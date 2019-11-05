中美貿易談判傳喜訊　人民幣破7贈慶　專家﹕如有進展可上試6.9

人民幣持續強勢，今日在岸及離岸價均升穿7水平，為8月以來首次。觸發人民幣轉強的主要原因，當然與中美雙方在經貿談判中傳出好消息有關。隨著中美首階段貿易協議很有機會在短期內達成，人民幣匯價便復勇，今日更一舉收復7算大關，以離岸人民幣（CNH）計，截至晚上約7時30分，報6.9945，急升384點子。

人民幣是否可以再挑戰高位，甚至上試6.9水平？市場人士普遍預期，人民幣有力再挑戰高位，惟繫於中美雙方在經貿協議上能否再取得進展。

人民幣早前失守7算，正是中美雙方處於僵局之時。9月初時人民幣在岸價低見7.1876，離岸價更低見7.1965。至中美雙方10月重啟談判，並有進展之餘，更傳出匯率為首階段協議一部份，人民幣隨即轉勢，逐步從低位回升。

招行分析師﹕或可見6.9

《路透》引述招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽指出，中美在經貿談判傳出好消息，刺激人民幣回升至7水平。他又指出人民幣在8月時跌穿7水平，與美國決定對3,000億美元中國產品加徵關稅有關，若加徵關稅情況回復至今年6月，不排除人民幣有機會回升至6.9。惟他亦補充，目前雙方仍未決定何時及何地簽定協議，始終仍為市場上的不確定性。

平安證券宏觀團隊指出，無論從市場情緒或是基本面來看，人民幣兌美元仍有上升空間，短期內人民幣匯率在7水平上落。

平安證券列出三大理由，一方面中美有機會在短期內簽定首階段協議，為人民幣帶來支持。其二是美國經濟有機會放緩速度加快，在今年11至12月期間，美匯指數將於96至97之間上落，對人民幣帶來支持。加上中美國債息息差處於高位，而中美經濟基本面，同樣對有助人民幣升值。

王良享認為，人民幣難出現大升或大跌走勢。（資料圖片）

王良享料人民幣在6.9至7.1之間波動

星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，人民幣會走向平穩發展，預料在6.9至7.1水平之間波動。

王良享指出，中美貿易戰的發展對人民幣匯價會有很大影響，料人民幣未來一段時間會走向平穩發展，惟相信匯價難有大升，亦難有大跌。

他解釋美國明年就是總統大選年，共和黨理應不會在關稅政策作出重大變動，以免被民主黨找來做攻擊對象。隨著人民幣未必再受貿易戰影響，匯價難大跌。

王良享認為，中國需向外購入大批農產品，屆時貿盈將會減少，無法支持人民幣升勢。（視覺中國）

料中國貿盈大減難支持人民幣匯價

不過，人民幣亦不會大升，因為中國為與美國達到貿易協議，理應答應從外國進口更多糧食以及資源等，以滿足國內需求，過去幾年中國錄得大量貿易盈餘的情況將不再存在，促使人民幣匯價難大升。

除非美國再次大幅增加貿易關稅，令中美關係再次惡化，否則人民幣未來難跌穿7.1元的水平。但相信有關增加貿易關稅政策很難在短期內出現。