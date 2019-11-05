四年開330間店　估值突破65億　奈雪之茶創辦人︰期望進軍香港

近年特色茶飲店深受歡迎，繼內地茶飲店「喜茶」進駐香港後，以茶飲配搭麵包做主打的「奈雪之茶」也加入戰團。這間人氣茶飲店，發展步伐亦不容小覷，短短四年間在全國已開設330間直營店， 去年3月完成A輪融資，估值已達到60億元人民幣﹙約66.9億港元﹚。

奈雪之茶創辦人彭心接受訪問時透露，雖然擔心本港經濟波動，但不失是「拿位置挺好的時機」，選址山頂的香港首間巨鋪已完成裝修，為登陸香港打開序幕。

「每個女生都有一個開烘焙店、或飲品店的想法。」今年31歲的奈雪之茶創辦人彭心，原先在IT企業任職品牌總監，四年前萌生這個想法，於是毅然抵押了深圳的房子，以約800萬元人民幣的創業資金，一個月內開設3間茶飲店，親自研發各款茶飲及麵包，與丈夫一同創立了「奈雪之茶」這個品牌。

首次接受香港傳媒訪問的奈雪之茶創辦人彭心表示，山頂的分店已完成裝修，面積約260平方米（約2,768平方呎），期望可盡快進軍香港。（林樂謙攝）

開設大面積店面 茶飲配搭麵包為特色

早年的茶飲品牌以外賣店為主，彭心卻反其道而行，堅持開設大面積的店面，以「一杯好茶，一口軟歐包﹙ 歐式麵包﹚」為概念，提供自家烘焙的麵包，並配以特色茶飲。她提到茶飲及麵包銷售比例為1比1，部分顧客不只是為了喝一杯茶，而是希望在店舖內享受與朋友休憩的時光，故提供此選擇。

受到年青人歡迎，奈雪之茶的發展步伐急促，彭心卻認為茶飲行業只是在剛起步的階段。她表示，茶葉原料的採購仍存在不少問題，需要投放資源發展茶場，實行茶葉標準化，又需要投資自動化設備減省人手，亦會徵求粉絲意見以研發新產品。「以前喝奶茶只是滿足想喝的需求，但現時客人會拍照並傳送到社交平台上，可見已成為一種流行的生活方式。」

香港租金下調或為好時機

首次接受香港傳媒訪問的她表示，「最近（香港）經濟波動，很多商戶的壓力都很大，大家都希望有願意開店、又受大家喜歡的品牌進駐，（租金下調）是拿位置挺好的時機，不過也會擔心，因很多商戶營業額跌了很多。」她透露山頂的分店已完成裝修，面積約260平方米（約2,768平方呎），亦曾與海港城商量開店，期望可盡快進軍香港。

目前，奈雪在全國有330間直營店，在中國經濟放緩下，彭心指出生意未受影響，集團今年開設約220間門店，營業額及盈利皆增長一倍，預計明年會再開200至300間店，2月會在美國紐約開店，期望向全世界推廣東方茶文化，成為國際性品牌。