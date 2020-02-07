【港產口罩？】香港研發「可重用口罩」或在半年內面世　可洗20次

武漢肺炎疫情持續，內地確診人數逾3萬宗，630人死亡，本港亦錄得逾廿宗確診個案。隨疫情蔓延，口罩需求量爆發式增長，令市面出現大規模斷貨，全民搶口罩。

口罩荒的背後，原來香港紡織及成衣研發中心早已研發「可水洗衞生口罩」，更於2018年獲「日內瓦國際發明展」金獎的肯定。他們於訪問中透露，該口罩有望於短時間內投入市場，也有機會於香港生產。

姚磊指，該口罩水洗20次後仍防菌。（受訪者提供）

香港紡織及成衣研發中心總監（項目發展)）姚磊介紹，現時全球每年即棄口罩的使用量十分大，研發「可水洗口罩」，其中一個原因便是希望減少即棄口罩對環境造成的污染。該口罩透過採用可殺菌、過濾及支架材料，令口罩既可阻隔細菌，又可清洗重用。在20次標準「機洗」後，仍可符合美國ASTM F2100 Level 2的口罩標準，意味水洗20次後，在細菌過濾（BFE）和微粒過濾（PFE）方面，都有逾98%的效能。

為什麼該口罩水洗多次仍然防菌呢？她解釋，即棄口罩一般會有防水層，可以減少飛沫附在口罩的機會，但他們的「可水洗口罩」採用的是不同的機制，包括透過抗菌物料直接令微生物失去活性、用靜電吸附微生物及微粒，以保護用家。

陳慧欣料，該口罩的最終售價在市場應有競爭力。（受訪者提供）

生產最大難題在原材料供應

該口罩性能如此優異，卻遲遲未面世，原因之一在於生產成本較高昂，該中心總監（業務拓展）陳慧欣透露，他們在研發階段生產一個口罩的成本高達三位數字，「是不可能接受的」。她形容，該發明獲獎後，他們繼續跟不同公司商討，如何透過不同物料的組合，去降低造價。恰好最近一段時間有新進展，令他們能夠降低生產成本，去到有足夠市場競爭力的價格。

她形容，最近武漢肺炎疫情某程度上加速了該口罩的商業化，現時已跟一間香港公司和一間內地公司緊密合作，希望在半年內，或近月就可以將口罩推出市場。

姚磊補充，該技術未正式授權給兩間公司，不過現在最大的問題不是授權，甚至不是機器和人手，而是如何取得相關原材料。她指，口罩生產需要過濾材料、無紡布、抗菌紡織品等，但這些材料世界各地正搶購、在內地也被政府嚴密管控，很難取得，或令口罩生產計劃受阻，不過合作生產商也跟他們表示，不管是次生產是否可趕及應付疫情，對該產品長遠在個人衛生用品市場的前境都十分看好，一定會大規模生產。

港產口罩太少，令社會出現口罩「搶購潮」。（資料圖片）

港產口罩少 加劇「搶購潮」

全球口罩產量嚴重短缺，以口罩年產量佔全球約50%的中國為例，最大產能據報為每天逾2000萬，難夠內地14億人每天所需。不過部份地區，例如台灣卻沒有出現如香港般的口罩「搶購潮」，原因之一是台灣當地的口罩工業能日產400萬個口罩，在政府決定禁止口罩出口一個月，優先滿足本土需求後，當地口罩供應相對充足。

相較內地每天最多2,000萬個的口罩產量和台灣的每天400萬個口罩產量，香港據報現時只有懲教署月產250萬口罩，即日產約8.3萬口罩，市面自然出現「一罩難求」的情況。

不少香港市民都關注是否能有更多口罩在香港生產，陳慧欣指，看到不少廠商都有意願、興趣在港生產口罩，而他們的其他一間合作公司也是香港公司，所以認為更多口罩在香港生產的可能性很高。「當然產量是不能跟內地比，但在香港生產不是不可行。」

姚磊補充，「可水洗口罩」要在香港大批量生產口罩，其中一個問題是要找到用加瑪射線消毒的配套。現時香港消毒配套較少，他們正努力尋找相關的資源。