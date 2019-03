【Vans】5個小細節　讓你真正了解板鞋品牌的歷史底蘊與來龍去脈

作為廣為人知的鞋履品牌,Vans的出品可謂成行成市,基本上每名潮流愛好者都至少有兩、三對「看門口」。然而,正是太過深入民心和被受追捧,使到Vans近年的印象過於傾斜至潮流那一側,每當談起品牌與Supreme、KAWS、Fear Of God或Engineered Garments等的聯乘合作,大家總能夠娓娓道來地議論得興高采烈(對產品的炒價更是瞭若指掌),但對於滑板文化:這一Vans的正宗根源,卻漸漸被人忽視以至遺忘似的。其實要真正熱愛一個品牌,單純熟識它新興流行的一面遠不足夠,唯有溯流追源,尋根究底,掌握每款設計的名字起源,以至細節歷史,如此態度看待流行文化,才是最好玩。 所以以下5個Vans的故事和細節,對於入門級Fans而言實在不可不知。

1966年3月16日,Paul與Jim Van Doren兩兄弟,與Gordon Lee在美國加州百老匯東路704號開始橡膠公司業務。(Vans)

Original shoes 1966,Vans Authentic ,Style 44(網上圖片)

1:以前的鞋款型號乃是以「Style+數目字」去命名

對於資深老手而言,這當然是一「幼兒班」級別的課題,但考慮到坊間許多追捧Vans的年輕消費者,其實已然對這段往事一無所知,因此有着再三介紹的須要:

其實在1966年Paul Van Doren、Jim Van Doren兄弟及Gordon Lee創立Van Doren橡膠公司之初(當時全美國就只有另外3家會生產橡膠底鞋的工廠,分別是Randy's、Keds與Converse。),Vans的鞋款一律以數目號碼去定名,例如品牌創對創作鞋款,即流行至今的Authentic,在1966誕生的時候就是稱作Style 44,到1970年代,Vans更開創或革新出Style 95、Style 36、Style 98及Style 38等型號,即日後的Era、Old Skool、Slip-On及Sk8-Hi,並以此數字定名編碼系統營運多年。(除上述經典型號外,Vans尚有多個鞋款過後乃是以「Style+數目字」方式去定名,關於各款鞋號過去與現在的數目和英文名字對照,《一物》日後將會有詳盡報導)

1970年代Vans的廣告。(網上圖片)

舊時代Vans一律以數目字註稱。(pillowheat)

那麼將「Style+數目字」改動成Sk8-Hi、Old Skool等英文名字去定名,則是去到1990年代才發生的事,當時Vans輾轉經歷了申請破產保護和在納斯達克交易所上市等事件,意識到有着把商品生產規模化和形象鮮明化的必要,因此就將旗下產品一律改動成英文命名的版本推出,方便消費者記號。但要留意的是,某些款式在「Style+數目字」導向成英文名的過程之中,其鞋型設計也有着少許的改動,例如Style 36的鞋頭一向以較短小見稱,但發展到Old Skool的時候,鞋頭就變成修長的型式示人,考究起上來十分有趣。

加入ComfyCush技術的Slip-on(左)與Vault by Vans(右)版本的Slip-on,在鞋內襯部份有着明顯分別。(HK01)

Classics Line的Sk8-Hi。(Vans)

Pro Skate Line的Pro Skate。(Vans)

2:時下的Vans主要成為5條支線

就一般用家而言,提起Vans或許會有一個情況叫他們頗混淆:就是同一個鞋款(以Sk8-Hi為例),為何又會分為甚麼Classics、Pro Skate或Vault等版本呢?它們彼此之間又有何分別?

要理解清楚這回事,則雖然搞清楚一個概念,就是Vans的出品,都是以「支線」主導着「款式」的,每一款鞋作都會歸屬在某一個支線之中,而每個鞋款亦可在不同的支線中出現,所以Sk8-Hi會有着Classics Line的Sk8-Hi,也會有着Pro Skate的Sk8-Hi就是如此道理了。而不同系列中的相同款式,那怕名字一樣,外觀也大同小異,但在鞋大底、鞋墊或物料應用之中,都會有着少許分別,以針對不同顧客的需求和品味。

據Vans的申述,目前品牌則不致分成以下5條定位不同的支線:

1:Classics Line- 以5大Core Classics Items為主,即Authentic、Era、Old Skool、Slip-On和Sk8-Hi,是為最普及的系列,平均售價亦算最相宜,坊間普羅大羅,最常著到的Vans,就是來算Classics線的了。

2:Pro Classics - 乃是設置了Ultracush技術的Classics系列,設定之上,刻意加入了進行滑板運動時所需要的機能細節,屬入門級別的滑板鞋。

3:Pro Skate - 主打滑板手市場而研發的專業滑板鞋系列,好些鞋款都是根據頂尖滑板手的專業意見而制定出來的,如Elijah Berle Pro正是一大著名案例。

4:Vault - 全名是Vault by Vans,是品牌的高端支線,當中又細分成Collaboration及OG兩大系列,在香港入手程度相對因難。

5:Surf - 針對沖浪運動研發的鞋款,當中尤以UltraRange型號最為知名。

UltraRange是Surf支線中有名的型號。(Vans)

品牌標記「OFF THE WALL」。(網上圖片)

