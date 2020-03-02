專訪中銀香港首席經濟學家鄂志寰：中國應堅持推進經濟結構轉型

去年中國經濟增速創出多年新低，至今年又受新冠肺炎疫情蔓延打擊，舊患新憂夾雜之下，今年中國經濟該如何走下去？中銀香港（2388）首席經濟學家鄂志寰表示，面對這「百年未有之大變局」，中國需積極推進轉型。

受中美貿易戰白熱化影響，去年中國經濟增速下滑至6.1%，成功守住「保六」的目標，卻創下近30年新低。以每季GDP的按年增速來看，去年中國經濟增長拾級而下，由首季的6.4%增長、第二季的6.2%，逐步滑落至第三季及第四季的6%。

回顧去年中國經濟增速創出多年新低，鄂志寰總結指其一大元凶是中美貿易戰，「去年中國經濟明顯面臨較大的下行壓力，每個季度的GDP增速都出現下行趨勢，主要是受外部因素，即貿易戰的影響。」她指出，貿易增長向來是內地經濟的「三頭馬車」之一，長此以來貿易增速均較GDP跑贏1至2個百分點，「但受貿易戰影響，去年兩者關係逆轉，貿易對內地經濟再無拉動作用。」加上內部存在的結構性問題尚未解決，新舊動能切換依然需時，令去年中國經濟內外交困。

鄂志寰指，中國經濟即使每年經濟增速有5%至6%，總量已經相當可觀。（羅國輝攝）

鄂志寰指，隨中美兩國簽署首階段貿易協議，令貿易戰有方向性改變，有助減少外在風險。雖然貿易戰衝突降溫，但今年中國經濟又面臨新風險，例如新冠肺炎疫情對經濟的衝擊便難料。

但她指出，中國經濟增長「保六」絕非一個非守不可的最後防線，「對於中國這樣龐大的經濟體來說，即使每年經濟增速有5%至6%，總量已經相當可觀。」她解釋，中央近年不斷強調經濟要高質量增長，相信若今年經濟增長達5.5%至6%，已能為經濟轉向內需驅動、結構調整提供有利環境。

內外迎大變局 需推進轉型

除中美貿易磨擦和新冠肺炎這兩大風險外，自2008年環球金融海嘯後纏繞不去的種種後遺症，繼續成為中國經濟的隱患，近年國家主席習近平不時以「百年未有之大變局」概括之。鄂志寰剖析道，所謂的「變」既有外在因素，亦有中國自身因素。

「首先是全球在金融危機後長期維持低增長，始終追不上危機前增長水平，最終催生了民粹主義、反全球化的思潮，英國脫歐、美國貿易保護主義絕非空穴來風。」她指出，中國在加入世貿（WTO）後，長期是全球化的得益者，一旦全球化出現逆流，對中國的發展格局將是一大變。

鄂志寰認為，中國應改以內需為經濟增長的引擎。（羅國輝攝）

屈指一數，金融海嘯距今已近12載，但鄂志寰指，不僅經濟增長無法重回危機前水平，就連各國央行也回不了頭，包括近10年全球央行採取寬鬆貨幣政策，釋放大量流動性，環球主要央行的資產負債表快速膨脹，現已缺乏彈藥應對下輪衰退，「你看美國去年一縮表，縮了一半就縮不下去，經濟受不了，又改成減息周期，貨幣政策正常化提前結束。」她續稱，在除了央行債台高築，環球企業債務同樣達到有史以來新高，全球債務總量達到全球GDP的3倍，等同為下次金融危機埋下隱形炸彈。

外圍風起雲湧，回首國內的挑戰同樣不容小覷。鄂志寰稱，中國改革開放40餘年，由一個中等規模經濟體一躍成為全球第二大經濟體，「但一大起來就有新的煩惱，先是經濟基數太大難以保持增速，二是政策空間較過往大為縮小，刺激政策的效用已大不如前。」她認為要應對新時代，中國應堅持推進經濟結構轉型，改以內需為經濟增長的引擎，「但消費刺激GDP的作用不如投資那麼見效，14億人口的龐大市場要一點一點的進行，或許需要很長的時間，要慢慢去做，途中也一定有陣痛。」其次則是要改善貨幣政策的傳統機制，令貨幣政策的作用確切流入實體經濟。