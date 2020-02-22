時裝店變陣散貨　Bauhaus平租旺區3巨舖　G2000商場店變特賣場

武漢肺炎疫情爆發，市民減少外出消費，零售商縮舖、裁員已不是新鮮事，如本地連鎖服裝店Bauhaus（0483）最新宣布關閉最多10間虧損店舖。除了關店「斬纜」外，包括Bauhaus及G2000在内的時裝店，或另短租巨舖開設特賣場（Outlet)，或索性把現有門店變身特賣場，冀加速清貨讓資金回籠，不少特賣場還設在知名商場內，「一件不留」字眼格外搶眼。

G2000創辦人、立法會議員田北辰向《香港01》表示，去年下半年買入的貨品只售出約3成，積壓大量存貨，只好以特賣場形式低價清貨，改善現金流。零售業整體「嚴冬」下，他建議，政府可向業主提供免稅誘因，即給予免租額稅務的3倍回贈，作為日後稅項抵免。

記者發現Bauhaus以短租形式加開特賣場，作散貨之用，當中英國休閒品牌Superdry產品低至４折。（林樂謙攝）

Bauhaus連開3間短租特賣場 月租大減九成

Bauhaus（0483）最新指，香港經營環境出現前所未有的困難，特別是新型冠狀病毒爆發，引致訪港人數大減及本地消費低迷，決定關閉香港8至10間錄得虧損店舖，料遣散約100名員工，估計提早結束租約，將錄得約1,600萬至5,000萬元的一次性虧損。

與此同時，記者發現Bauhaus亦以短租形式加開特賣場，作散貨之用。集團於今年2月租用尖沙咀彌敦道86至88號三層舖作特賣場，出售旗下Bauhaus、女裝手袋品牌Salad及英國休閒品牌Superdry的產品，並以4至5折價錢售賣各類皮褸、大衣及皮具。

特賣場內的各類皮褸、大衣及皮具也是以5折優惠促銷。（林樂謙攝）

市場消息指，上址總樓面面積約14,568平方呎，原由G2000以月租200萬元承租，2018年3月約滿後，業主以60萬元放長租。今次Bauhaus以短租形式承租，料月租僅20萬元，呎租約14元，較G2000舊租大減九成。

翻查資料，近年業績走下坡的Bauhaus，近月不時短租散貨。該公司去年11月又以30萬元租用旺角西洋菜南街Forever 21的約1.9萬呎舊址，至今仍然承租；同年12月又以每月約30萬元短租銅鑼灣軒尼詩道與波斯富街交界的3層複式舖。換言之，計及新開的尖沙咀店，Bauhaus特賣場短時間内於傳統三大旺區「插旗」。

G2000旗下多間分店變身臨時特賣場，包括銅鑼灣怡東商場、九龍塘又一城、九龍灣德福廣場及荃灣廣場的分店。（林樂謙攝）

G2000門店變臨時特賣場 助現金流轉

除了租短街舖用，也有服裝店將固有店舖變身「散貨場」。記者發現，G2000旗下多間分店已「變身」臨時特賣場，當中不乏商場舖，如位於銅鑼灣怡東商場、九龍塘又一城、九龍灣德福廣場及荃灣廣場的分店，店内有「一件不留」等宣傳標語格外吸睛，部分女裝上衣、外套及褲以99元發售，惟現場所見，人流仍然不多。

據G2000官網介紹，旗下品牌在香港有39間分店，公司職員指，其中10間分店為固定特賣場，包括北角港運城及樂富廣場等，由於集團要進行清貨去貨，更多門店亦會轉為臨時特賣場。

G2000創辦人、立法會議員田北辰表示，服裝存貨須於9個月前購入，惟去年7月至今生意轉差，買入貨品只售出約3成，積壓大量存貨，只好以特賣場形式低價清貨，未必能錄得利潤，惟能幫助現金流轉。目前他計劃將所有店舖的面積縮細，並關閉租金減幅較少、位於遊客區的2至3間分店。「如果業主唔肯減租，就要全部（分店）閂哂。我地（業界）預計呢一年都係零旅客，即使疫情過去，社會事件都唔會停，生意最多恢復到前年同舊年既五成左右。」不過，他強調裁員減薪「可免則免」，認為在業界長期缺人下，未來市況轉好時較難聘請員工。

學者指特賣場可暫時維持員工生計

中大商學院客席教授冼日明表示，服裝業最大問題為存貨積壓，企業普遍為減低成本，必定會大量生產貨品，例如料冬天時毛絨大衣會熱賣，便要提早預留更多庫存，惟過去半年零售業市道差，實際銷售與預期產生巨大落差，積累不少貨品，鎖死現金流之餘，又佔用倉庫位置。同時，服裝與其他商品不同，強調款式設計及功能性，即使不是當季款式亦可以出售，故企業只好減價清貨﹐又或者以特賣場形式，將過去2至3年的款式一併出售。

他估計，服裝行業的前景不太樂觀，現在市民每天戴口罩及減少外出，對購物及打扮的意欲亦下降，市面上的零售店舖只好收縮業務或結業，惟裁員是艱難的決定，因為待市況轉好時或缺乏人手，認為企業把店舖轉為特賣場，可暫時控制成本，以及維持一部分員工的生計，為「無辦法之下的辦法」。

G2000創辦人、立法會議員田北辰說，業界與業主協商減租難起作用，必須由政府界入呼籲減租。（資料圖片）

田北辰倡政府提供減租免稅誘因

田北辰另透露，他本人致電業主要求減租時，曾聽過「依家咁既環境就要我減租，兩年前遊客黎香港買野，你做到停唔到手既時候，又唔見你主動加租畀我？」故他認為與業主協商難起作用，必須由政府界入呼籲減租。他建議，政府可向業主提供免稅誘因，即給予免租額稅務的3倍回贈，作為日後稅款抵免，假設商戶每月須繳租金200元，業主提供租金減半，在此方案下業主可享有100元應繳稅款的3倍回贈，即49.5元，用作日後減稅之用。

他又提及，目前商界就政府該派錢給那類行業人士不少爭議，由於企業盈利減少會影響稅收，認為若政府使用此方案，不但不用主動派錢，更可以由市場機制作評審，讓業主衡量市況再判斷須減租商戶，在租金收入必然減少下，亦不用擔心方案被業主濫用。