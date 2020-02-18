傳逾200零售商罷市要求減租　海港城約20舖停業　LadyM關3分店

社會事件加上武漢肺炎爆發，本地零售步入寒冬，有傳媒報道，今日約有50個品牌、涉約200個零售商將會罷市，主要包括商場店舖，要求發展商為首的業主減租。

報道指，零售商將關閉店舖24小時，或暫時關閉一段時間，罷市涉及14個主要商場，包括九倉置業（1997）的海港城、新世界（0017）的K11 Musea、新鴻基地產（0016）的新城市廣場，以及恒基（0012）、新地及中華煤氣（0003）的IFC商場。

發起今次行動商戶代表KIM（化名）的今日在電台節目中進一步表示，今日罷市的商戶涉及600至700間店，包括零售及餐飲業在內。他在節目中指，地產商減租只讓部份租戶受惠，「新地公布當日，連租務部都唔知，有啲都依家都未有書面通知。」機場或港鐵的商場更「衰過地產商」，過去8個月「零資助」。他希望商場可以與他們同步過冬。

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Lady M要求減租關3間舖

報道提及蛋糕店Lady M、鞋履品牌Lacoste、Timberland及Club 21等為罷市成員，惟VF集團回覆《香港01》查詢時澄清沒有參與罷市，最近集團旗下品牌Vans、Timberland店舖等因應疫情而縮短營業時間，目前Timberland分店仍然每日營業。

Lady M位於海港城的門店今日亦有營業，Lady M公關向《香港01》透露，旗下位於IFC商場、又一城及新城市廣場的店舖今日暫停營業，近期餐飲業生意大跌，不滿商場在這市道下仍然不減租，故決定將暫停營運3間分店，其餘分店則如常營業，暫時未知行動會持續到何時。

香港零售管理協會回覆指不知情罷市事件。《香港01》亦向部分被指參與罷市的品牌查詢，暫時未獲回覆。

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海港城約20店舖停業

記者走訪海港城視察，發現有約20間店舖暫停營業，單是海運大廈地下一層已有16間店舖停業，主要為童裝品牌，包括國際品牌Fendi及Chicco，部分商舖店門告示指因應市場情況而暫時停業，亦有店舖未有貼上告示。而同層的KFC及Häagen-Dazs稱因市況及疫情而停業，屈臣氏則稱內部工程所致。

有同層童裝品牌商戶表示，部分已停業店舖已關閉一段時間，部分則今日才暫停營業，對罷市行動不知情。有顧客「摸門釘」，稱不知道罷市行動，會待下次再訪。商場職員則稱，因武漢肺炎爆發，近期不少商戶因保障員工安全而調節營業時間或停業，未知有關商戶停業原因為何。

又一城內多間店舖未有營業

記者今日中午前往又一城商場，恰巧發現有少量商店「落閘」未有營業，包括鞋履品牌 Lacoste、GEOX、嬰兒用品商Mothercare及服裝品牌Nicolas & Bears等。

其中Mothercare及Nicolas & Bears分店門上貼有告示，指因應市場情況，店舖暫停營業，GEOX亦指考慮到目前情況暫停營業，但無提及何時恢復營業，暫未知是否與今次罷市行動有關。

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另外，被指參與罷市的Lacoste ，旗下又一城店中午仍未開門營業，玻璃門亦無貼上任何告示。