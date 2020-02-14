中芯破頂後轉跌　岑智勇：業績首季收入指引僅0至2％　估值或偏貴

晶片股近期受市場熱捧，但今早兩隻本港半導體股績後齊回落。中芯國際（0981）昨收市後出業績，上季受惠人民幣匯率升值，及銷售成本減低等利好，純利大增逾2.3倍。管理層在業績又提到「公司將重啟成長」，並給出首季收入指引按季增加0至2％，毛利率介於21%至23%的範圍內。

中芯今早衝高見17.92元後，一度轉跌逾4%，最低報16.22元。獨立股評人岑智勇指，中芯績前爬升甚多，料今日屬好消息出貨，而現價往績PE逾80倍，業績指引給出首季收入僅增長0至2％，可能令市場覺得估值偏貴，而趁業績先行獲利。

他指，可留意中芯研發開支佔收入比例變化，以及研發進度，指芯片愈細，技術工藝要求愈高，若未來產能繼續升級，生產更高端晶片，有機會帶動新增長引擎。他又指，貿易戰陰霾下，內地政策傾向能國產芯片，以供給本地產品，大方向有利行業。由於早前股價已抽升得多，他指中芯若股價穿16元，跌幅可能較大，建議在14.5元水平才考慮吸納。

此外，華虹半導體（1347）上季盈利跌46.5%，今早曾低跌12％，最低見19.7元。岑智勇指，華虹在技術和工藝上較中芯弱，但往往是市場炒國策的對象，又認為華虹估值較為合理，往績PE約廿多倍，若股價回落至19元以下可以考慮。