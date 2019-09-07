【直擊．多圖】零售寒冬「冰封」旺區舖市　銅鑼灣湧現逾40間吉舖

零售市道轉差，舖市即時有「反應」，不但成交放緩，本港四大核心零售區﹙銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角﹚經已錄得多宗蝕讓或減租個案。 數字以外，記者親身到其中兩大核心零售區——銅鑼灣及旺角，發現不少「奇景」。零售寒冬冰封旺區「舖市」，有代理直言，部分街舖或要減租達4成，方可能錄得承接。

去年9月美聯工商舖曾到本港四大核心零售區，即尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環進行調查，發現整體街舖空置率為5.6%，按年跌3.2個百分點，是該行有統計紀錄以來的新低。誰不知，一年過去，市況已經大逆轉。據《香港01》初步統計，單是過去一個月至少已有5宗大幅減價或蝕讓的買賣及租賃成交。（見表一）

美聯旺舖董事盧展豪早前表示，受中美貿易戰、人民幣貶值及政治事件等因素拖累，訪港旅客人數放緩，市民消費意欲轉差，舖市首當其衝，因而錄得多宗蝕讓。他預計，第四季舖位租售價跌幅加劇，當中以銅鑼灣區影響將最大，料該區舖位租金跌幅介乎20至25%，售價跌幅介乎10至15%。

銅鑼灣旺街 逾40間吉舖穿插

有見及此，記者於本周三（4日）直擊銅鑼灣旺區，甫踏出地鐵站，街上仍然人流不絕，惟「拖篋」旅客寥寥可數。部分服飾店仍有不少市民光顧；反之「自由行」熱點藥房、化妝品以及名店則無人問津，店員不是「罰企」，就是閒聊、看手機。

事實上，不論大街小巷都不難見到吉舖。據記者現場觀察，謝斐道440號至540號一段就有15間吉舖；駱克道一段路則有12間。另外，景隆街及軒尼詩道一段路分別有6間及9間吉舖，前身包括翠華餐廳、藥房、理髮店及室內設計公司等。近月，銅鑼灣發生不少劈價賣舖個案，如波斯富街地舖減租55%，由藥妝店承接；耀華街一個地舖，獲資深投資者羅珠雄斥資3,300萬元購入，較原價大幅降價1,000萬元。

老店3個月蝕80萬元 「蛇王二」：捱多陣

位於銅鑼灣波斯富街的「蛇王二」，是專食蛇羹、潤腸的專門店，店外的紅紅大牌匾在香港愈見愈小。對於近日示威活動帶來之影響，負責人羅長熙﹙熙哥﹚表示，由6月初至8月公司蝕近80萬元，當中8月份有5天因示威活動而要提早收舖，估計生意較去年8月少四成。他坦言現時經營環境惡劣，惟望政府儘快平息風波。

「蛇王二」開設於1985年，至今已有34年歷史。回望過去，自2003年內地開放自由行後，除了生意額上升，人工、 食材及舖租亦倍增。熙哥指，生意最好是2008年時，當年店內內地遊客暴增，此後內地客消費更長期佔收入一半。各項成本亦隨之上漲，如其1,000方呎舖租由80年代數萬元，上升至現時每月近40萬元。店內有20名伙記，人工成本隨通漲上調。

小店生意出現危機，熙哥未有任何削減成本或裁員方案，他解釋，店內不止養活20名員工而是20個家庭，「好似我個助手咁，17歲讀完中學就做我學徒，佢今年40歲喇！一直冇離開過，你叫我炒？我點捨得呀！」冬季將會是蛇舖的旺季，他寄望生意因而好轉，帶領公司、員工走出困境。「不過好多嘢冇得預計，當情況再惡劣，結業都係一個選擇。」

電器店：貿易戰不及示威活動影響大

駱克道主要集中一些民用商舖如食品、眼鏡店及食肆。其中一間超過20年歷史的電器店員工表示，自6月起的示威活動，公司生意額一落千丈，他們估計過去3個月，收入損失逾五成。「唔好話買電器喇，連行入嚟查詢嘅人都冇，我哋就知生意幾唔好！」

他續指，傳統6、7月冷氣銷售量普遍較高，但今年卻因示威活動而多次關舖。即使示威活動位於銅鑼灣以外的港島地區，卻因人流稀疏而提早結束營業。「以往平日可以賣十幾件電器，生意好都有廿件，依家平均一日得一件。」

由於是民生商舖，即使自由行開放未曾令生意急增，偶然會有內地客到店購買電器但屬小數。而纏繞超過1年的中美貿易戰從未影響生意。店內員工苦笑道，惟一解決方法或只有提早退休。

旺角街舖依舊 「拖篋客」全非

記者亦於同日到旺角實地考察，平時熙來人往的西洋菜南街及彌敦道一帶，只見兩、三間吉舖，與銅鑼灣吉舖穿插的情景不同。但同樣少了拖篋的內地自由行，兩旁的藥房、金飾舖及藥妝店門可羅雀，即使有連鎖化妝品店打出「2折」清貨的旗號，亦無法吸引客人，店內不時見到員工「圍爐吹水」，或幾個職員「包圍」顧客，細心有禮的介紹貨品。

樓上書店早「變天」

走進藥房，記者嘗試訪問店內員工，惟大多都不欲受訪，只願簡單透露兩句，「成條街都冇自由行，邊有香港人拎住幾千蚊買嘢！」之後記者轉移目標，找到了專賣二手書的樓上店梅馨書舍的老闆鄭廣文，憶述過去14年西洋菜南街的文化。

他說書店於2005年開店，賣書的亦曾受惠於自由行，高峰期時同一條街有逾廿家樓上書店，「嗰時政治氣氛冇依家咁差，大部分內地人都會買一兩本書返去。」但隨著本港及內地政治環境轉變，及自由行數量減少，不少書店都早已「做唔住」，「如果呢度再加租，我都做唔嚟。」

利嘉閣：未來會再有店舖結業

利嘉閣（工商舖）商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明接受《香港01》訪問時稱，據他了解西洋菜南街至少將有兩至三家店會變成「吉舖」，主要會是零售業為主，當中包括藥房，「（市況）沒有再差，只有更差。如果有客問，我估要減4成租金先有可能成交。」不過他亦指，見到有經營得較好的飲食業打算逆市擴充，「多咗頂手盤，每日平均都有1、兩單問下情況，不過呢啲要成交，就涉及頂手費等技術問題。」