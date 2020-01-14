金融界溝通軟件「新寵」　5年估值破百億　創辦人跟過Bill Gates

即時通訊軟件日漸普及，由WhatsApp、微信到Telegram，共通點都是免費。不過，一名曾在微軟工作，直接向Bill Gates匯報的工程師則「反其道而行」，推出收費溝通軟件Symphony，每一條訊息都有三層加密，令黑客難以入侵。

這間專攻金融行業溝通平台的初創企業，後來獲包括高盛、貝萊德、摩根大通等14家知名金融機構集體投資收購，旋即成為金融界「新寵兒」，目前用戶人數達到46萬人。

公司成立五年，已進行了五輪融資，最新估值達到14億美元﹙約109.2億港元﹚。 一個溝通軟件，於「秒秒鐘幾千萬上落」的行業打響名堂，有何玄機？

Symphony亞太區總經理陳燕薇表示，現時許多交易都是跨國生意，利用溝通軟件，可加快傾談進度。（黃寶瑩攝）

客人嘗試「入侵」系統

Symphony亞太區總經理陳燕薇（Queenie）投行出身，她表示，Symphony軟件集合四大功能，包括通訊加密、協同工具、新聞分析資訊及知識管理，而加密程式也符合多國法規，因而吸引金融人士喜愛，佔客戶比超過九成，包括領投的高盛、摩根大通、花旗、滙豐等。「現時許多交易都是跨國生意，面對面傾談是過去模式，利用溝通軟件，可加快傾談進度。」Queenie說。

方便還方便，但商業社會，資訊安全還是關鍵。Queenie續稱，公司最大的優勢，除了是每條訊息都會三層加密外，每當用戶發送電郵，系統便會自動偵測，如果內容涉及重要機密資料，用戶便不能發出電郵，又或彈出視窗，再次詢問是否確定需發出，以至收件人是否正確。

「舉個例來說，香港交易所（0388）與滙豐銀行（0005）都採用我們服務，公司會為他們設立人工智能，一些基本而公開的訊息可以透過機械人判斷並傳送，員工可以即時獲得對方資訊。」Queenie坦言，不少客戶都會嘗試入侵系統，以測試Symphony是否可靠，幸而公司成立至今，從來未被黑客成功入侵。

Symphony指，每條訊息都會有三層加密。（資料圖片）

與Bloomberg是良性競爭

成立僅五年，公司已經有46萬名個人用戶，9成為金融企業用戶，更不斷加強資訊內容，如與麥格勞希爾金融公司（McGraw Hill Financial Inc）共同整合與分析標普資本 IQ 公司的數據，又與湯森路透（Thomson Reuters）合作，由湯森路透向平台提供分享圖表、新聞和數據。

消息傳出後，公司立即被形容為Bloomberg強敵。Queenie卻解釋指，兩者是良性競爭。「Symphony是以加密訊息平台起家，Bloomberg則以數據、新聞平台起家，更有龐大新聞中心，當中的溝通訊息功能亦只是附加內容。」

她反指，另一個訊息平台Slack才是真正的競爭對手，該公司於去年3月推出企業加密新工具Enterprise Key Management（EKM），功能與Symphony相同。惟其客戶主要是中小企，加上未有提供其他新聞、數據，故Symphony仍佔一定優勢。

與騰訊合作 有保心保護用戶資料

過去公司主力投資於研發及設計（Research & Design），五輪融資也集得4.61億美元（35.96億港元），Queenie指現時公司資金充裕，惟會等到收支平衡才有上市打算。未來大方針為繼續拓展業務，並主力向亞洲地區滲透，現於香港、新加坡、東京等地有辦公室，料明年第二季會在澳洲設辦公室。

為進一步打入中國市場，公司於今年11月初正式宣布與騰訊合作，其用戶可與微信網絡連結。內地用戶可依舊使用微信，並掃瞄QR code與Symphony用戶可無縫連接。對於內地監管問題，她表示，全球多個國家都有其規則。公司有信心可保護Symphony用戶的一切資料，包括任何對話、機密監控。「不同國家有不同法規，我們的程式可辨別不同地區法規，這是我們的另一個優勢。」Queenie稱。

公司於今年11月初正式宣布與騰訊合作，其用戶可與微信網絡連結。（資料圖片）

除了中國，日本亦是公司一個重點發展地區。她解釋，溝通軟件在亞洲地區使用率較歐美高，亞洲人普遍接受以溝通應用程式傾談工事。在日本，當地是一個金融體制龐大的國家，惟工作手續繁複。「如市民到銀行提款，都要排隊一段長時間，用信封包住厚厚的鈔票，生活及工作模式較為傳統化。」而且企業與企業之間亦非常保守，每每必需見面傾談生意。

創辦人David Gurle創作Prezo後兩星期，公司隨即被「投資銀行聯盟」收購，並更名為Symphony。（Twitter）

創辦人曾與Bill Gate緊密工作

公司業務遍及歐美及亞洲地區，原來創辦人David Gurle來頭不小。他原於微軟開發實時溝通軟件，直接向比爾蓋茨匯報，後來又輾轉至Skype開發商業版。修讀工程學系的他，不但會編寫程式，過去多年亦發表過不少論文及書籍寫作。

工作數年後，他轉輾至Skype開發商業版，亦從事過路透社的全球協作服務主管。Queenie亦嘆道，「就連Whatpp創辦人，都是依據他的編碼來編寫應用程式。」後來，他打工打到50歲，發現市場上有一個弊端。不同公司企業在溝通時，會使用多個軟件，如跨國企業開會時，會使用視像個軟件；有時候又用電郵、其他溝通應用程式。

David認為需創造一個多合一的溝通用具，在最初他創作Prezo。軟件推出後兩星期，被高盛（Goldman Sachs）看中，認為有利金融行業發展，於是帶領「投資銀行聯盟」以6,600萬美元（約5.14億港元）的購買了該程式，並更名為Symphony，一戰成名。