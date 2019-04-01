中國忠旺：一直尋找國內及海外併購對象

中國忠旺（1333）首席財務官郭文達表示，公司一直在國內及海外尋找具潛力的併購對象，海外市場方面，會留意一些汽車零部件，並有成熟汽車廠客戶的企業，主要重視技術提升；國內市場則較為著重規模提升，會留意鋁加工的行業。

他說，公司汽車用鋁客戶主要來自新能源汽車市場，去年汽車市場銷售量下跌，但新能源汽車銷售則按年增62%，即使對今年汽車銷量增長偏向保守，但對新能源汽車市場仍感樂觀。

天津廠房第二條生產線下半年運作

他指，公司位於天津廠房的第一條生產線，去年是首年全年運作，總產能可達60萬噸，預計今年產能將由去年的28萬噸提升至40至50萬噸，而下半年將開始投產第二條生產線。

公司今年上市10周年，問到會否派發特別股息，他回應指，暫未有相關計劃，相信機會不大，但指公司過去5年派息比率一直維持約40%，在市場中屬較高水平，期望未來繼續維持穩定派息。

中國忠旺董事總經理許晶（左1）指，公司產品結構進一步提升，令去年收益和純利均創新高。（區嘉俊攝）

許晶：高端產品佔比提升

公司上周五公布去年全年業績，收益按年增31.6%至256億元（人民幣，下同），純利按年增18.7%至41.95億元，每股盈利0.59元，派末期息每股0.17元。

中國忠旺董事總經理許晶指，公司產品結構進一步提升，令去年收益和純利均創新高，而應用在綠色建造、全鋁汽車、軌交車輛等高端產品佔比提升，公司並優化服務模式，其中，輕量化綜合解決方法漸趨成熟。