【零售淡風】零售連跌4個月　奢侈品受挫　黃家和︰下半年不樂觀

本港零售持續低迷，首5個月整體零售銷售額按年下跌1.8%，隨着外圍市況波動、經濟不穩以及預計旅客人次及消費將下降等多個因素影響下，恐怕下半年本港零售業將進下步下跌，甚至出現雙位數跌幅，零售淡風繼續吹！ 其中，隨着中國經濟增長放緩，訪港自由行旅客人數減少，消費意欲下跌，導致主要依賴自由行旅客消費的貨品類別，包括奢侈品及藥妝，銷售額急速降溫，按年出現跌幅！ 有商界代表更預計，下半年零售業亦不會太樂觀，其中珠寶丶鐘錶丶貴價酒席等奢侈品，銷售額跌幅可達15%或以上。

本港零售業銷貨額自2月開始連跌4個月。

奢侈品成重災區 「輸突」大市

香港零售業在今年2月吹起淡風，展開跌浪，貴價貨品先行受拖累。其中「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」奢侈品類貨品成重災區，首5個月累計跌4.4%，4月份更按年跌逾1成，為跌幅最大類別之一。

另外，主要依賴自由行旅客消費的「藥物及化妝品」類貨品，首5月累計按年僅升0.3%，對比今年1月時按年勁升13.5%，急速降溫，為升幅縮減最大的類別。如果就實際營運，扣除租金及人工上漲等支出增加，0.3%的增幅不足以彌補支出上漲，即等同未有增長。事實上，莎莎（0178）指4至6月港澳市場同店銷售跌15%，而同業卓悅（0653）更發出盈警，預料中期業績盈轉虧。

至於「服裝」首5個月的銷售額，按年亦下跌2.4%，「輸突」大市，難怪包浩斯（0483）、佐丹奴（0709）亦發盈警，其中佐丹奴就歸因於零售環境疲弱及中美貿易戰。

奢侈品的銷貨額成重災區，日用品類則跑贏大市，逆市上升。

不過，「百貨公司貨品」作為日用品，是生活的必需，令其表現逆市上升，首5個月銷售額按年升2%。而「超級市場貨品」1至5月計，按年升1.3%。

內地經濟轉差 旅客消費意欲減

本港零售業吹淡風，香港品牌發展局主席黃家和認為，主要受外圍因素主導，包括內地經濟增長放緩，中國GDP增長輕微下降，影響內地就業、消費、出口及基建等，亦導致訪港自由行遊客消費意欲下跌。他同時指出，中美貿易戰對全球經濟帶來隱憂，亦降低市民消費意欲。「表面上美國似乎同中國有計傾，但好多（談判）細節未解決，目前正值美國總統競選期，兩國的談判未必咁順利。」

因應自由行旅客人數減少、銷售額大幅縮減，莎莎早前已指同店銷售下跌。（資料圖片）

羅兵咸永道消費市場行業亞太區及香港/中國主管合夥人鄭煥然指，市場上目前未見有利好因素，內地訪客數目自二月開始便由高位回落，並連跌三個月，加上中美貿易戰尚未談攏、中國經濟增長放緩等因素影響下，令旅客的消費意慾及消費力下降。其中，電子產品和奢侈品受累於人民幣弱勢及消費者信心衰退而錄得最大跌幅。

根據旅發局的訪港旅客統計，內地旅客人數大幅減少，由1月的554萬人次，跌至2月的456萬人次，連跌3個月後，至5月才回升至471萬人次。

黃家和︰下半年唔太樂觀

所謂「屋漏偏逢連夜雨」，黃家和認為，本港近月的示威活動亦影響到訪港遊客人數及其消費意欲，「下半年唔太樂觀，照目前情況，（示威活動）會持續多一段時間，6月的跌幅會擴大，全年將會出現雙位數字跌幅！」他預計受影響最大的是高價消費的產品丶如珠寶丶鐘錶丶貴價酒席等，跌幅可達15%或以上。

根據旅發局的訪港旅客統計，內地旅客人數大幅減少，由1月的554萬人次，跌至2月的456萬人次，並連跌3個月。（資料圖片）

事實上，《彭博》的評論文章提到，香港佔了全球名牌5%至10%的生意額，若銅鑼灣、灣仔、金鐘一帶的主要街道被示威佔領，交通受阻，會令奢侈品牌生意大受影響，尤其是會影響到奢侈品牌的最大客源──內地旅客。其中，Burberry就表示，香港分別銷售受到示威活動影響而略為下跌，不過對集團影響並不明顯。



至於跌勢會延續多久，黃家和指目前受多方因素影響，情況較為複雜，故暫時未能估計，又指希望政府能為中小企提供更多幫助，包括宣傳工作。



鄭煥然預測今年零售業銷售額將由早前預計的按年下跌3%，下調至跌5%，全年零售銷售為4,600億元。他指，相對於中美貿易戰，近期的政治事件持續，對本港零售業影響較大；「貿易戰嘅影響無咁明顯，因為中美會以談判方式拖時間，短期內未會造成大影響」，至於各種示威活動，則會減低內地旅客訪港的意欲。他又預計本地零售銷售及內地旅客人次在今年餘下時間將持續下跌。

謝瑞麟（0417）指集團近年經過「舖換舖」策略優化店舖網絡，有助減輕對個別地區或客群的依賴。（資料圖片）

零售商變陣應對

珠寶零售商謝瑞麟（0417）表示，雖然本地消費意慾及氣氛因應外圍經濟不明朗因素，受到一定程度影響，但集團有雄厚的實力及穩健的財務，有信心應對市場挑戰，又認為下半年是傳統嫁娶旺季，有利刺激珠寶行業的銷情。

對於近期連串的示威活動，集團認為會對營業額及自由行旅客數字造成影響，惟目前尚未浮現；集團又指近年經過「舖換舖」策略優化店舖網絡，現時民生區及遊客區的網絡分佈平均，有助減輕對個別地區或客群的依賴。除此之外，集團將持續與世界各地的設計師攜手合作，推出聯乘產品，提升產品優勢。

莎莎則回應指，正調整業務策略以靈活應對各種挑戰，並致力調整產品組合以迎合不斷改變的顧客喜好和競爭環境，提升高端產品的供應和加強自家品牌的關連銷售，推動銷售和改善毛利及盈利能力。