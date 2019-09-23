貿發局赴美推廣香港　主席林建岳︰本港營商環境正常　生意照做

美國國會將討論《香港人權與民主法案》，一旦通過，香港獨立關稅區地位或許不再。香港貿易發展局上周五於洛杉磯市中心舉行「邁向亞洲，首選香港」商貿會議，該局主席林建岳表示，法案通過的話對香港人沒有好處，等同「將石頭砸自己的腳」，他說政商是兩件事，如目的是爭取選票，他不批評，但若傷害香港的整體利益則不應該。

林建岳又指，由於事情尚未發生，難評估對香港的影響，但強調「香港唔會死，只會傷，而美國在香港投資都會傷」，因美國不少商品通過香港出口內地。

貿發局主席林建岳致歡迎辭時表示，期望美國及香港企業能建立更緊密經貿合作。（區嘉俊攝）

社會不穩只是暫時性

另一方面，本港社會不穩，令人擔心外國投資者對香港卻步。林建岳說，據他此前與美國商界接觸，對方較關注貿易戰下本港稅率問題，當然他們亦會關心香港示威情況，例如有商界取消來港會議，證明事件對本港經濟有所影響，尤其是旅遊和零售，但他認為社會事件只是暫時性，「幾年前發生佔中，個市之後亦一路旺」。他強調不論環境如何，「生意一樣照做」，透過香港亦可發展至東南亞和大灣區市場。

林建岳又說，在香港情況最差的時候，貿發局更要多做宣傳，讓外界知道香港營商環境正常，「生意仍要做下去」，雖然香港正經歷艱難時期，但香港特別是中小企需要美國市場，貿發局早前與美國商界會面時，便向他們解釋香港現時情況，探討如何走前一步。

至於投資機遇會否從香港，流失至新加坡等其他地方，他就說本港金融市場大過新加坡，國家在大灣區和「一帶一路」發展上，提供很多優惠條件予香港共同發展，早前出席「一帶一路」論壇的國家和人數再有增長，證明外界看好這個市場。

林建岳又指，可透過香港和央企更多合作，尋求大灣區和「一帶一路」的更多機遇。﹙資料圖片﹚

澄清國資委是支持本港企業

早前《路透社》報道指國資委要求央企在港加強投資力度，加強對本港企業的控制決策權，以助平息本港數月的動盪。林建岳指，自己「從頭到尾」都在場，澄清國資委當時意思是要央企與港企一起發展，在「一帶一路」沿線國家尋找機遇，並開放內地的內銷市場讓港企參與，而非要在港取替香港企業。

他強調，本港金融市場、人才、法律和資金流優勢是無可取替，內地非常看好香港，希望利用香港和央企更多合作，尋求大灣區和「一帶一路」的更多機遇，故國資委是非常支持本港企業，形容當次會面是非常正面。另外，會面亦沒有談及任何有關股權的問題，因這要逐個項目和生意去討論，而當時有30多間公司，「不可能傾到咁細」。

稱港美貿易關係一直緊密

貿發局於上周五和周六一連兩日在洛杉磯舉行「邁向亞洲首選香港」論壇，是貿發局歷來在美國最大型的推廣活動，在近日中美貿易戰陰霾下，紐約、洛杉磯等多位重量級官員和業界領袖都有分享，向當地業界推廣香港，拓展亞洲及內地市場的機遇，吸引超過 1,500 名商界領䄂參與。

林建岳致歡迎辭時表示，數十年來，美國和香港一直保持緊密的經貿關係，當中以香港與洛杉磯的經貿連結尤甚，特別是金融、貿易及物流方面，兩個城市有着近似的角色， 都是通往鄰近市場的門戶。對近日在香港發生的示威活動，他表示，香港以務實和抗逆力強見稱，其基礎功能如法律體系及獨立的司法制度將繼續行之有效。

大會亦安排了接近 340 場商貿配對會議，讓香港的企業及服務供應商，與美國企業探討合作。