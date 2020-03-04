【田北辰專訪】G2000不戀棧任何舖位　料旺區滿街金舖光景不復在

人稱「田二少」的田北辰是立法會議員，也是成功的生意人。他創立的本地知名時裝品牌G2000，全球擁有超過700間分店。然而，生意做得大，在零售寒冬下受到的打擊也大，G2000高峰期單是旺角已有5間分店，現僅餘亞皆老街及朗豪坊兩分店，其他地區個別門店更需要轉為臨時特賣場散貨。

見慣風浪的「田二少」，沒有因此叫苦連天，暫亦未有裁員計劃，但就陷入與業主傾減租的拉鋸中。逆市反思，他認為自由行黃金時代已過，長遠零售業不可過於側重某區域的消費者，同時零售商將縮減舖面，以減低租金負擔，「好處係有咩浪打黎，都唔洗死得咁慘！」

零售寒冬下，生意減少，服裝最容易飽受「壓貨」之苦。 田北辰解釋，服裝業一般要提早入貨，不能「話縮就縮」。以G2000為例，今年1月、2月出售的服裝，其實去年4月已要落單生產，如果客人大減，就會去不到貨，「一件衫原本賣10蚊，依家就減到5蚊，如果唔減價，出年3蚊都冇人要！」。

因此，G2000早已「變陣」，將不少分店轉做臨時特賣場，包括銅鑼灣怡東商場、九龍塘又一城、九龍灣德福廣場及荃灣廣場等門店，希望盡快清貨，好讓資金回籠。

田北辰說，因G2000內地工廠仍未復工，夏季產品將會較原定時間延遲約1個月推出。﹙資料圖片﹚

疫情過後一年 入貨量料減半

田北辰去年底向傳媒透露，集團生意大減三成，今年初又來一場疫情，情況相信更差，「內地客的生意變零！」。他指出，為應對疫情，G2000調整了入貨計劃，在疫情過後的一年內，公司也只會入相當於正常時期一半的貨量。與此同時，由於內地工廠仍未復工，估計夏季產品將會較原定時間延遲約1個月推出。

生意淡薄，田北辰偏向不裁員減薪，暫叫員工放無薪假，但就積極縮減大舖面積，又與大業主周旋。他透露，對於租約即將到期的店舖，因業主怕短時間內難以找到人頂租，故議價能力較大，公司在洽談續租時，假若業主不肯減一半租，他會拒絕磋商，「做唔到我就走，唔會戀棧任何一個舖位！」至於有現成租約的店舖，不少業主企硬不肯減租，他希望港府出手，推出免租額稅款抵免方案，作為誘因鼓勵業主減租。

田北辰坦言本港會否出現失業潮及倒閉潮，則要視乎疫情持續時間，以及本港決定全面封關多久，時間愈長，衝擊就會愈大。（資料圖片）

遊客區店舖將大洗牌

零售業走過黃金十多年，零售商賺不少，市況逆轉即籲減租，又怕不怕被指「輸打贏要」呢？田北辰回應指，經濟有盛有衰是自然的事，坦白說業主是不需要同情租戶，但社會運動是「人禍」，新型冠狀病毒是「天災」，令本港零售業雪上加霜。「生意人明白經濟上落，係本來就要承擔嘅風險，但天災人禍就另計，所以業主減租係好重要，如果我係業主，我都會出手。」他續道，社會運動歷時6個月，疫情起碼持續3個月以上，將使許多企業現金周轉出現困難，部分可能已開始錄得虧損。

事實上，即使業主不肯減租，最終也要面對現實。田北辰不諱言，香港零售業的起伏跟內地旅客數量息息相關，「佢地黎，生意就好到嚇死人，成條街都賣珠寶，乜嘢都唔洗賣，租金升三倍；佢地一唔黎，一半租都冇人要！」經此一役，他意識到自由行黃金時代已過去，長遠零售業亦不可過於側重某區域的消費者。「大部分零售商未來將會縮減舖面，以減低租金負擔，而遊客區全部金舖嘅光景不復存在，將會大洗牌，各行各業都有，唔會全部賣珠寶，本地人買得幾多珠寶！」

沙士過後，香港經濟急速復甦，但這次歷史恐怕未能重演。田北辰認為沙士後本港經濟「V型反彈」，只因中央送了自由行大禮給香港，當時是「由冇變有」，現在則是「完全不同的世界」，反修例風波是有「後遺症」，相信日後仍有部分人會繼續針對內地旅客。

田北辰認為是次本港零售業面對太持久的衝擊，企業容易在現金周轉出現困難。（龔嘉盛攝）

加強網上銷售 推創新質料產品

他預期社會運動短期內不會結束，疫情過後，公司的內地客生意將由以往約30%至40%，降至約10%；另一邊廂，本港經濟陷入衰退，不少行業員工需要放無薪假，市民消費將更手緊，估計本地客生意下挫10%，整體生意最多只有以往的五成。

G2000未來將會加強網上銷售業務，產品會不斷推陳出新，例如使用吸濕排汗、有彈性、抗皺等布料製衣，推出嶄新質料的獨家產品，吸引客人選購。他稱：「我啲西裝著住黎追巴士、跑步，成身大汗都唔覺焗促，著成日都唔會整皺。」

疫情過去後，本地旅遊業亦要重新出發，田北辰建議港府發展有持續性，不用經常注資的運動旅遊產業，例如將部分欣澳填海的地皮用作興建賽車場，除了可以增加就業，賽車場場地也可用作單車道路賽及馬拉松賽事，冀透過推動不同種類的運動，吸引旅客訪港。