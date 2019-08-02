【投資攻略】特朗普突「發難」　恒指27000點不保　專家股匯拆局

中美貿易戰再起波瀾！新一輪貿易磋商才剛結束，豈料美國總統特朗普即時反面，宣布9月1日起向餘下3,000億美元中國貨品開徵10%關稅。 消息一出，隔晚美股由升轉跌，道指收跌近300點。恒指今日﹙2日﹚低見26868點，跌697點，全日挫647點，跌穿兩萬七大關。人民幣亦重創，離岸價失守6.97關。市場恐慌情緒急升溫，展望後市，人民幣「破7」機會究竟多大？股市又要避開什麼板塊？投資者想在貿易戰避險，又可以揀乜？

恒指支持位還看6月低位

貿易戰再次爆發，恒指周五收市跌647點或2.35%，報26918點，大市全日成交額增至1,142.62億元。6月以來的升幅幾乎全蒸發，距離6月4日的低位26671點不遠矣，恒指下一站何去何從？

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，特朗普加徵關稅是市場意料之外，因為在G20會面後，美方表明暫時不加徵關稅，沒想到在新一輪會談完結後便馬上加徵，令市場認為中美能達成協議的機會又再變得渺茫。

他認為，恒指短期將在6月低位稍為企穩，但不排除特朗普在中美談判期間再度轉向，令9月加徵關稅的決策「有轉機」。至於未來市況，他指還要視乎中美談判進展，若談判破裂，恒指或會回落至25000點以下。

信誠證券聯席董事張智威亦認為，6月低位將是恒指支持位，因恒指RSI已跌至28的水平，而6月份恒指RSI跌至24後，迅即反彈至29000點，反映RSI低於30水平已屬嚴重超賣，隨時有顯著反彈，加上現時恒指市盈率只有11.2倍，周息率達3.5厘計，估值偏平，料恒指再大跌空間不多，「唔好諗會有3,000點或4,000點的跌幅！」

林嘉麒預期，恒指暫可在6月低位喘穩。（張浩維攝）

盧楚仁︰人民幣「穿7」與否 不取決市場

另一左右恒指走勢的指標——人民幣匯價，專家認為不算十分悲觀。離岸人民幣今日雖然再度轉弱，兌美元跌破6.97關口，創5月以來最大跌幅，惟「7算」關口未必輕易失守。

艾德證券期貨首席投資策略師盧楚仁表示，雖然中國經濟和基本因素表現不佳，貿易戰情況又不明朗，但人民幣走勢並非單純由市場波動主導，如果內地政府推出貨幣政策鞏固銀根，有利推高人民幣，料未必跌破7算關口。

他續指，不能排除美國在新一輪談判前夕言論「轉鴿」，令人民幣匯率有喘息的空間，如果人民幣不穿7，料離岸價可能徘徊在6.82至7之間，中央或等待人民幣匯率回穩才推出貨幣寛鬆政策。

翻查人民幣今年走勢，亦頗受貿易談判影響，年初人民幣兌美元一路升至6.68算強勢水平，但後來受中美談判前景不明影響，5月又轉跌，出現「破7」危機，弱見6.94算，至6月大阪G20峰會傳出中美貿易談判轉好的消息，就回升至6.85算左右水平。

人民幣弱 避開手機設備、航空及紙業股

人民幣即使可「保七」，亦難言強勢，林嘉麒指，投資者需要避開內地手機設備股、航空股和紙業股。至於內房股資產，因以人民幣計算，基本業務不受人民幣兌價影響，他建議可以待人民幣跌穿7算後，留意內房股的月度數據或業績，吸納當中較好的個股。

本地經濟方面，除了中美貿易戰衝擊，林嘉麒認為社會運動對零售業、旅遊業、本地地產股和收租股影響比較大，其他行業未受太大影響，但他提醒香港一旦有治安或管治問題，可能令外資撤離，或令港元走弱，拖累股市。

張智威指，領展「有買貴無買錯」，上紅底是遲早的事。（張浩維攝）

強勢股領展「回氣」 張智威：有買貴無買錯！

港股近日回軟，多隻強勢股亦「力有不逮」，今年屢創新高的領展（0823）及友邦（1299）上月曾見99.8元及88.5元歷史高位，但前者創下金融海嘯以來最長跌浪的9連跌，今日才逆市反彈1.8%，報92.1元，而友邦則繼續弱勢跌1.9%，報78.15元見8連跌。

張智威直指，「領展係唔需要懷疑」，該股今日逆市回升，反映現價有強勁買盤，「就算恒指跌600幾點，佢都跌唔落，相當硬淨」。他續指，領展為極優質股份，旗下物業包括商場和停車場，透過翻新商場助租金提升，並有漸進式派息政策，令股價不斷創新高，即使股價短期因本港內憂外患而受壓，「中長線遲早都係會見100蚊，有買貴無買錯」。

至於友邦近日下跌，主要由於有傳中央將公布收緊自由行條例，料影響內地人來港買保險，可能影響友邦的保費收入，但同時，友邦上月獲批在天津及石家莊開設營銷服務部，故張智威料，短期「震一震」後，相信股價會重上高位。

但他對港交所看得最淡，因其業務很受成交影響，百威亞太撤銷來港上市計劃，市傳阿里巴巴擬因應市況削減一半集資額，及暫未見大型新股上市，港交所上市收入難言樂觀，投資者暫不宜沽手。港交所（0388）今日跌3.2%，報256.2元，較近日高位累跌9.1%。

近期金價上揚，金礦股高收。張智威認為，金股可視為避險之選。（視覺中國）

避險之選：金礦股、內需股

避險股方面，張智威認為，逆市逞強的股票都能反映是避險之選，包括今日微升0.1%的煤氣（0003）。

另外，他亦推薦金礦股包括今日升1%的招金（1818），以及SPDR金ETF（2840），主要由於全球減息和貨幣貶值，長遠看好金價。至於一些專注本港業務的股票能否避險，如日本城母公司國際家居零售（1373），他說「以前就得，呢家太亂，小心賺息蝕價。」

不過，林嘉麒則認為目前金價處於橫行區頂端，不建議入貨，由於美金強勢，聯儲局減息幅度不大，金價短期上升空間有限。若果要避險，他認為內需股基本面還可以，燃氣股收入穩定，投資者可以趁機吸納此類股份。