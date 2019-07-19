【榴槤商機】創業首周賣出逾百個果王　拿督入股榴槤BB「急長大」

搞榴槤放題「一戰成名」的榴槤BB，算得上是本港馬來西亞榴槤的大拆家，公司單單在6月舉辦的8場榴槤放題，便預留了10噸榴槤（約1萬個），吸引逾千人光顧。不過，公司共同創辦人袁家駒（KK）及蔡英偉（Adrian）在創立榴槤BB前，從事房地產及網路行銷，未有任何做榴槤生意的經驗，而在公司最初成立時，他們曾經碰過不少釘，幸好遇上一位貴人，令生意順利上軌道。

最初，公司在facebook做「貓山王」代購生意，客人訂貨後，他們再在馬來西亞路邊攤位的小販買入榴槤，但發現循這個途徑入貨的榴槤質素不太穩定。嗜好榴槤的袁家駒解釋，在馬來西亞路邊攤位的榴槤大多數屬於B級和C級，由於A級榴槤可以賣到更高價錢，故果園會挑選品質較佳的用作出口。「馬來西亞消費力不及新加坡，例如當地榴槤賣50元一公斤，但出口至新加坡的價錢是60元一公斤，最靚的榴槤會先運去新加坡，所以找到第一手貨源是好重要。」後來在朋友介紹下，他們認識到當地的榴槤園主、身兼馬來西亞榴槤出口商會主席拿督Paul Mak，於是便向他直接入貨。

去年8月，榴槤BB應馬來西亞聯邦農業促銷局邀請，為馬來西亞副首相、各級部長、議長、FAMA首長等官員及嘉賓，舉辦了榴槤品鑑活動。（公司facebook專頁圖片）

創業僅4個月 每周訂逾千個榴槤

袁家駒指，合作第一個星期，他們已賣了一百多個榴槤，漸漸累積了一批固定客人，客人並會經社交網站分享公司的產品，更有明星光顧，令公司知名度大增；3至4個月後，每周訂貨量已達到上千個榴槤。後來，Paul Mak更入股榴槤BB，成為股東。

在Paul Mak加入後，公司除了可以直接購入榴槤外，因當地大部分種榴槤或者做榴槤生意的人都認識他，令公司找到不同貨源，慢慢將業務由榴槤代購，轉型為經營榴槤果園、售賣榴槤和榴槤副產品、開設榴槤甜品店等。袁家駒又指，Paul Mak作為馬來西亞榴槤出口商會主席，跟馬來西亞聯邦農業促銷局（FAMA）關係良好，為業務帶來不少支持，例如去年8月8日，公司應FAMA邀請，為馬來西亞副首相、各級部長、議長、FAMA首長等官員及嘉賓，舉辦了一場榴槤品鑑活動。

目前，榴槤BB已「愈撈愈雜」，沾手榴槤「吸金」一條龍，由經營榴槤果園、售賣榴槤和榴槤副產品，以至開設榴槤甜品店，更有夥拍旅行團推出榴槤果園任食活動，一年營業額升至4,000萬至5,000萬元。