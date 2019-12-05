【專訪】初創融資遇冷　IT企業「尋寶者」邱達根︰總有逆市奇葩

「生意難撈」近日不時掛在香港人咀邊。究竟香港經濟情況有幾嚴峻？從10月零售銷售破紀錄大瀉24.3%、從財爺預警港府今個財年將錄財赤、從日經香港11月採購經理指數低見38.5 ，已找到答案。

經濟前景欠佳，過去火熱的創投界也冷卻下來。「亞視之父」邱德根孻仔、投身創投界逾20年的邱達根卻不以為然。他接受《香港01》專訪時坦言，每次在經濟下行周期，均有科創企業成為逆市奇葩，並親授由他聯合創辦的慧科資本，一年接觸逾千間初創企業，如何從中「尋寶」找出不多於10間來投資的秘訣！

邱達根投身創投界逾20年，參與投資的多間科技類公司先後在港交所及其他證券交易所上市。（歐嘉樂攝）

環球經濟吹淡風，但邱達根認為，經濟衰退不等於是絕境。這種樂觀精神不是掛在口邊，皆因過去20年，邱達根歷盡數次經濟大浪，一直專注於投資大中華、北美和以色列的科技企業，有不少斬獲。

他表示，每一次經濟下行周期，均有科創企業成為逆市奇葩，原因是經濟差時，不少企業都希望節省開支，透過科技的應用提高生產效率，減省人手及成本，例如使用大數據分析消費者的購物習慣及喜好，減少用於市場分析上的開支，故市況差也可以是初創企業發圍時刻。

邱達根認為，經濟下調對初創企業是有危有機，大企業在這期間會希望減少開支，「用電腦程式已減少了不少工序，使用大數據來分析客人喜好，甚至可以節省市場部人手」。（資料圖片）

初創企業須轉變營運模式

然而，在經濟吹淡風下，初創企業也不可能活在平行時空。邱達根認為他們要轉變自身的營運模式，特別是一些「靠燒錢上客」的公司，投資者已不太偏好這個發展方向，這類型的創投及天使基金也少了許多，因為「燒錢上客」需要一個龐大的市場去做，香港市場未必適合。

他建議初創公司要先做更多可帶來現金流的生意，即使經濟不景氣，也可有現金「養住自己」。例如以往公司提供免費服務供客戶使用，現時可以推出要收費的額外服務，多簽付費客戶，同時降低營運成本，延長公司的生存時間。「目前有一個真空期，初創市場的融資宗數及融資額可能會下降，要捱過這段時間。」

翻查資料，數碼港的初創企業在2018至2019年財政年度融資額達創新高的55億元，但今年4至9月（上半財年）的融資額已放緩至23億元。「初創企業將經歷一段比較慢的投資期，投資額會有調整。」邱達根提醒道。

邱達根認為，中美貿易戰令整個環球的資本市場不明朗，影響較本地社會事件更大，但每個市場也有高低潮，現在調整一下長遠來說也是好事。（資料圖片）

貿易戰下 投資者早晚要重新部署

至於這個調整期，將持續到何時，還取決於中美貿易戰何時有清晰一點的方向。他解釋，中美貿易戰為環球資本市場增添不明朗因素，投資者主要不清楚中美兩國的取態，「已經不是說樂不樂觀，是不明白怎麼走，世界第一及第二大經濟體開戰，大家不知道究竟未來是要反全球化，還是像以往全球化一樣的做法。貿易戰令科創投資者、早期或者晚期投資者，都要重新部署。」近日對零售、消費市場衝擊較大的本地社會事件，則對創投界影響不大，因示威活動暫時只衝擊本地市場。

事實上，初創界投資者十分「揀擇」。對於最初期的初創公司，天使投資者會評估該公司的科技是否較為先進或難以取替，也會看看這個科技是否可以改善現時人們的生活。 以邱達根旗下的慧科資本為例，每年接觸逾千間初創企業，但最後獲「寵幸」的不過十間。 然則初創企業如何才能獲得邱達根青睞？他表示每個基金營運有自己的準則，慧科資本較偏好上游產業的初創公司，因為這些公司有研發能力，該基金並會以技術深入度、團隊成員、以及是否在合適地方創業作為揀選標準。「不覺得若我們沒有投，就不是好公司，其實我們也錯過了不少好東西。」邱達根補充道。

邱達根表示若香港能以2至3個產業，如金融科技及生產科技等打響名堂，將可營造創業氣氛，吸引更多人來本港創業。（歐嘉樂攝）

料醫療科技成未來投資熱點

家族以磚頭起家，邱達根卻一反「傳統」，捨易取難，20年來投身創投界，近日才卸任數碼港投資配對平台「數碼港投資者網絡策劃小組」主席，他直言︰「 大家不時討論香港做不做到，應不應該做﹙創科﹚，但若果永遠倚賴金融、地產，將對下一輪的經濟動力有很大影響！」無論本港經濟高或低，科技均可帶動經濟發展，「要找到在科技領域中，有那些我們可以去做，最緊要是找到『自己的angle（定位）』，至於做硬件及設廠則可以在廣東省。」他慨嘆香港現在有數碼港及科學園，算是略有成果，但從業員數量少，行業產值低，科技業要成為本港重要產業，未來還有很長的路要走。

近年人工智能成為投資界的關注度，惟慧科資本則未有跟風投資於這類型的初創企業。邱達根透露，投資市場差不多每一年也有新風口，之前是共享經濟（share economy），接着便是AR（擴增實境）及VR（虛擬實境），但不少上游科技不是數個月就做到出來，往往是以年來做單位，累積一定經驗才做到。縱使市場在討論要做甚麼，但該基金會看看自己的本錢或基礎，來決定做甚麼會比較適合。

他預期下一個投資熱點是醫療科技，因為人們逐漸關注人口老化或如何使用令人類活得更健康等議題，醫療科技可以用基因檢測來預防疾病，未來甚至會用來治病，他相信這方面的技術會一直有突破。「會不會忽然大家去投資，我也不知道，但最少已看到有個趨勢。」