【觀塘遊行】專家：智慧燈柱是智慧城市基礎　加密措施更顯重要

上周六（24日）觀塘遊行中，有激進示威者將九龍灣常悅道的「智慧燈柱」拉倒及毀壞，從「解剖」的燈柱內部，聲稱發現懷疑可將資料傳至內地的組件，惹來監控私隱問題。 政府成立專責委員會檢視智慧燈柱的私隱問題，成員之一的香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉表示，智慧燈柱有不少物聯網裝置，兩者間常會溝通交換訊息，必須做好加密措施。他又認為，香港創科常被詬病落後，而智慧燈柱是建立智慧城市的基礎，如不做會愈趨落後，呼籲公眾理性對待。

上周六觀塘遊行期間，有智慧燈柱被示威者拉倒。(資料圖片 / 高仲明攝)

近期備受爭議的智慧燈柱，裝有不少物聯網設備。黃家偉指出，燈柱與物聯網設備之間常有交換信息，亦需做好加密措施。對於公眾擔憂無線射頻辨識（RFID）可收集個人資料，他重申，該功能僅發放訊息以幫助盲人定位，絕不會收集資料。

他解釋，RFID只會單一發放訊息，而非作接收，「好似八達通過機，放到一呎高都連接唔到，所以咁遠距離係冇可能讀取身分證、銀行咭。」

香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁表示，智慧燈柱有不少物聯網裝置，兩者間常會溝通交換訊息，要做好加密措施。（李慧妍攝）

他又舉例，亦有人擔心連接酒店Wi-Fi會被收集個人資料：「大部分物聯網不會自動連接手機，除非之前曾經連接過，或設為自動連接。」他指，用戶若有擔憂，可關閉Wi-Fi及藍牙功能。

至於被指攝錄機的影像雖是低解像度，其後可作處理成高解像度相片。黃家偉形容，320x240解像度相片，猶如從三樓向路面車輛拍照車牌，「都好濛，更加唔好講影得清人樣。如果話可以變成高清，機會相當微。所以大家唔應該太擔心。」

他又指，本港創科常被批評落後，而智慧燈柱是建立智慧城市的基礎，亦是科技趨勢，若要保守不做，只會愈來愈落後。他舉例，英國、美國及內地均設有智能燈柱，部分有類似功能，安裝攝影機作交通管理：「如美國都有裝攝影機，但有意見拒絕，才沒有運作，視乎大眾的信任度。」他透露，委員會將在1至2個月後提供檢視方案。