沙特石油設施遇襲　油價跳漲　中國成真正輸家

油價上漲對美國來說不再是一個純粹的負面因素，但對於全球最大原油進口國中國來說卻是如此。油價上揚，加上食品價格飆升，使得人民幣貶值的風險比以往更大。

《華爾街日報》今日報道，剔除價格波動幅度大的春節假期因素，中國的通脹率目前處於2013年以來的最高水準。



在中美貿易戰持續之際，昨日公佈的8月份資料顯示，中國的投資、零售額和工業增加值都進一步放緩，其中工業增加值增速創17年來的最低水準。



過去一年的很多時間裡，低廉的油價緩解了陷入困境的中國消費者和企業的痛苦。沙特石油設施9月14日遇襲後，布蘭特原油價格昨日上漲約10%，至每桶65美元。即便沙特的一些產能得以恢復，油價也可能在一段時間內高位運行，部分原因是投資者正重新評估中東發生更多動盪的風險。

沙特原油設施遭襲推升油價暴漲。（視覺中國）

內地食品價格令人憂慮

北京方面最近豁免新採購的美國豬肉，以及其他農產品的關稅之舉，應該主要被放在這樣一個背景下來看待：與逐漸得到緩和的貿易緊張局勢相比，中國國內食品價格越來越令人擔憂。



高昂的油價也讓推行較寬鬆貨幣政策的風險變大。分析師普遍預計，人民銀行一項關鍵的借貸便利利率（中國新的基準貸款利率將參考該利率）即將下調。決策者仍然夾在日益疲軟的經濟與過於昂貴的食品和住房之間，左右為難。投資者所能期待的最好情況可能是適度刺激舉措的推出，而非2015年那種規模龐大的刺激政策。