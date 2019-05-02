《PRODUCE X 101》率先公開7分鐘片段　JOOX將獨家與韓國同步播放

韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》有着前三季的佳績，今季未開播固然就備受關注。早前國民製作人代表李棟旭，與一眾導師李碩薰、裴允靜、Cheetah和崔英俊等導師就率領一班練習生，與傳媒朋友見面。節目開播在即，今天官方就首先公開7分鐘預告，讓粉絲一睹為快，而JOOX亦會獨家與韓國同步播放。

《PRODUCE X 101》將於明天（3日），韓國時間晚上11時進行首播。當中不少練習生未開播已具一定知名度，包括曾演出《SKY Castle》的小演員李有鎮、《YG寶石盒》參賽者王君豪、Mahiro、《Produce 101》Season 2練習生金東彬、有「泰國Justin Bieber」之稱的Peak、South Club南東鉉、Woollim娛樂車俊昊和IM66李翰潔等。不過正所謂一日未開播都未見真章，過往三季都有不少突然彈起的寶石，例如I.O.I俞璉靜、Wanna One朴佑鎭和IZ*ONE矢吹奈子等，因此粉絲都非常期待開播。

李有鎮完成神劇《SKY Castle》後立即出演《PRODUCE X 101》，難怪一班練習生咁驚訝。（影片截圖）

金敏奎的高顏值獲全場練習生認同，未知他的實力如何呢？（影片截圖）

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今天（2日）官方就率先公開長達7分鐘的「搶先看」，讓粉絲止止癮。7分鐘的片段中，首先播出了李有鎮，以及高顏值練習生Jellyfish娛樂金敏奎進場，令一眾練習生非常驚訝的片段。當中官方更加插了李有鎮參加面試的搞笑片段，相信節目初段也會以他為主角。另外也播出了BRANDNEW MUSIC和主題曲Center成員DSP Media孫東杓的選秀片段，雖然仍然未有完整版，可是從導師們滿意的表情可見，令人更期待眾人高水準的唱跳實力。想即時收看中文版本的香港粉絲，亦可以緊跟音樂平台JOOX的獨家直播。

第二季中BRANDNEW MUSIC的實力驚人，這次節目組率先公開的影片亦同樣非常高水準。（影片截圖）

主題曲Center成員DSP Media孫東杓當然也在「搶先看」影片中出現！（影片截圖）