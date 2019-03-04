【Vans】5個小細節　讓你真正了解板鞋品牌的歷史底蘊與來龍去脈

作為廣為人知的鞋履品牌，Vans的出品可謂成行成市，基本上每名潮流愛好者都至少有兩、三對「看門口」。然而，正是太過深入民心和被受追捧，使到Vans近年的印象過於傾斜至潮流那一側，每當談起品牌與Supreme、KAWS、Fear Of God或Engineered Garments等的聯乘合作，大家總能夠娓娓道來地議論得興高采烈（對產品的炒價更是瞭若指掌），但對於滑板文化：這一Vans的正宗根源，卻漸漸被人忽視以至遺忘似的。其實要真正熱愛一個品牌，單純熟識它新興流行的一面遠不足夠，唯有溯流追源，尋根究底，掌握每款設計的名字起源，以至細節歷史，如此態度看待流行文化，才是最好玩。 所以以下5個Vans的故事和細節，對於入門級Fans而言實在不可不知。

1966年3月16日，Paul與Jim Van Doren兩兄弟，與Gordon Lee在美國加州百老匯東路704號開始橡膠公司業務。（Vans）

Original shoes 1966,Vans Authentic ,Style 44（網上圖片）

1：以前的鞋款型號乃是以「Style＋數目字」去命名

對於資深老手而言，這當然是一「幼兒班」級別的課題，但考慮到坊間許多追捧Vans的年輕消費者，其實已然對這段往事一無所知，因此有着再三介紹的須要：

其實在1966年Paul Van Doren、Jim Van Doren兄弟及Gordon Lee創立Van Doren橡膠公司之初（當時全美國就只有另外3家會生產橡膠底鞋的工廠，分別是Randy's、Keds與Converse。），Vans的鞋款一律以數目號碼去定名，例如品牌創對創作鞋款，即流行至今的Authentic，在1966誕生的時候就是稱作Style 44，到1970年代，Vans更開創或革新出Style 95、Style 36、Style 98及Style 38等型號，即日後的Era、Old Skool、Slip-On及Sk8-Hi，並以此數字定名編碼系統營運多年。（除上述經典型號外，Vans尚有多個鞋款過後乃是以「Style＋數目字」方式去定名，關於各款鞋號過去與現在的數目和英文名字對照，《一物》日後將會有詳盡報導）

1970年代Vans的廣告。（網上圖片）

舊時代Vans一律以數目字註稱。（pillowheat）

那麼將「Style＋數目字」改動成Sk8-Hi、Old Skool等英文名字去定名，則是去到1990年代才發生的事，當時Vans輾轉經歷了申請破產保護和在納斯達克交易所上市等事件，意識到有着把商品生產規模化和形象鮮明化的必要，因此就將旗下產品一律改動成英文命名的版本推出，方便消費者記號。但要留意的是，某些款式在「Style＋數目字」導向成英文名的過程之中，其鞋型設計也有着少許的改動，例如Style 36的鞋頭一向以較短小見稱，但發展到Old Skool的時候，鞋頭就變成修長的型式示人，考究起上來十分有趣。

加入ComfyCush技術的Slip-on（左）與Vault by Vans（右）版本的Slip-on，在鞋內襯部份有着明顯分別。（HK01）

Classics Line的Sk8-Hi。（Vans）

Pro Skate Line的Pro Skate。（Vans）

2：時下的Vans主要成為5條支線

就一般用家而言，提起Vans或許會有一個情況叫他們頗混淆：就是同一個鞋款（以Sk8-Hi為例），為何又會分為甚麼Classics、Pro Skate或Vault等版本呢？它們彼此之間又有何分別？

要理解清楚這回事，則雖然搞清楚一個概念，就是Vans的出品，都是以「支線」主導着「款式」的，每一款鞋作都會歸屬在某一個支線之中，而每個鞋款亦可在不同的支線中出現，所以Sk8-Hi會有着Classics Line的Sk8-Hi，也會有着Pro Skate的Sk8-Hi就是如此道理了。而不同系列中的相同款式，那怕名字一樣，外觀也大同小異，但在鞋大底、鞋墊或物料應用之中，都會有着少許分別，以針對不同顧客的需求和品味。

據Vans的申述，目前品牌則不致分成以下5條定位不同的支線：

1：Classics Line- 以5大Core Classics Items為主，即Authentic、Era、Old Skool、Slip-On和Sk8-Hi，是為最普及的系列，平均售價亦算最相宜，坊間普羅大羅，最常著到的Vans，就是來算Classics線的了。

2：Pro Classics - 乃是設置了Ultracush技術的Classics系列，設定之上，刻意加入了進行滑板運動時所需要的機能細節，屬入門級別的滑板鞋。

3：Pro Skate - 主打滑板手市場而研發的專業滑板鞋系列，好些鞋款都是根據頂尖滑板手的專業意見而制定出來的，如Elijah Berle Pro正是一大著名案例。

4：Vault - 全名是Vault by Vans，是品牌的高端支線，當中又細分成Collaboration及OG兩大系列，在香港入手程度相對因難。

5：Surf - 針對沖浪運動研發的鞋款，當中尤以UltraRange型號最為知名。

UltraRange是Surf支線中有名的型號。（Vans）

品牌標記「OFF THE WALL」。（網上圖片）

提起Vans，自不然會想起「OFF THE WALL」，這不但是品牌的口號，也是Vans大部份鞋款的辨色標記，好些Vans板鞋的鞋底之上，均有着一個橫向長方形的滑板圖案，圖案上刻有的，正正是「VANS OFF THE WALL」這一字句。

