「荔園」重現元朗　最快明年初開幕　邱達根︰唔覺小朋友好多嘢玩

潮流興懷舊，曾經是不少70後港人童年回憶的荔園，自1997年闊別港人，近年僅以短期戶外嘉年華及餐廳等形式「回歸」，仍獲不少好評。

食髓知味，荔園主席邱達根接受《香港01》專訪時透露，正計劃與元朗大棠有機生態園合作營運遊樂場，引入荔園特色遊戲，亦會增添科技元素，項目最快明年初開幕。

有傳荔園將會租用大棠有機生態園內逾10萬呎的室內外場地，初步計劃引入叮叮船、碰碰車等機動遊戲。（莊堅毅攝）

定價「玩一日又不太貴」

項目選址元朗，較為偏遠，不怕影響人流嗎？邱達根解釋，香港的活動及遊樂設施不多，恰巧大棠有機生態園主打有機種植，遊人可以去此燒烤、餵飼山羊及白兔等，本來已累積固定客源，如果再增設有賣點的機動設施，相信可以吸引更多遊人到訪。「唔覺得小朋友好多嘢玩，多數都係行商場，唔通個個星期買張飛，飛去鄰近地區玩咩！」

對於項目會否重現荔園昔日的特色，他笑稱「有部分以前既野都會用返，一定會有公仔」，但也要找一、兩個主題吸引遊人，而機動遊戲則會注入科技元素，或會跟部分數碼港的初創企業合作。他並未透露項目的投資額及期望回本期，只稱現時還在洽談項目細節，未來會再作公布，「希望可以做到適合家庭人士玩一日，但又不太貴！」

邱達根形容荔園未來就像出品人，用不同的內容來登場，在內地就做高卡車；荔枝角則設有中菜館「荔園•流金歲月」。（龔嘉盛攝）

拆解荔園長青秘訣：最緊要創新

邱達根未有如其他品牌一樣走懷舊路線，反而希望令荔園「賣甩老土」，歷久常新。他坦言荔園必須要有新的商業模式，直至到現在仍然有不少港人記得荔園，主因正是當時荔園每隔數年便推出新項目，當年創新使人留下深刻印象，所以做任何事、不同行業也要不斷創新。「每年都有唔同野玩，先至令大家記得」

從父親邱德根（遠東發展集團創辦人、「亞視之父」）手中接過荔園品牌，邱達根形容父親是大創業家，在那個年代是不斷創新的人。「當時響新界冇人開銀行，佢就開銀行；而荔園響60至80年代，做咗好多個第一次：第一個溜冰場、第一個摩天輪、第一隻大笨象、第一個鬼屋、第一個『一蚊』拍賣等等」

他透露未來荔園會走多品牌發展，成為娛樂生產平台，不再只局限於遊樂場的項目。例如公司在內地推行室內高卡車「華荔娛樂」項目、在荔枝角則設有中菜館「荔園•流金歲月」。「荔園就好似變成咗出品人，我哋唔會只用荔園一個品牌去做，甚至未必會叫荔園」。