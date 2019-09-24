證監如期推孖展新規　初期將酌情執法　張華峰：業界感遺憾及不滿

本港九大證券組織建議證監會，押後原訂10月4日實施的《證券保證金融資活動指引》，雙方於昨日（23日）開會約3小時，據報證監會無意押後實施日期，但同意在實施初期酌情處理違規券商。

立法會金融服務界議員張華峰指，中美貿易談判未明朗、社會撕裂下成交量萎縮，經紀經營變得困難，證監會實施新指引，令券商經營難度增加，已向當局反映意見。他指，證監會稱初期未達要求的券商，不會一刀切處理，承諾以寬鬆態度處理，亦將推出常見問題集，列明如何處理券商問題，以減低業界疑慮。

業界：未知證監會如何運用酌情權

張華峰又指，業界對證監會未有接納業界將指引押後半年的要求感遺憾及不滿，亦擔心當局未能掌握寬鬆處理的尺度，考慮向財經事務及庫務局反映。

香港證券商協會主席陳柏楠接受《信報》查詢時指，當局未清楚說明如何運用酌情權，以及酌情時效有多久，未能釋除券商的疑慮。又提到，證監會將按計劃於下月執行新指引，或令業界立即着手去槓桿，令近期已回落的成交額將進一步縮減。

證監會去年8月就《證券保證金融資活動指引》作出市場諮詢，今年4月刊發諮詢總結，落實10月4日生效。新例包括規定券商借出孖展的總額為其資本5倍。據悉，券商對孖展「封頂」倍數未有異議，而是對新例內涉及包括股票再抵押、扣減率，以及證券抵押品集中風險的監控等要求有擔憂。