提起Vans,自不然會想起「OFF THE WALL」,這不但是品牌的口號,也是Vans大部份鞋款的辨色標記,好些Vans板鞋的鞋底之上,均有着一個橫向長方形的滑板圖案,圖案上刻有的,正正是「VANS OFF THE WALL」這一字句。

那麼OFF THE WALL的意義何在呢?原來卻是與一段歷史故事有關‧‧‧‧‧‧

“Off The Wall”原本是1970年代中期,西方滑板手之間經常提及的滑板動作術語,此動作先要滑手飛出滑板碗池,凌空停頓片刻,繼而滑回碗池平穩著陸,在那時這個動作極其困難,所有滑手均嘗試失敗,直至1976年,終被傳奇滑板手Tony Alva成功首度做出,震驚世界之餘,與Tony關係極佳的Vans極為此深受啟發,終將“Off The Wall”納入成品牌的設計標記。不過對於Vans而言,「OFF THE WALL」絕非一個純粹的商業標記,它更象徵着不隨波逐流,追求自我的生活態度於其中,而這種意志,在Vans眼中亦不只侷限在滑板文化之中,仿如藝術、音樂、時裝及街頭文化等等,亦是彰顯「OFF THE WALL」精神的絕佳媒界,之所以他們這些年來,不計成本地在世界各地舉行House of Vans慶祝活動,推廣各類型街頭活動,背後動機正是如此。

相中人正是Tony Alva,他就做出「OFF THE WALL」動作。(Vans)

Style 95(Era)。(Vans)

4:Vans最喜歡與滑板手合作 共同研發鞋款

當然作為世界級品牌,Vans這數十年來從來都毫無間斷地與滑板手合作,而這種合作關係,絕非單純的「Sponsor鞋板」和出資贊助如斯直接和簡單,他們其中一個偉大之處,就是老早意識到可以邀請專業滑板手們,一同參與新鞋款的創作和設計,這才是有效推動滑板文化的好方法。

Style 44 Authentic。(quora)

Style 95 Era(quora)。

Tony Alva早前就親身於Vans的美國發佈活動中,介紹結合ComfyCush技術的Era將來是如何,稍後《一物》頻道將有相關報導。(HK01)

這種邀請滑手共同參與創作的最佳案例,首推上文提及過的Tony Alva。1976年Tony Alva首度完成Off The Wall技術動作,同年Vans也慧眼識英雄地邀請他與另一經典滑手Stacy Perelta合作,一同構思一對全新鞋款,這時Tony和Stacy皆認為,作為Vans首對創作鞋款的Style 44(即Authentic)外觀雖好,但對於滑板選手在賽場上的真正發揮卻未必有利,主要是因為鞋領口Heel Collar部份過於單薄,當滑手走動時腳祼位置時常扭曲,未必舒適。為針對這個問題,Tony Alva等人就提案以Style 44作原型,並於鞋領口、鞋頭及鞋舌位強化其厚度,加入泡沫襯墊Added Padding,以減輕足祼關節移動時的衝擊力,並加強保護性和舒適度,再破格地採用雙色撞色設計,以區別與Style 44之不同,如是者Style 95(Era)誕生了。這對人氣鞋款至今追捧它的人成千上萬,但對於其歷史起源,所知者已然不多了。

Steve Caballero。(網上圖片)

Style 33 Half Cab。(Vans)

除Era外,另一經典型號Half Cab(Style 33),則是由另一位重要滑板手Steve Caballero與1992年所開發出來的,話說Vans在1989年為Steve打造出專屬的Full Cab(Style 39)板鞋,然而這位來自加洲聖荷西的傳奇板手卻認為Full Cab鞋筒過高,有礙進行滑板運動時的郁動,一次心血來潮之下就把鞋筒剪短,方便移動之餘,更引來無數板手爭相仿傚,3年後即1992年,終於得到Vans的官方認為,邀請Steve Caballero親手設計Half Cab的正式版本,並推出市面,又一經典就始誕生。

pillowheat位於倫敦的店。(EYESCREAM)

5:3個資深Vans友必看的ig頻道

那麼要成為一個資深Vans控,除了品牌官網外,還可以透過甚麼渠道接收新資訊?答案簡單不過,當然就是透過instagram,以下3個ig帳戶,就是廣受資深用家推崇的頻道,想知道有關Vans產品的最新消息,每天檢視它們,基本上一目了然。

1:pillowheat - 既是Vans權威資訊發放平台,也是一間享譽全球的Vans鞋店,特別之處是主打舊時代古着和絕版款式(所以產品通常會以「Style+數目字」去區分),售賣Vans單品的商店全球多的是,但專門主打Vintage Vans的商戶,全地球卻是絕非僅有。pillowheat原店坐落在倫敦東區,但近年亦推出了Online Store服務,方便遠在亞洲一方的朋友來尋寶。

2:galihbraga - 是一個以快見稱的Vans平台,每日發放的資訊,都盡是與Vans即將推出的新產品有關,方便支持者在未正式開售之前,已掌握到所有Vans單品的情勢。

3:vansfans_cn - 一個為中國內地朋友經營的Vans平台,ig頻道以英文作主用語,但網站則以簡體中文為主調,而且許多在香港未必會發售的Collaboration或限定版球鞋,他們均有詳盡報道,值得注目。