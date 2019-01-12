喜茶時代廣場分店開幕　人龍不及沙田店盛況　等候45分鐘就有得飲

早前內地飲品店「喜茶」進軍本港，首間分店於沙田開幕時吸引大批「茶客」排隊，更不惜為買一送一優惠等候數小時。位於銅鑼灣時代廣場的第二間分店今日（12日）於開幕，現場未見如沙田分店般有長長人龍，約維持約有50人排隊。店方早前聲稱可以遙距落單的手機應用程式，今日則尚未開放使用。 有到場市民稱等候約45分鐘，認為值得等候；亦有學生顧客認為其味道較其他店舖好，寧願花較長時間等候。

喜茶新店貼出告示，稱每人每次限購兩杯飲品。（張嘉敏攝）

顧客2樓排隊 每輪10人到地庫舖位購買

「喜茶」在港的第二間分店設於銅鑼灣時代廣場地庫，排隊位置設於商場2樓。今日中午現場所見約有50人在場等候，並分批由職員帶領到於地庫的舖位購買，每批約有10人。職員聲稱，開幕首日的平均輪候時間約為1小時。

雖然店方聲稱可透過電話程式購買飲品，以減省等候時間。不過據現場職員透露，由於手機程式仍在測試階段，故未能供顧客使用。

顧客陳先生手提着兩杯黑糖珍珠奶茶，他稱因首日享有買一送一優惠，但因「冇咩朋友」，故決定獨自前來。他曾於深圳初嚐喜茶，認為味道不錯，故選擇再次前來。他稱今日等候約45分鐘，認為不算太長時間，「都值得等」，加上位置方便，故下次會再來。

同於附近學校就讀的陳小姐及卓小姐，則約等候20分鐘便買到。她們同樣曾於深圳購買喜茶，「嗰次等咗個半鐘」，故認為香港分店輪候時間合理。她們又稱，因喜茶「好飲啲」，故寧願花較長時間等候，亦不選擇其他類似的飲品店。