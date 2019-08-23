【震雄地震】蔣志堅被踢出局　蔣麗芸：任何行為不能凌駕公眾利益

由工業家蔣震創辦的震雄集團（0057）管理層出現人事變動，近日傳出管理層擬計劃私有化後，一直支持父親理念的蔣震孻子蔣志堅，昨在股東會更被踢出董事局。他隨即入稟法院，指控身為公司主席的姊姊蔣麗苑、震雄投資等。 據入稟狀，蔣志堅針對要求法庭頒令，「被辭職」的父親蔣震在4月16日未有辭任震雄投資董事，仍然是公司主席及董事，另頒令被視為與蔣麗苑同一陣線的聶羨萍，未被有效委任為震雄投資董事。 此外，他亦要求法庭頒令震雄投資在4月16日未有舉行董事會，相關會議紀錄應為無效，他與蔣震、蔣麗苑及現任秘書陳志毅應是董事。蔣震二女、立法會議員蔣麗芸今日回覆指，由於已開展司法程序，不宜評論太多，又指集團是上市公司，任何事必須透明、合法，集團收益是做慈善，任何行為不能凌駕於公眾利益之上。

震雄主席蔣麗苑重申，已清楚表明沒有私有化計劃。﹙區嘉俊攝﹚

蔣志堅昨被「踢出局」 不再任副主席

公司私有化傳聞在本周三（21日）傳出，消息刺激昨日股價一度炒高14%，至昨日中午才發公告澄清無任何私有化計劃，收市升幅收窄至0.74%。惟今日該股再展升浪，收市升5.1%，報2.78元。

市場日前傳出，蔣麗苑有意將震雄私有化，轉型房地產，但多個家族成員反對，包括蔣志堅、蔣麗芸。公司昨發公告，指並無計劃考慮任何私有化方案，蔣麗苑在股東會後未正面回應，指公告已清楚表明無計劃，問到有否股東提議過私有化，她則稱要查閱會議紀錄。

至於蔣震五女蔣麗苓昨在股東會後指，私有化與否交由董事會決定，會後她未應記者提議與蔣麗苑合照，但蔣志堅其後步出時則有合影，其後二人一同離去。

昨日舉行的股東會，「重選蔣志堅為董事」的議案遭到逾78%反對票，涉及約4.049億股。翻查權益披露，作為大股東的震雄投資持有3.99億股，加上蔣麗苑的股權約為4.046億股，與踢走蔣志堅的股數相若。

蔣震成立基金目的是培訓工業界人才，而基金合資格受益人為所有蔣氏家族成員。（資料圖片）

蔣志堅以法律訴訟展開反擊

表決結果公布後，蔣志堅隨即入稟控告震雄投資及其餘三名董事，以及父親蔣震和股份過戶登記處，要求法庭頒令震雄投資在4月16日未有舉行董事會，相關會議紀錄應為無效。

蔣志堅昨日回應震雄股東會結果，表示對於股東會決定感到痛心及驚訝，然而作為蔣震的兒子，他將繼續秉承父親「工業富民，民富國強」的理念，全力維護震雄集團及蔣震工業慈善基金。

他又指，蔣麗芸是在香港輩分最大的姊姊，同意蔣麗芸的意見，即父親不同意集團私有化，他並對集團發展地產有保留。

蔣麗芸今日回覆指，已開展司法程序，不宜評論太多。她又指集團是上市公司，任何事必須透明、合法，集團收益是做慈善，任何行為不能凌駕於公眾利益之上。

立法會議員蔣麗芸早前透過助理指，「父親不同意集團私有化」，指出其父乃是基金委任人及負責人，任何改變必須得其同意，否則蔣震必定追究。（蔣麗芸fb）

慈善基金為公司大股東

震雄集團由震雄投資持有63.38%股權，為公司最大股東，亦是「蔣震工業慈善基金」全權信託人。多名蔣氏家族成員均是受益人，包括蔣麗苑及蔣志堅。據基金會網頁顯示，蔣震為基金會董事局主席，蔣麗苑及蔣志堅兩人均為董事。其餘董事局成員包括李鵬飛﹑朱經武及徐立之等人。慈善基金亦間接悉數持有震雄投資。

其餘兩大股東是持有7.93%的施羅德投資管理（香港），以及持有6.01%的獨立股評人David Webb，昨日Webb指，震雄私有化需先諮詢兩大股東，因一旦私有化方案有逾10%股東反對便泡湯。

「蔣震工業慈善基金」的慈款來源主要是靠集團盈利，而受益人有多名蔣氏家族成員，包括蔣麗苑及蔣志堅。該基金成立目的是培訓工業界人才，因為蔣震深信 「家無三代富」，認為子女要靠自己的本領創業。

隨著事件已進入司法程序，各方觀點及立場或會在法庭上展述，後續發展仍有待密切留意。