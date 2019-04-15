【天津直擊】忠旺天津廠房續提升產能　已獲比亞迪等車企認證

中國經濟有下行壓力，中美貿易戰陰霾未散，惟內地工業鋁製品商中國忠旺（1333）去年純利增長18.7%至41.95億元（人民幣．下同），同時受惠天津廠房於2017年中投產，去年總產能直逼60萬噸。記者上周初到忠旺天津廠房，了解這所「鋁工廠」的最新發展。

忠旺天津武清區廠房佔地約6平方公里，即約600萬平方公尺，並設有員工宿舍、銀行、超市和健身室等民生設施，目前廠內員工約有3,500人。該廠房主營的鋁壓延業務，去年銷量達28.7萬噸，收益為50.5億元。集團另外兩大核心業務鋁合金範本及工業鋁擠壓產品收入則分別為129.1億元及64.8億元。

料今年產能續升

忠旺透露，天津廠房已獲多項高端產品生產資格認證，包括取得比亞迪股份（1211）等車企認證。天津忠旺董事長馬青梅表示，忠旺位於天津的鋁壓延材生產基地，一共設有兩條生產線，第一條線在2017年第3季度投產，以生產標準產品為主，客戶涵蓋工業材料、交通運輸等領域，設計總產能為60萬噸，預計今年產量可提升至少4成，至40萬噸至50萬噸。

第二條生產線則預計於下半年投產，設計產能達到120萬噸，將以生產包裝材料為主，目前已開始為潛在客戶進行樣品試生產，預計今年下半年可以投產。中國忠旺董事總經理許晶指出，料第二條生產線對於2019年收入貢獻不會大，因剛開始投產，不同產品的訂單不會一下子爆發得很大。

天津忠旺董事長馬青梅指，該廠第一條生產線年產40萬至50萬噸便達標。（區嘉俊攝）

內地生產鋁材 擁價格優勢

忠旺在國內外設有10個生產基地，於2011年投資38億美元，在天津建設生產鋁壓延材基地。許晶指，投資項目作了2年的市場調研，如比亞廸電動大巴所用的鋁材，當時從海外供應商進口，反映中國對於高端鋁材有需求。馬青梅指，從海外進口鋁材，運輸和清關的需時較長和成本較大，在內地生產鋁材在價格上肯定有優勢。

馬青梅說，天津的鋁壓延業務主要立足在內地市場，全年銷售金額為50.5億元，海外客戶約佔12.5億元，佔比近25%，她指海外訂單多來自歐洲和亞太地區，但未透露是甚麼客戶。

公司投入總收益的3%用於研發，截自去年底，共有3,116名研發及質量控制人員，佔員工總人數約7.5%。馬青梅指，天津廠房的研發團隊約為100人，研發投入會根據將來的市場需求擬定。

+ 6 + 5 + 4

廠房有多部從國外引進的機器，其中第一條生產線所用的熱鋅軋機組購自德國，是世界上已投產的鋁板材軋機中軋制力最大，以滿足高端板材的生產要求。

通過奇瑞及比亞廸等車企認證

廠房生產的鋁材種類包括厚板、薄板和卷材，其後可應用在汽車、包裝、航空航天、電子、船舶製造、家具和軌交等方面，公司已取得了多項高端產品的生產資格認證。

以高端汽車板產品為例，公司已通過奇瑞、比亞廸﹙1211﹚、長城華冠等車企的認證，正小批量供貨，並正積極推進歐系品牌車企的認證。