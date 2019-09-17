Google尉俐妮：港數碼應用進步明顯　外聘專才難解人才斷層問題

Google香港發表第三年的《智慧數碼城市白皮書》，顯示香港在發展成數碼智慧城市上有大進展，2019年消費者數碼指數（CDI）按年大增0.28分，由2.44分增至2.72分。調查又統計了香港居民於4個範疇上的電子應用水平，各範疇皆見明顯增長，「旅遊」、「零售」、「金融」、「生活」的應用水平分別按年增11%、9%、8%和3%。



Google香港銷售及營運董事總經理尉俐妮接受《香港01》訪問時表示，CDI大增其中一個原因55至64歲對數碼應用增幅強勁。她形容在《白皮書》研究的四大範疇都看到有不少進展，包括近年不少市民在出行領域由訂機票、到找酒店，購買景點門票等都日益數碼化，是連續第二年出行電子應用水平有11%的增長。而金融、零售、生活則分別受惠於轉數快的推出、支付系統和串流平台普及等因素，電子應用水平也有一定的上升。

智慧燈柱帶來的私隱問題惹來不少市民關注。（資料圖片）

信任是最大問題之一

雖然今年消費者數碼指數有不少上升，但另一邊廂，早前有市民發行遊行質疑智慧燈柱侵犯私隱，甚至用作監控用途，有激進示威者更鋸斷智慧燈柱，顯示政府在推動智能城市發展時面臨不少信任問題。

尉俐妮表示，取得用戶信任也是企業推進數碼化的第一個大問題，當中關鍵在於「開放」和「透明」，機構有需要制定規範標準令用戶應該能夠清楚收集數據的種類和確實用途。她也強調，機構要取得用戶信任除了要設立足夠高的標準外，也要就私隱問題跟用戶有效溝通，是一個持續不斷的過程。

尉俐妮建議香港急起直追，培育更多本地科技人才。（黃寶瑩攝）

外聘專才難解人才斷層問題

尉俐妮表示，企業數碼化面臨的第二大問題是「人才不足」，據調查有64%企業及51%中小企於聘請STEM相關人才感到困難。

她認為，要加強數碼人才的培育，除了要鼓勵更多人讀STEM（即科學、科技、工程及數學）的學科，並加強在職培訓外，也應該從基本上於教育系統內更強調創意培育。她笑言，現時不少中小學跟實際職場需要有明顯脫節，例如教師講課時不少尚是用黑板粉刷，但其實職場已十分數碼化，大量用電腦、投映機等設備輔助，可見香港教育體制於數碼化程度上遠遠落後，也有礙香港培育數碼人才。

對於香港數碼人才不足，有意見認為無須太擔憂，因為港企可聘用一河之隔的深圳的大量人才。不過尉俐妮指，聘用外地人才容易出現來了又走的情況，但香港需要的是持續不斷的人才供應，而且一般來說本地人於解決本地問題時也有獨特優勢，所以不是單靠「外聘」便可解決，大灣區有很多數碼人才不代表香港可以於於培育本地科技人才方面「放軟手腳」。