娛樂王國對戰Netflix　迪士尼內容為王　專家點評三大優勢

兩年一度的「迪士尼D23博覽展」(D23 Expo 2019)上月底在美國洛杉磯舉行,除了吸引大量迪士尼粉絲「朝聖」外,更重要是迎接迪士尼率先披露的「重磅」計劃。 今年焦點之一,絕對是迪士尼快將推出的自家影視串流平台Disney+。事關,在迪士尼不斷製作賣座電影,鞏固其「娛樂王國」之際,一股新勢力已蓄勢待發——以全新的串流影音平台,壓倒傳統電視收視及電影票房。 《香港01》親自走訪迪士尼D23博覽展,並找來分析員點評,全方位解構迪士尼在這場串流大戰的最新戲碼! 【串流大戰新格局3之2】

每兩年一度的美國加州的迪士尼D23博覽會,迪士尼會向粉絲率先披露的未來「重磅」計劃,焦點之一自然是自家串流平台Disney+。(林樂謙攝)

由首部以米奇老鼠為主角的動畫開始,迪士尼多年來製作不少佳品, 如《獅子王》、《冰雪奇緣》及《阿拉丁》,更把會說話的巴斯光年及胡迪、拯救世界的復仇者聯盟、征戰太空的絕地武士、各懷異能的X-MEN等,統統拉到同一片天空下,構築市值逾2,000億美元的娛樂王園。

如今,這個娛樂王國也要進軍串流影音業務,直接「接觸」全球觀眾,理由十分簡單——大勢所趨。根據美國電影協會最新資料顯示,全球串流影音服務的訂閱人數,於2018年正式超越有線電視訂閱人數︰使用串流影音服務訂閱人數為6.13 億人(按年升27%),而有線電視訂閱人數則是5.56億(按年跌2%)。

面對傳統電視的觀眾正不斷流失,Netflix憑借新穎的串流影音服務,重新留住這群觀眾,今年第二季全球付費訂閱用戶數突破1.51億元。 商機如此龐大,自然吸引不少「攪局者」,由媒體巨擘如迪士尼、Hulu及華納媒體,到科技龍頭如蘋果公司及亞馬遜,都相繼投資串流業務,上演一場「六國大封相」。今年11月將推出自家串流平台Disney+的迪士尼,獲外界寄予厚望,公司又有何殺著?

D23吸引大量迪士尼粉絲參加,來自美國洛杉磯的Chase是其中一位,他稱迪士尼動畫陪伴他的童年歲月。(林樂謙攝)

招數一、大包圍戰術留住觀眾

迪士尼的動畫及電影一直陪伴不少人成長,深受青少年及兒童的喜愛,亦累積了一群忠實粉絲。他們推出新的串流平台時,可以亳不費力地將旗下影音自家迪士尼、Pixar、Marvel及Star Wars的四大品牌的內容展現,平台推出時將包括10集《星球大戰》電影、7,500集授權影集及100部近期電影等,繼續用招牌電影及影集留住現有觀眾。難怪中投傲揚基金經理溫鋼城也打趣道,短期迪士尼有優勢,因為公司只需將「陳年舊戲」搬出來,已可營運串流平台。

迪士尼在發展新平台的同時,停止把電影授權給Neflix,今年或將因此損失約10億美元利潤,搶佔串流市場的決心,可見一斑。

迪士尼的動畫及電影一直陪伴不少人成長,深受青少年及兒童的喜愛,亦累積了一群忠實粉絲。(林樂謙攝)

招數二、收購Fox拓成人觀眾

除了憑藉本身強大的品牌優勢,迪士尼收購21世紀霍士(21st Century Fox)大部分集團影視資產,也成為備戰的王牌。今年3月迪士尼宣布以「天價」713億美元(約5,561億港元)收購Fox,將這間傳媒巨擘收歸麾下,獲得其出品的《X-MEN》、《阿凡達》及《神奇4超人》等經典電影品牌,亦為自2012年收購擁有《星球大戰》系列的盧卡斯影業後,另一宗大型收購。

除了國家地理雜誌及《The Simpsons》30季動畫可以於Dinsey+收看外,早前迪士尼行政總裁官Bob Iger證實,將會重啟四部Fox經典作品,包括《翻生侏羅館》、《寶貝智多星》、《Diary of a Wimpy Kid》及《Cheaper by the Dozen》,並以全新形式在Dinsey+播放。

迪士尼一直擁有大量面向兒童及青少年的作品,走合家歡路線,今次收購Fox將集合更多成年人喜愛的元素,以更多元化的影音內容強攻串流平台。溫鋼城指出,要成功發展軟件,內容須足夠豐富及精彩,題材愈多元化愈好,Fox豐富的資源將為迪士尼增值。而有「美股隊長」之稱本地家族資產管理辦公室投資總監吳瑞麟也表示,若公司管理層能有效把Fox的資產整合到Disney+,將增加整體協同效應。

招數三、「銀彈」製作原創內容

觀眾訂閱一個新的平台,自然期待看到更多新的影音作品。迪士尼已準備使用原有班底,打造逾10部原創電影及25集原創影集。例如在電影票房取得大成功的《復仇者聯盟》系列,便會將「戰場」移到Disney+,製作新影集《洛基》(LOKI)及《幻視與汪達》(WandaVision)等,吸引一眾忠實的Marvel粉絲訂閱。

除了一眾耳熟能詳的品牌影集,迪士尼亦即將開拓「在地化」戰線,已邀請負責Netflix原創業務的馬特布羅德利(Matt Brodie)加盟,未來將在不同市場尋找及創造影音內容,亦考慮通過購買有關版權,製作全新的節目。

↓Disney+部分原創影音內容一覽↓

專家點評:為手上資源增加變現能力

串流平台勢將開拓迪士尼的收入來源,迪士尼估計,Disney+在最初推出數年會錄得虧蝕,目標是2024年開始錄得盈餘。美股隊長認為,只要平台訂閱用戶數目持續增長,而月費收入足以應付製作成本,長線仍然利好公司發展。訂閱制令公司現金流更為穩定,減少現時受電影、劇集推出檔期影響造成的波動。

溫鋼城認為,發展串流平台對迪士尼帶來很大的幫助,對前景樂觀,「以往大眾需要購買DVD才可重溫迪士尼的影音內容,現有只需訂閱平台便可輕易瀏覽。加上迪士尼的受眾大部分是小朋友及青少年,這群體有較多時間看電視,相信可支持Disney+的用戶量。」