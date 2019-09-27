影視串流平台「六國大封相」　從Netflix到Disney+「戲碼」盤點

兩年一度的「迪士尼D23博覽展」（D23 Expo 2019）上月底在美國洛杉磯舉行，除了吸引大量迪士尼粉絲「朝聖」外，更重要是迎接迪士尼率先披露的「重磅」計劃。 今年焦點之一，絕對是迪士尼快將推出的自家影視串流平台Disney+。事關，在迪士尼不斷製作賣座電影，鞏固其「娛樂王國」之際，一股新勢力已蓄勢待發——以全新的串流影音平台，壓倒傳統電視收視及電影票房。 《香港01》記者親自走訪迪士尼D23博覽展，聽取管理層的介紹，並找來分析員點評，全方位解構迪士尼在這場串流大戰的最新「戲碼」！ 【串流大戰新格局3之3】

在全球極速冒起的Netflix，憑借創新的串流影音服務，以至自家製作的多部原創影集及電影，吸引逾1.5億訂閱用戶捧著平板電腦收看，打破傳統媒體的界限，成為華爾街追捧的明星科企，其出品《羅馬》亦一舉奪奧斯卡金像獎，令荷里活刮目相看。

Netflix的成功，除了吸引外界艷羨目光外，還引來不少「後來者」，由媒體巨擘如迪士尼、Hulu及華納媒體，到科技龍頭如蘋果公司及亞馬遜等，都已準備好搶佔串流影音市場這塊大餅。一場串流平台的「六場大封相」即將上映，各有戲碼！

起步較早的Netflix出產的原創內容受到大眾歡迎，《紙牌屋》及《怪奇物語》等助其贏得串流服務的龍頭之位。（VCG）

陣營一、龍頭Netflix百億「銀彈」備戰

起步較早的Netflix出產的原創內容受到大眾歡迎，《紙牌屋》及《怪奇物語》等影集為他們贏得串流服務的龍頭之位。雖然公司全球擁有逾1.5億付費的訂閱用戶，但今年第二季由於加價及節目陣容較弱，美國用戶首錄下跌，接季減少13萬人。正值多個對手準備搶去其市佔率之際，Netflix繼續為製作節目「狂燒錢」作備戰，市場估計Netflix今年至少將投資100億美元於原創內容。

陣營二、蘋果、亞馬遜等科技公司「撈過界」

科技公司憑借其龐大用戶量，成為串流平台中具實力的競爭者，包括知名科企蘋果公司及亞馬遜。

蘋果公司近年將發展重心轉移到軟件及付費訂閱服務，至今已投入60億美元打造 Apple TV+原創內容，重金聘請荷里活陣容製作電影及影集，如史提芬史匹堡（Steven Spielberg）及「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）。Apple TV+將在11月1日於全球逾百個國家推出，月費4.99美元，提供7天免額外付費試用，新的 iPhone、iPad等用戶亦可獲一年免費訂閱服務。平台將藉最新優惠，將新節目送到全球約14億部蘋果裝置上。

至於另一科網巨頭亞馬遜，早已推出Amazon Prime Video，將影音服務綑綁到其網購用戶Amazon Prime之中，擁有9,650萬訂閱觀眾。他們亦積極投資原創內容，包括今年斥2.5億元高價買入《魔戒》電視劇改編權，籌劃推出一系列《魔戒》電視劇。

陣營三、內容巨頭迪士尼、HULU、HBO「大哂冷」

這場串流平台的「六場大封相」，自然少不了傳統內容巨頭，並以豐富影片庫迎戰。迪士尼過去製作大量街知巷聞的童話故事，現在推出自家平台Disney+，提供旗下Disney、Pixar、Marvel、Star Wars及國家地理的影音內容，以每月6.99美元的訂閱費留住觀眾，並推出新的Marvel影集《洛基》（LOKI）、《汪達與幻視》（WandaVision），以及《星球大戰》影集等。

Netflix在美國最大競爭對手之一Hulu，原先由傳統媒體NBC環球、新聞集團（分拆成21世紀福斯）及迪士尼共同持股，今年3月迪士尼收購成21世紀福斯後，其持股量增至六成，並奪得Hulu的營運權。該平台其出品的《侍女的故事》（The Handmaid's Tale）等影集大受歡迎，有超過逾2,500萬訂閱用戶。最新迪士尼已通過優惠計劃，將Disney+、Hulu及ESPN+三個串流平台打包，以月費12.99美元搶攻市場。

另外，有線電視亦轉型應戰。AT&T所屬的華納媒體運用旗下有線電視HBO的豐富資源，目前已推出串流服務HBO GO讓用戶收看原創內容，他們將於明年首季推出串流平台HBO Max應戰，提供《權力的遊戲》衍生劇、美劇《Friends》及DC電影《正義聯盟》等。

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專家看好蘋果 料爆併購潮

面對各陣營的串流之爭，《香港01》訪問兩位美股的資深投資者，包括有「美股隊長」之稱本地家族資產管理辦公室投資總監吳瑞麟，以及中投傲揚基金經理溫鋼城，解構這場戰役的潛力選手。綜合而言，他們認為短期龍頭Netflix面對的挑戰仍然有限，而迪士尼依賴內容上的優勢，料可企穩腳，蘋果則為亮麗黑馬。

美股隊長指，Apple擁有龐大iPhone用戶數目，加上低定價策略及新機免費試看一年，不難快速增加訂戶數目，同時現金充足可以隨時提升製作預算。溫鋼城亦同意道，如果Tim Cook（蘋果公司執行長）願意花錢發展，將有條件壯大業務，前景視乎他們未來的資源運用。

至於Netflix，溫鋼城認為，公司新增用戶增長放緩，訂閱服務價格貴，製作節目的資本開支太龐大，已見「老化」，令市場質疑其未來發展是否穩定及繼續增長。美股隊長分析指，隨著串流戰國時代正式展開，各公司月費收入能否彌補龐大製作支出，仍是一大疑問。站在消費者角度，訂閱所有公司串流服務機會有限，資金不足而全球影響力較弱的公司，容易遭到邊緣化，最終難免觸發一波收購合併潮。