【訪問】Vans、Timberland母企無懼貿易戰衝擊　靠三招強攻內地

街頭品牌Vans、登山鞋款Timberland，以及戶外運動用品The North Face等，都是香港人耳熟能詳的品牌，原來它們皆屬美國服飾巨擘威富集團（VF Corporation）麾下。集團亞太區總裁Kevin Bailey接受《香港01》訪問時表示，看好中國市場的巨大潛力，認為亞洲業務會成為集團增長的最大動力。中美貿易戰近日鬧得沸沸揚揚，但亞太區總部設於香港的VF Corporation繼續大舉攻入中國市場，期望以三招突圍。

威富集團亞太區總裁Kevin Bailey（圖左）表示，集團有充足的資金進行投資，未來會以三大方向拓展旗下品牌的中國業務。（受訪者提供）

在美國上市的威富集團是全球最大的服飾商之一，多年來不斷通過收購合併建立服飾王國，現時擁有30多個戶外、運動及制服品牌。截至今年3月底止，集團全年銷售額增長12%至138億美元，多個品牌中以近年積極在內地插旗的Vans最為突出，銷售額大漲25%。

集團看好戶外運動品牌增長快速，接連收購紐西蘭運動服務品牌Icebreaker及跑鞋品牌Altra，以進一步增長其市場佔有率，同時去年亦分拆業績停滯不前的牛仔褲業務，包括著名品牌Lee及Wrangler，以集中資源發展其他業務。Bailey表示，集團有充足的資金進行投資，未來會以三大方向拓展旗下品牌的中國業務，擴大事業版圖。

第一招：增加市場滲透率 四線城市加開分店

VF旗下品牌各有定位，Vans主打年輕街頭時尚、Timberland力銷舒適耐用、The North Face則是多功能的實用品牌，Dickies及Kipling亦各有支持者。Bailey認為，旗下品牌在內地市場尚算年輕，以最知名的Vans作為例子，其市場滲透率、店舖數目及品牌知名度，與行業龍頭相比仍有一段距離，未來會集中將品牌推廣至各個城市，期望在四線或以下城市開設更多分店。

第二招：融入當地文化 推出聯名系列

作為國際品牌，Bailey認為要令品牌植根於地區市場，必需融入當地文化及設計。Vans及The North Face透過與在地時尚品牌推出聯名系列，打入本地市場之餘，提升了品牌的潮流形象，例如Vans曾與日本藝術家村上隆合作推出鞋款，於亞太區成為大受歡迎的商品。另外，集團亦透過社交媒體為品牌訴說故事，例如Timberland在內地以諧音「踢不爛」作為推廣內容，突出其耐用度。

第三招：與內地商貿合作 不排除收購當地品牌

集團早前與天貓進行新產品設計和營銷創新的合作，利用天貓的新品及市場研究機構，共同研究新產品需求、新品上市前測試及消費者分析等。Bailey表示，未來會加強電子化方面的投資，更不排除會收購或與內地品牌合作。

貿易戰衝擊微 在美銷售的中國製商品只佔7%

中美貿易戰加劇，不少廠家皆將廠房搬離中國。集團亞太區產品供應管理董事總經理Gareth J Brooks指出，旗下在美銷售的中國製商品只佔總收入的7%，故中國貿易戰對其產品供應的影響不大。現時品牌產品供應自全球23個國家的約400家製造商，有助分散貿易風險。