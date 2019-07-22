【元朗黑夜】零售協會：商戶因安全考慮提早關店 直接影響生意

昨日元朗港鐵站有白衣人士向市民施襲，今日元朗及屯門有不少零售商因安全考慮，提早關閉店舖。香港零售協會主席謝邱安儀表示，部分店舖提早關閉，將直接影響生意額，惟暫時未能就單一事件評估對業界整體影響，希望政府盡快以和平方法解決當前社會問題。

香港零售協會早前表示，若本港示威持續，預測今年零售銷售將錄雙位數跌幅。謝邱安儀解釋，發生示威遊行時，元朗在內示威區的部分店舖因安全考慮須關閉。另外，近日政治事件影響本港作為安全城市及購物天堂的國際形象，減少旅客到訪的意欲，尤其影響以旅客生意為主的零售商。

零售業面臨「旺丁不旺財」困境，旅發局數字指，上半年整體訪港旅客近3,500萬人次，按年增長近14%，惟今年首季過夜旅客人均消費下跌13.6%。謝邱安儀表示，近期除了示威遊行因素影響外，中美貿易戰引致人民幣貶值，以及旅客目的變改，由購物為主轉向著重旅遊體驗，皆影響業界表現。

人才短缺持續或影響購物天堂形象

畢馬威與香港零售協會發表聯合報告發現，人才短缺及員工流失率高乃至業界轉型的主要挑戰，逾七成受訪者表示，最難招聘的職位為前線客戶服務員及售貨員，其次為提供零售科技支援的技術員及管理級人員。

畢馬威中國香港區消費品和工業市場主管合夥人葉嘉明解釋，若零售業人手短缺情況持續甚至惡化，客戶服務質素或會下降，並影響香港作為購物天堂的形象。受訪者表示，未來兩年會考慮以加強員工培訓、增加員工獎勵及採用自動化改善情況。

謝邱安儀補充，零售行業工時長，須於公眾假期上班等因素影響人才去留意欲，業界將致力改善工作環境，與大專院校商討增加零售管理課程，以輓留更多人才。