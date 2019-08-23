【震雄地震】老牌工業股「含金量」大 　值得散戶入市博一博？

本地老牌工業股、由立法會議員蔣麗芸父親蔣震創立的震雄集團（0057），近日爆出計劃私有化傳聞，冀逐步轉型至房地產業務，股價已連升2日，今日收市報2.87元，升5.13%，市值為18.1億元。按該公司於今年3月底的淨資產值為27.66億元計算，市賬率為0.65。在目前市況下，投資者應否入市以等待好消息降臨，取得成果？ 不少投資者均較少留意工業股，甚至是今次私有化傳聞後才首次聽聞震雄。其實震雄集團在1958年由蔣震成立，至今有逾60年歷史，集團在1991在港交所上市，主要業務為生產注塑機。 另外，蔣震在1990年全數捐出集團股份成立蔣震工業慈善基金，用以贊助及培養工業技術和管理專家，現時基金持股約63.38%。

震雄的股權架構亦較為簡單，除了蔣震工業慈善基金持有逾63%股權外，施羅德投資管理（香港）和個人投資者David Webb分別持有7.93%和6.01%股份。

今年96歲的蔣震在去年已退下火線，交棒予排名第六的女兒蔣麗苑及第七的兒子蔣志堅，蔣麗苑接任主席，蔣志堅則出任副主席。而近年震雄業績下滑，傳曾有獨立股東施壓，要求公司提出私有化；震雄亦打算轉型翻身，在去年11月，公司公布計劃將其深圳坪山新區三幅地皮，改建為住宅地，並與私募基金基匯資本（Gaw Capital）訂定框架合作協議。

近日市場更流出公司將會私有化。可是蔣震次女、立法會議員蔣麗芸坦言反對私有化，集團及基金創辦人蔣震訂立的宗旨是發展工業科技，而非地產；當初集團上市目的，就是增加公司運作透明度，讓公眾可監管。

至於David Webb昨日表示，不能排除有控股股東曾提出過私有化計劃，如果公司提出合適的私有化價格，能反映公司合理價值，及土地資產再發展的價值，他會支持。另外，如公司將利潤化最大化，包括重新發展公司廠房用地等，對慈善基金亦有利。

宏高證券投資經理梁杰文表示，私有化計劃最大阻力是小股東的取態。（張浩維攝）

市值約18億 投資物業及廠房價值已近10億

雖然震雄集團現時市值約18億元，但公司擁有不少值錢資產。翻查年報，發現公司持有總值6.15億元的物業、廠房及設備，以及3.72億元的投資物業，即單計投資物業及廠房等資產，價值可近10億元。

宏高證券投資經理梁杰文認為，老牌工業股有廠房或者固定資產，其入帳手法令價格偏低，故有股東提議私有化，使集團的價值真正體現。他續指，工業在香港比較式微，最值錢是廠房地皮，集團可以把地皮沽售或修改土地用途以建造新樓，有助釋放公司的潛在價值。

梁杰文認為，私有化計劃最大阻力是小股東的取態，因為私有化要有超過75%獨立股權投票支持（股權門檻），並要有少過10%小股東的反對票，才可以通過。按施羅德投資管理（香港）和個人投資者David Webb持股比例，私有化方案可能要先得到他們同意，或者出個價要得到這兩位投資者的首肯，才有機會成事，因為他們各自的票數已足夠否決私有化方案。

他估計如果私有化作價為4元或以上，高於2010年的該股高位，將會較高成事機會。「大部分投資者或者機構投資者都著重回報，如果作價是令近1至4年入手的股民都賺到錢，他們就會同意私有化。」他稱散戶應自行決定應否入注，突然傳出私有化，空穴來風未必無因，即使公司發出澄清通告都未必可以抹殺這個可能性，散戶可以考慮搏一搏。不過，要注意是該股成交不多，近日熱炒下，成交金額只是幾百萬元，流通性不太好，買賣差價較闊，對投資者來說不是好事。

豐盛金融集團資產管理董事黃國英覺得，震雄生意不是特別吸引，主要賣點是廠房地皮。（資料圖片）

黃國英：現在入市為博成功私有化

豐盛金融集團資產管理董事黃國英則覺得，小股民不應沾手該股，因為小股民在集團私有化計劃上是被動角色，但私有化是著重大股東想法，「要博到才可以，博不到就不會有特別大回報」，震雄派息不是特別高，現在入市只是為博該股成功私有化。

黃國英表示，震雄生意不是特別吸引，主要賣點是廠房地皮，但有不少類似的公司都在內地有廠房，若要實現資產價值，就要公司私有化或者賣產後派息，小股東在這麼決策中沒有太大「話事權」，而且本地投資者較少留意工業股，該股平日的交投也不活躍，即使炒起了，今日成交金額只有182萬元，屬於被邊緣化的個股。

黃國英預計如果集團私有化作價較現價增加10多至30%，已經相當吸引，因為公司主打生產注塑機，工業前景不是太好，加上現在市況不穩，出價不會太好。他說即使震雄未來轉型房地產開發亦是較難，因為欠缺經驗，小型房地產商的品牌知名度低，較可取做法是直接出售地皮。