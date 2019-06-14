【騰訊JOOX專訪】硬撼Apple Music、Spotify　攻港大打「本土牌」

你有多久未試過到實體店買CD？相信大部分人都會選擇串流音樂。即使常被形容是「樂壇已死」的香港，也引來中外音樂串流平台「插旗」，包括Apple Music 、Spotify、KKBOX、MOOV及JOOX。 小小市場，已有5大音樂串流平台，競爭激烈程度不言而喻。騰訊國際業務部總經理譚樂文接受《香港01》訪問時指出，旗下JOOX不單止只做一個聽歌平台，而是要重新定義串流音樂平台，當中加入很多互動元素。除了有「拍住唱」，又做了不少音樂直播節目，以及邀請歌手做獨家直播，希望借走「本土路線」增加用戶使用JOOX的機會。

香港現時有5個音樂串流平台，騰訊旗下的JOOX利用本土宣傳資源推廣平台。（洪嘉徽攝）

騰訊旗下音樂串流平台JOOX自2014年末攻港，現時主要活躍在香港、印尼、馬來西亞、泰國及緬甸等亞洲市場。以香港市場而言，Apple Music 及Spotify是跨國大企業，歌庫絕不會輸蝕，而且進入香港市場較早，飲得「頭淡湯」，按牌面JOOX要「遲來先上岸」似乎也要打一場硬仗。

騰訊國際業務部總經理譚樂文指出，JOOX不單止只做一個純聽歌平台，而是要重新定義串流音樂平台，當中加入很多互動元素，例如加入唱K功能的「拍住唱」，讓用家可在家中唱K，而片段可上傳JOOX與其他用家分享，情況就好像內地大紅的「抖音」功能相似，增加用家使用平台的依賴性。「年初到現在該平台的參與人數有77%增長，平均每日有2,000首上傳作品，反映新功能效果不錯。」

騰訊國際業務部總經理譚樂文指，該應用程式下載次數已超過700萬人次，現時要爭取用家使用時間。（洪嘉徽攝）

請歌手做獨家直播 增加本土化資源推廣

另一邊廂，JOOX未有公布平台用戶數量，但譚樂文透露該應用程式在Google Play及App Store下載次數已超過700萬人次，JOOX主打客戶是30歲或以下的年輕人，他亦分享這班人的聽歌「口味」，「平台上，其實有一半人係聽廣東歌，另外一半則有很多不同類別，分別有英文歌、K-pop（韓語歌曲）及國語歌，本港用家平均每人每日聽歌約80分鐘，而上班上學時間，以及下班下課時間則是用戶瀏覽平台的高峰期。」

譚樂文相信依靠與本地歌手合作，作本土化推廣，「對比其他平台，JOOX其中一大優勢在於有很多本地化推廣的資源，例如每一、兩個星期就會請本地歌手上來公司的直播室做直播，歌手在直播期間可即時唱歌，與觀眾有實時互動，增加用戶留在平台的時數。」

他續指，早期已跟Supper Moment、ToNick等獨立樂隊合作，包括主持音樂節目，令平台建立特色，針對年輕客群口味，加入更多獨立樂隊元素。

+ 4 + 3 + 2

引入韓國音樂節目直播

提到K-pop，譚樂文說得更加興起。他指出，現時互聯網發達，做就用家更容易接觸外國音樂，由於K-pop近年在國際宣傳及包裝策略非常成功，令海外歌迷人數大增，JOOX其中一招就是K-pop作宣傳，加推韓國音樂直播節目，「《PRODUCE X 101》是我們的獨家直播，加上我們會播放K-pop MV，成功吸引一班年輕人。除此之外，我們又會在香港舉辦一些小型演唱會，以及直播其他外國音樂節目。」

他指出，現時平台已有足夠的下載數，目前爭取的是每名用戶留在平台的使用時數，除了要豐富聽歌內容，未來要加多一點視頻類的內容，按照聽眾的喜好，推出更多個人化節目。

現時JOOX的VIP會員收費為每月48元，未來或有上調空間。（洪嘉徽攝）

未來或上調收費

之不過，聽歌才是串流平台的「主菜」。他提到，該平台分兩種會員，分別是免費的普通會員，但在聽歌時會聽到廣告，以及某部分歌曲未能收聽，而VIP會員則是需要收費，但可以免聽廣告，以及可收聽平台上每一首歌。

譚樂文亦不諱言，現時做串流平台，與經營實體店有很大不同。由於不會再售賣過百元的CD，現時走的是薄利多銷，會員數目將成關鍵。

VIP會員收費每月要48元，較其他大部分音樂平台收費為低，他續指，一般音樂平台最大成本來自版權，而各個音樂平台的版權費理應都差不多，所以很難再有價格下調空間，「未來價格有機會再上調，現時廣告收入以及會員費收入則大約各佔一半。」