用

至於煤氣，林嘉麒指若要投資該股，便需要持貨至少2年以上。他解釋，目前煤氣每年均會派紅股，每10股派1股，2年便有2成多的新增股份，持貨2年推算有約2.4厘息，以這個息口計算才有投資價值。林嘉麒強調現時煤氣處於高位，散戶應等股價回落至約18.4元的20天平均線水平才入貨，「該股已有5至6個月處於20天平均線水平以上，不可期望股價回落太多，若回落至約18.4元亦屬『抵買』」。

他認為以公用股來說，煤氣盈利去年增長13%，屬於高增長。其他公用股，包括中電（0002）、港燈（0066）及載通（0062）等，由於加價受政府限制，相比之下，煤氣加價不受政府限制外，而且其內地業務佔整體營業額逾6成，在香港業務穩定的情況下，內地的業務增長有助帶動股價繼續發展，盈利增長動力高，目前可謂「有買無沽」，值得入手。

京華山一研究部主管彭偉新亦認為煤氣是長線買入之選，指出煤氣不可能短期大幅抽升，但業務一向穩定增長，特別是內地市場增長可觀。主要得益內地政府逐步打算「以氣代煤」，加大煤氣在內地需求，而且煤氣在內地一線城市有很好布局，對提升生意額有很大幫助。彭偉新又指，如投資者不打算短期沽出，現價已值得買入煤氣，不用擔心高追。

林嘉麒認為，煤氣在內地業務有保證，看好其增長動力。（張浩維攝）

料兩子接捧後 將在內地更進取

人稱「四叔」的李兆基早前宣布考慮退休，對於市場估計恒基系有重組的跡象，加上恒基系多隻股的股價上升，林嘉麒形容「有少少似」，如美麗華（0071）及香港小輪（0050）的股價也有所上升，不過他指這個訊息經常被市場炒作，股價上升主要基於恒基系的基本條件好。

林補充，目前市場主要估計由於「四叔」長子李家傑主管內地業務較多，相信公司在內地的發展會較進取，相反香港的業務較為穩定，似乎未有太大改變。