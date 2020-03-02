【專訪】中銀香港鄂志寰：人民幣國際化迎新台階　香港角色需轉型

自中美貿易戰開打以來，人民幣持續於「7算」兌一美元關口波動，匯率偏軟為人民幣國際化的進程蒙上一陣陰影。無奈屋漏兼逢連夜雨，年初爆發的新冠肺炎疫情，勢將加大今年內地經濟的壓力，難免拖慢人民幣國際化的進展。 雖然前景一片迷離，但中銀香港（2388）首席經濟學家鄂志寰對人民幣國際化的發展依然充滿信心。她指出，人民幣於過去10年歷經「從無到有」的國際化歷程，現時理所當然地進入轉折期，下一階段將更緊扣中國經濟發展的需要，而香港的角色亦將更上一層樓。

鄂志寰認為，人民幣國際化進入轉折期。（路透社）

自2009年7月，人民銀行推出跨境貿易人民幣結算試點以來，人民幣國際化至今已走過10年的路，而人民幣更於2016年獲國際貨幣基金組織（IMF）納入為特別提款權（SDR）的一籃子貨幣，令其國際化進程進入高潮。

不過隨着近年中國經濟增長放緩，加上2018年起中美貿易摩擦愈演愈烈，人民幣國際化的步伐似乎有所卻步。根據國際結算銀行（BIS）去年9月公布數據，人民幣在全球的日均成交量為2840億美元，雖較3年前的統計高出四成，卻只能守穩全球交易貨幣的第八位，佔所有貨幣的交易比重僅僅微增0.3個百分點至4.3%，有不少評論因而形容人民幣國際化尺無寸進，難以挑戰美元的領導地位。

鄂志寰指，人民幣的主場驅動可為外資提供更便利的交易。（羅國輝攝）

主場驅動 緊扣金融市場開放

對於外界批評人民幣國際化進展停滯，鄂志寰並不苟同，她指出人民幣經過10年迅速的推進後，難免會進入一個轉折期，「人民幣國際化的速度少不免沒有之前那麼顯着，而且當中也有貿易戰的影響。」她指出，過去人民幣國際化倚重香港、新加坡等離岸市場的推動，下一階段必須轉向「主場驅動」的模式，即與中國的金融市場開放政策相結合，將人民幣國際化的重心轉回內地。

鄂志寰認為，近年香港的點心債市場發展近年遭遇樽頸，去年人民幣資金池也有所萎縮，反映離岸人民幣市場的規模有其制約，「而主場驅動則可為外資提供更便利的交易、更有規模的市場，其次也可倒迫中國金融市場提升競爭力、推動機制改革，以及市場的深度及廣度。」她舉例指，近期中國股債市場加快開放，鼓勵外國投資者持有持有人民幣資產，「QFII、RQFII額度都取消了，實際上就是人民幣國際化。過去是一條條政策推出，而今次是整個市場都開放。」

鄂志寰料，隨中國市場愈趨開放，香港橋樑角色只會更加重。（資料圖片）

人民幣隨一帶一路走出去 東盟成突破點

踏入下一個10年，不僅人民幣國際化的「主場」由離岸市場回到國內，鄂志寰認為亦需更具針對性，「包括服務實體經濟、中國企業『走出去』的投資需要，例如一帶一路的對外投資若能更多使用人民幣，將有利降低成本及風險。」她預料，與中國經貿關係日趨密切的東盟，將能成為人民幣國際化的突破口，原因是當地除了是一帶一路的重點區域，亦已晉身中國的第二大貿易夥伴，「如果使用人民幣作交易貨幣，可以降低成本及匯兌風險，加上東盟本身也面臨美元緊絀問題，本幣規模亦偏少，使用人民幣支付可解決這些問題。」

不過，香港向來為離岸人民幣的業務樞紐，一旦人民幣國際化走向「主場驅動」模式，會否反倒對本港金融業不利？鄂志寰對此大派定心丸，認為隨着中國市場愈趨開放，香港的橋樑角色只會更加吃重。「香港的優勢是坐擁先發優勢，過去10年香港在人民幣產品、業務以至基礎建設方面，都積累了非常深厚的經驗；銀行業、金融監管標準也與國際接軌，給予投資者更多信心，有關業務並不會一下子全跑到內地去。」她舉例指，現時大量人民幣的清算安排均需在本港的即時支付結算系統（RTGS）上進行，而本港金融業的人民幣債券、基金、融資工具等，對比國內仍有一定優勢，內地難以在短期內完全取代。