【沙特油廠受襲】郭家耀：料油價不會大升　「三桶油」不宜沾手

沙特阿拉伯油廠受襲後，國際油價曾升近2成，但沙特能源大臣最新表示，原油產量本月底將全面恢復，油價掉頭向下，紐約期油昨收市跌5.7%，倫敦布蘭特期油跌6.5%。 港股「三桶油」周一大升後，股價續偏軟，中石油（0857）收市跌1.6%，和中海油（0883）跌1.4%，中石化（0386）跌2.1%。

石油股與油價關係密切，若油價向上，將有利油股表現。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，短期而言，油價前景十分視乎沙特石油設施受襲後的損毀程度，沙特料月底原油將全面復產後，油價有明顯回落。不過，市場憂慮恐襲事件或變得頻繁，形成風險溢價，即使油價由高位回落，「要跌返出事之前的水平仍有困難」。除地緣政局因素之外，他指環球經貿關係亦影響市場對經濟前景看法，從而對原油需求構成影響。

留意內地燃氣改革影響

油股當中，郭家耀較看好上遊產業利潤佔大份的中海油，但料油價似乎不會進一步大升下，「三桶油」前景都是一般，建議投資者不宜因個別政治或襲擊事件便入市。

他續指，除油價之外，亦要留意內地燃氣改革對「三桶油」的影響，由於中央計劃分拆油公司管網成立管道公司，並或引入海外燃氣公司進行採購，打破油氣管輸行業的壟斷，他預料對中石油影響最大，需留意分拆後對中石油管道業務的盈利損失。

郭家耀料內地燃氣改革會對中石油有較大影響。（資料圖片）

瑞信料若油價升15% 中石油盈利可升兩成

大行在沙特石油設施受襲後，調升油價預測。券商大和指，油管修復只需數日至兩周，但煉油廠損壞可能要長達6個月的維修期，加上原油設施存在再次受襲的不明朗因素，短線均推高油價，故調升今明兩年油價預測至67美元。

大和首選中石油和中海油，指中石油明年預測市帳率僅0.5倍，與2016年油價跌至35美元以下時估值相同，反映估值低殘。至於中海油與油價關聯度最高，調升該股評級至「買入」，目標價升近一成至14.7元。

瑞信預期，今年布油平均價為67.5美元，下半年油價均價約69美元。另外，沙特阿美受襲，導致油價急升，對油股屬重大利好，料盈利會直接提升。該行指，若油價升15%，中石油受惠程度最高，全年盈利可升兩成，中石化和中海油則分別可升4.9%和13.9%。