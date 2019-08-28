【逃犯條例】一帶一路總商會訪京　林建岳：中央支持香港止暴制亂

逃犯條例修訂引起連場暴力，亦引來中央關注。香港一帶一路總商會訪京團一連3日到訪北京，除了交流一帶一路資訊之外，亦與國務委員、外長王毅談及香港局勢。 全國政協常委、一帶一路總商會理事會主席林建岳表示，訪京之行有兩大感受，一是中央堅定支持香港止暴制亂，二是中央絕不會放棄香港，祖國與香港同行。

「中央絕對不會放棄香港」

林建岳指出，今次訪京之行不僅會見王毅，亦拜會了全國工商聯、國家商務部等相關機構和部門，並進行了深入的交流。

他表示，從王毅到中央相關部門負責人，都清楚傳達了一個信息，就是：「中央絕不會放棄香港，祖國一定與香港同行，不僅堅定支持香港特區政府依法施政、止暴制亂、恢復秩序，而且全力支持香港推動經濟社會發展，保持繁榮穩定，並且相信香港一定能渡過目前的難關，一定會浴火重生，開闢更光明的前景，傳遞了中央對香港前景的信心。」

林建岳引述王毅表示，當前香港形勢正面臨回歸以來最嚴峻局面，希望在場各位高舉愛國愛港旗幟，團結香港社會各界，堅定支持香港特區政府止暴制亂、恢復秩序、依法施政。

而林建岳在會面時說，因修例而起的遊行示威及暴力衝擊愈演愈烈，各界均感受到，香港正面臨回歸以來最嚴峻的形勢。他指出反暴力、止暴制亂，求理性、恢復秩序成了目前全社會最大的民意。

要加快處理深層次矛盾

他認為香港社會亟需積極探索經濟轉型升級進而加快處理好深層次矛盾，認為「一帶一路」建設和粵港澳大灣區發展便是最好的良方，藉此推動香港融入國家大局，提振香港精神。

至於「一帶一路」，林建岳希望中央政策的支持可以令香港企業更好地參與「一帶一路」境外經濟產業園區的開發,推動香港的產業升級，開拓市場。