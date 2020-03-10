習近平訪武漢恒指即彈　藺Sir：壞消息未到齊　料恒指再跌2000點

環球股市掙扎於肺炎疫情之際，一場石油戰爭即掀起環球股災。美股隔晚罕有觸發「熔斷」，要停市15分鐘，道指收市瀉2,013點或7.8%，為歷來最大單日點數跌幅。歐洲及中東多個主要指數高位累跌兩成，正式墮入技術熊市。

恒指昨日大跌過千點後，周二開市高開245點，其後一度收窄，但國家主席習近平訪武漢報導一出，升幅逐步擴大，中午收市抽升454點，收報25494點。不過，有股評人指出，恒生指數恐要再跌2,000點，現時僅為技術性反彈。

藺Sir：恒指可再跌2000點

資深財經分析師、人稱「藺Sir」的智易東方證券行政總裁藺常念受訪時指，恒指今早僅為技術性反彈，環球股市仍在消化油價暴跌和肺炎疫症的消息，「但現在壞消息仲未到齊，疫症蔓延造成的封城，消費大跌，影響工業產品需求，都未發生。好事是，中國疫情稍為受控，但對經濟的負面影響才剛剛開始。」

他指，近日公布的中國2月汽車銷售急跌80%，相信其他行業都會有類似情況，如舜宇光學（2382）昨公布手機鏡頭2月出貨量按年升48%，但按月卻跌逾一成。他認為股市跌幅仍會持續，「現在說反彈仍然太早，考慮到美股未跌完，港股反彈一陣，補完倉又會再跌過，覺得恒指仲會跌多2,000點，（貿戰底24540點）一定守唔住。」

隔晚美國急挫時，利率期貨曾顯示有逾5成機會，下周聯儲局會減息1厘，現時則仍有近2成機會。藺常念在訪問中多次強調，即使聯儲局再減息至接近零「都係無用」，因疫情爆發時，人們根本不會出外消費，他又形容美國總統特朗普為「把頭埋在沙裡的鴕鳥」，不仿傚意大利實施封關，「即係仲有幾個月衰」。

葉尚志：股市面對套現壓力 慎防系統性風險

第一上海首席策略師葉尚志亦指，恒指未來有機會跌穿2018年的貿戰底部24540點，最大跌市源頭是疫情擴散的影響。他相信，股市暫時已消化油價暴跌的消息，但現時仍見股票不同板塊輪流下跌，並出現互相拖累的惡性循環，需要警惕一旦出現「系統性風險」，牽涉範圍將相當廣。

策略上，除非較早前已意識到並作出部署，他認為散戶現階段將資金轉往避險已經太遲、未必合適。他又指，投資時博反彈一定要注意風險，不建議「彈緊時追」，而現階段市況下，好和不好的股票都面對套現壓力，縱使看好一些互聯網龍頭，他亦籲先稍等一會。

減息傳統上有利地產股，葉尚志認同有避險作用，但對本地股仍然謹慎，因香港經濟各方面正在面對極大挑戰，同樣地，他認為香港市場貢獻九成盈利的滙控（0005）亦難反彈，因減息令銀行面對息差收窄壓力，加上經濟下行，直言「全世界的銀行股都要再觀察」。