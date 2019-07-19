【榴槤商機】工廈搞榴槤放題　力谷大馬果王　榴槤BB一條龍淘金術

夏日是榴槤當造的季節，觀塘一幢工廠大廈近日連搞多場榴槤放題，惹來不少「榴槤迷」大開食戒，單是6月的8場放題，已吸引愈千名市民參加，共約10噸榴槤被劈開。 幕後搞手是一間名叫「榴槤BB」的公司，其主席兼共同創辦人蔡英偉（Adrian）透露搞榴槤放題「無錢賺」，但商業社會豈會「死錯人」？搞放題其實是為了幫馬來西亞榴槤「省招牌」，亦趁機推銷公司一系列榴槤副產品。

每年6月至9月都是馬來西亞榴槤當造的季節，觀塘敬業街一幢工廠大廈內亦傳來陣陣榴槤「飄香」。這裡是「榴槤BB」觀塘總店，店內平日售賣榴槤特飲、榴槤副產品，以及已拆殼的榴槤肉。最近榴槤旺季，公司便舉辦榴槤放題。甫踏入店門，已看到店內放滿一箱箱榴槤，職員手起刀落，打開榴槤殼，將金黃色的榴槤果肉取出，放在「品鑑盤」上，每盤有5款榴槤果肉。

現場人山人海，但其實，榴槤BB在2015年7月最初成立時，創業資金不足400萬元，原先只是想做榴槤手信業務，現時則「愈撈愈雜」，由經營榴槤果園、售賣榴槤和榴槤副產品，以至開設榴槤甜品店，更有夥拍旅行團推出榴槤果園任食活動，一年營業額升至4,000萬至5,000萬元，可謂沾手榴槤「吸金」一條龍業務。

榴槤BB店內亦有出售榴槤品鑑盤，有5個品種的榴槤，味道由清甜至濃郁。（梁鵬威攝）

搞任食放題 推馬來西亞榴槤

「榴槤BB」的成名作榴槤放題始於2016年，上月的放題於22日和23日共有8場，每場約130人，共吸引了逾1,000名「榴槤迷」參加。雖然每位索價680元，但網上開賣門票，數分鐘已沽清。

蔡英偉透露，為8場榴槤放題預留了10噸榴槤（約1萬個），但坦言做榴槤放題只是收回成本價，並不賺錢。商業世界從來「無死錯人」，背後自有原因——放題一開始會介紹馬來西亞榴槤的特色，與泰國榴槤有什麼分別，然後「逐粒逐粒」教客人如何品嚐五款馬來西亞榴槤，之後才是任食環節，「我們不是賣榴槤，而是希望提供一個體驗給客人，並且推廣公司及榴槤文化，同場亦會售賣其他榴槤副產品。」蔡英偉解釋道。

他續指，以往人們食榴槤，大是在街市或超市買一整個榴槤回家吃，所以市民一般只吃到少數品種的榴槤，公司推出榴槤放題和榴槤品鑑盤，正是為了讓客人試到更多品種的榴槤。問及為何不直接出售連殼新鮮榴槤，蔡英偉解釋，因為市面太多水果店及超市出售原個榴槤，公司在價格上不見得有特別優勢，故沒有打算賣原個榴槤，但公司馬來西亞當地果園則有向相熟公司提供少量榴槤批發服務。

蔡英偉指，榴槤味道濃烈，故公司八成的副產品是自家工廠生產。（梁鵬威攝）

香港人普遍偏好甜榴槤

的確，做馬來西亞榴槤生意最大的困難是貨源問題，最好是直接向果園取貨，同時又要解決運輸問題。蔡英偉透露，公司得以買入大批榴槤，皆因公司其中一位合夥人為馬來西亞榴槤出口商會主席拿督Paul Mak，他是當地的榴槤老行尊，與當地果農及馬來西亞聯邦農業促銷局﹙FAMA﹚ 關係良好，令公司得以引入了不同品種的榴槤。蔡英偉稱，公司未有正式統計過引入的榴槤品種數量，惟單是去年觀塘舉辦的榴槤市集，已有20多種。

馬來西亞榴槤多達200多種，分別用D1至D200來編號，問及公司是如何決定揀選那些品種入貨，蔡英偉稱，港人普遍偏好甜的榴槤，金包（D13）、長柄（D158）及夢中情人（D2）等均是深受歡迎。至於高階的榴槤粉絲則喜歡吃先苦（回甘）後甜的榴槤，如「黑刺」（D200）和貓山王。

榴槤的價錢視乎該季產量，一般貓山王每個價錢約300元至400元，而黑刺（D200）暫時未大規模種植，產量少，價錢比貓山王更貴，每個約600元至800元。蔡英偉指，機位有限制，空運成本亦高，榴槤有時候太熟或者狀態不佳，也會有不少損耗，若扣除上述成本及包裝成本後，最終毛利率只有約兩至三成。

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+ 10 + 9 + 8

推榴槤零食和手信 避免生意受當造期影響

正由於毛利較低，所以連殼新鮮榴槤並非公司的主要業務。蔡英偉表示，榴槤甜品店（包括原個榴槤及活動）佔30%，零食業務和手信業務分別佔20%及50%，較為暢銷的是榴槤爆谷及榴槤威化餅，網上訂貨量較高的則是榴槤咖啡及拉茶。他解除，榴槤有季節性，推出榴槤零食和手信，以至其他榴槤副產品，除了可以令業務更多元化，不太受榴槤當造期影響外，亦因為這些副產品的榴槤味較淡，可吸引了一些原本不愛吃榴槤的客人選購。

目前，若按地區來看，榴槤BB馬來西亞業務佔整體業務的40%，香港佔30%，其他海外市場（加拿大、美國、新加坡、中國等）則佔30%，可是，公司在香港只有1個銷售點。近日，公司亦與優品360（2360）合作，將榴槤副產品上架，擴大銷售網絡。至於新鮮榴槤則因為較難控制品質，加上人手有限，故公司在本港只設觀塘總店。公司另打算在8月初在馬來西亞沙巴開設全球旗艦店，店面實用面積約6,000平方呎，投資額未定，售賣榴槤手信、榴槤零食，以至甜品，未來也會在上海、北京和深圳開加盟店。