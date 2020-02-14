阿里巴巴：難料疫情對首季影響　下季收入或放緩

阿里巴巴（9988）首席財務官武衛在昨晚電話會議稱，目前難量化疫情對集團首季收益影響，集團1月份收入增長仍穩健，從2月至今的表現估算，本季整體收入增長將放緩，中國零售市場（包括兩大平台淘寶、天貓），及本地生活服務業務可能會負增長。但她補充，對中國長期消費增長前景仍樂觀，現時推出的扶助措施，長遠可轉化為集團增長動力。

武衛指，因應疫情，不少工廠未能如期復工，物流運力至今僅恢復不足兩成，令阿里中國零售市場供應端受影響。此外，阿里早前針對商戶提出系列扶助措施，包括減免平台商家經營費用、補貼快遞物流、為商家提供低息免息貸款等，該等因素均影響本季業績表現。

由於本季收入增長預期下降，武衛表示，集團已進行成本管控，減少綫下會議、差旅等開支。

問到復甦預期，阿里巴巴董事局主席張勇表示，隨着本周不少企業陸續復工，情況已有所好轉，未來會否呈現V形或U形復甦，則取決於疫情何時能夠結束，疫情耗時愈長，恢復時間將愈久。

張勇表示，餐飲到店和外賣服務比去年同期有顯著下降，因為很多餐廳沒有恢復正常運營，但是生活物資網上訂購和配送量大幅上升。（資料圖片）

辦公軟件疫情錄爆發式增長

張勇指，以往電商在生鮮食品、雜貨等品類的滲透率較低，但在本次疫情期間，用戶已經愈來愈習慣在綫上購買該類商品，長遠將成為良好趨勢；同時經歷本次疫情，更多企業將進行數碼化轉型。

對於不同產品種類需求在疫情的變化，他指食品和生活用品增長快，地面門店銷售也非常火爆，但對於服裝和消費電子產品一定會有挑戰，除供應受影響，消費者購買這些品類的意欲下降。

阿里電商、本地生活服務業務受累商家、餐廳未能如期營運，但辦公軟件釘釘卻錄得爆發式增長。張勇指，疫情期間2億用戶通過釘釘遠程辦公，同時視像會議、在綫課堂等功能大受歡迎，集團在過去10天已爭取擴大容量。