那麼OFF THE WALL的意義何在呢？原來卻是與一段歷史故事有關‧‧‧‧‧‧

“Off The Wall”原本是1970年代中期，西方滑板手之間經常提及的滑板動作術語，此動作先要滑手飛出滑板碗池，凌空停頓片刻，繼而滑回碗池平穩著陸，在那時這個動作極其困難，所有滑手均嘗試失敗，直至1976年，終被傳奇滑板手Tony Alva成功首度做出，震驚世界之餘，與Tony關係極佳的Vans極為此深受啟發，終將“Off The Wall”納入成品牌的設計標記。不過對於Vans而言，「OFF THE WALL」絕非一個純粹的商業標記，它更象徵着不隨波逐流，追求自我的生活態度於其中，而這種意志，在Vans眼中亦不只侷限在滑板文化之中，仿如藝術、音樂、時裝及街頭文化等等，亦是彰顯「OFF THE WALL」精神的絕佳媒界，之所以他們這些年來，不計成本地在世界各地舉行House of Vans慶祝活動，推廣各類型街頭活動，背後動機正是如此。

相中人正是Tony Alva，他就做出「OFF THE WALL」動作。（Vans）

Style 95（Era）。（Vans）

4：Vans最喜歡與滑板手合作 共同研發鞋款

當然作為世界級品牌，Vans這數十年來從來都毫無間斷地與滑板手合作，而這種合作關係，絕非單純的「Sponsor鞋板」和出資贊助如斯直接和簡單，他們其中一個偉大之處，就是老早意識到可以邀請專業滑板手們，一同參與新鞋款的創作和設計，這才是有效推動滑板文化的好方法。

Style 44 Authentic。（quora）

Style 95 Era（quora）。

Tony Alva早前就親身於Vans的美國發佈活動中，介紹結合ComfyCush技術的Era將來是如何，稍後《一物》頻道將有相關報導。（HK01）

這種邀請滑手共同參與創作的最佳案例，首推上文提及過的Tony Alva。1976年Tony Alva首度完成Off The Wall技術動作，同年Vans也慧眼識英雄地邀請他與另一經典滑手Stacy Perelta合作，一同構思一對全新鞋款，這時Tony和Stacy皆認為，作為Vans首對創作鞋款的Style 44（即Authentic）外觀雖好，但對於滑板選手在賽場上的真正發揮卻未必有利，主要是因為鞋領口Heel Collar部份過於單薄，當滑手走動時腳祼位置時常扭曲，未必舒適。為針對這個問題，Tony Alva等人就提案以Style 44作原型，並於鞋領口、鞋頭及鞋舌位強化其厚度，加入泡沫襯墊Added Padding，以減輕足祼關節移動時的衝擊力，並加強保護性和舒適度，再破格地採用雙色撞色設計，以區別與Style 44之不同，如是者Style 95（Era）誕生了。這對人氣鞋款至今追捧它的人成千上萬，但對於其歷史起源，所知者已然不多了。

Steve Caballero。（網上圖片）

Style 33 Half Cab。（Vans）

除Era外，另一經典型號Half Cab（Style 33），則是由另一位重要滑板手Steve Caballero與1992年所開發出來的，話說Vans在1989年為Steve打造出專屬的Full Cab（Style 39）板鞋，然而這位來自加洲聖荷西的傳奇板手卻認為Full Cab鞋筒過高，有礙進行滑板運動時的郁動，一次心血來潮之下就把鞋筒剪短，方便移動之餘，更引來無數板手爭相仿傚，3年後即1992年，終於得到Vans的官方認為，邀請Steve Caballero親手設計Half Cab的正式版本，並推出市面，又一經典就始誕生。

pillowheat位於倫敦的店。（EYESCREAM）

5：3個資深Vans友必看的ig頻道

那麼要成為一個資深Vans控，除了品牌官網外，還可以透過甚麼渠道接收新資訊？答案簡單不過，當然就是透過instagram，以下3個ig帳戶，就是廣受資深用家推崇的頻道，想知道有關Vans產品的最新消息，每天檢視它們，基本上一目了然。

1：pillowheat - 既是Vans權威資訊發放平台，也是一間享譽全球的Vans鞋店，特別之處是主打舊時代古着和絕版款式（所以產品通常會以「Style＋數目字」去區分），售賣Vans單品的商店全球多的是，但專門主打Vintage Vans的商戶，全地球卻是絕非僅有。pillowheat原店坐落在倫敦東區，但近年亦推出了Online Store服務，方便遠在亞洲一方的朋友來尋寶。

2：galihbraga - 是一個以快見稱的Vans平台，每日發放的資訊，都盡是與Vans即將推出的新產品有關，方便支持者在未正式開售之前，已掌握到所有Vans單品的情勢。

3：vansfans_cn - 一個為中國內地朋友經營的Vans平台，ig頻道以英文作主用語，但網站則以簡體中文為主調，而且許多在香港未必會發售的Collaboration或限定版球鞋，他們均有詳盡報道，值得注目。