證監限券商借孖展上限5倍　周五死線將至　業界憂現「斬倉潮」

證監會將如期在本周五（4日）實行券商孖展借貸新指引，包括孖展額收緊至券商資本的5倍、單一或關聯客戶的合計保證金貸款不得超過經紀行股東資金的40%、評估抵押品集中度管理等。 指引早在去年8月開始諮詢，4月正式刊憲，本周五實施，臨近實施期，業界普遍指僅半年準備期過短，有業界更指若如期實行，有機會造成「斬倉潮」。立法會金融服務界議員張華峰說，明早將與業界組織約見財經事務及庫務局局長劉怡翔，反映業界希望再推遲6個月，以及再作諮詢的要求。

張華峰指，中美談判未解決，本港處亂局及股市低迷下，業界正處於最艱難的時刻，批評證監會「官僚主義」，未聆聽業界意見，便如期落實孖展新指引，料實施後孖展借貸的靈活度會大大降低。他又說，即使證監表明實施新指引可寬鬆處理，但過往經驗證明，是否寬鬆亦是由證監決定，故期望新指引能再押後6個月才實施，與業界共渡時艱。

孖展新指引如期實行，立法會金融服務界議員張華峰冀當局再作諮詢。﹙資料圖片﹚

收緊孖展倍數 劵商收入勢大減

證券商協會永遠名譽會長蔡思聰亦表示，現時香港政治經濟環境欠佳，以致市場成交偏低，如期實行指引會令業界經營情況更惡劣。雖然按倉個案屬小數，但普遍劵商所賺的佣金不多，大部分收入來源是以孖展賺息，如收緊孖展倍數至五倍，將大幅減少劵商收入，估計大中小型的劵商亦會受波及。

耀才證券（1428）行政總裁許繹彬則指，新指引對公司不是太大影響，因耀才屬上市公司和資本充足，客戶亦分散，有團隊分析孖展風險。但他認為，新指引對小型券商或影響較大，因部分券商的佣金收入不高，轉而側重個別孖展客戶，有時更會冒高風險，以賺取高利息，容易造成孖展「爆煲」風險，故證監會為杜絕此情況而推出新指引，「只係﹙推出時﹚撞正股市下跌，但始終有實行的一天，想挽回投資者信心，市場一定要『清潔』。」

業界冀證監作兩大調整

香港股票分析師協會主席鄧聲興指出，就證監新指引，客戶需更多資金以調整孖展倍數，過往有不少客戶以孖展大額借貸。故現時，一些劵商正要求客戶補倉，亦聞說有客戶減倉。皆因若周五如期執行5倍孖展條例，證券行收緊對客戶孖展的額度及比例時，過去大額借貸的客戶，可能因未有足夠資金補倉而遭斬倉。

鄧聲興認為證監會於此事上需有所調整，第一是檢討執行對象。事實上，條例應針對個別大股東，部分人將一些股份以高於市值按給券商，以致股價炒上，造成「乾升」現象。但這些情況較少出現在一般零售劵商，而他們的客戶普遍為街客，或有小數為股份集中度較高的客戶，但不應殃及池魚。

第二，是應聆聽及接受業界意見，給予充足時間作準備。坊間一些中小型劵商需要就指引而修改電腦系統，修改內容繁複，如要通過壓力測試、調整股份集中度等，非短短六個月就能完成，證監應給予更多緩衝時間。蔡思聰更狠批，未給予充足時間更新軟件，是「畀陷阱」人踩。