防疫用品帶動整體銷情　日本城主席魏麗霞：逆市是大膽投資機會！

疫症當前，市民無心外出消費，零售行業一片愁雲慘淡，惟家居用品如口罩、紙巾、酒精搓手液等反而成為「搶手貨」，日本城近期靠售賣口罩等防疫物資，逆市下顯著帶動銷售。

疫症改變了港人的日常生活，由搶限量牌球鞋，轉為搶口罩；從逛商場購物，變成在網上平台消費。今年踏入29周年的日本城，其主席兼行政總裁魏麗霞接受《香港01》訪問時表示，實體店始終是集團的「DNA」，即使遇上疫情危機，她仍大膽擴充業務，料下個財年開設10間分店。

魏麗霞由兼職員工做起，就讀大學時在北角家品小店打工，後來與老闆劉栢輝成為拍擋，創辦日本城，母公司國際家居零售﹙1373﹚於2013年於主版掛牌上市，現市值逾13億元。她認為，「人、貨、舖」是零售商最重要的三個元素，回憶起沙士時期曾逆市擴張，吸納大批人才，為之後10年發展打好基根。17年後不幸再遇疫情，她同樣抱樂觀態度，認為是大膽投資的好時機。

日本城主席兼行政總裁魏麗霞相信，實體店始終是集團的「DNA」，故「疫市」下仍大膽擴充業務。﹙龔嘉盛攝﹚

重新定位 「不能只以家品作招徠」

這次疫情對零售業是一個巨大的考驗，訪港旅客驟降、本地消費意慾低迷，同業無奈出現裁員及倒閉潮。魏形容，疫症對售賣民生用品的日本城影響較微，集團亦把握時機銷售口罩、酒精搓手液及消毒清潔用品等，顯著帶動整體銷售。她又指，集團早年發展網上平台，在疫情下正好發揮作用，客流量於農曆年後增加約5倍，客人可隨時查詢產品資料及訂貨，並結合日本城的店舖網絡，選擇免費到店取貨或送貨上門。

疫市下，不少人改為網購，但她仍然相信實體店有其優勢，「香港人想要的便利是非常獨特，海外國家或內地會追求送貨速度，但在香港，即使送貨再快，他們亦未必方便安在家中等簽收，讓他們隨時到門店取貨反而更方便。」除了售賣耐用、單價較高的家居用品外，集團亦引入更多單價較低、消耗性的個人護理產品及文具等。目前佔所有商品逾四成，「網購威脅好大，我們要改變商品種類，不能只以家品作招徠，將日本城轉型，以便利生活綜合店為新定位。」

魏麗霞表示，因現時供應鏈存有不確定因素，會盡量入更多現貨做好準備，料年底倉存會上升。﹙龔嘉盛攝﹚

下個財年料開設10間分店

經歷過2003年沙士、2008年金融危機，到今次新冠肺炎疫情等，魏麗霞認為，「每次考驗都是很好的成長經歷，今年是日本城的人、貨、舖最強的一年，這個環境是大膽投資的機會，為未來5至10年的發展做好準備。」她指因現時供應鏈存有不確定因素，會盡量入更多現貨做好準備，料年底倉存會上升。

目前集團旗下三個品牌中，日本城在港有281間分店，新品牌「123 by ELLA」和「多來買」則分別有31間和5間分店。日本城長期走大眾市場，售賣價格便宜的家居用品，魏麗霞介紹道，「123 by ELLA」則主打年輕及女性化市場，以個人為中心，售賣化妝品、護膚品及電子產品等，「多來買」則主打零食及個人護理產品。她指集團將繼續以平行進口採購貨品，未來會先集中發展新品牌，以多品牌形式增加市佔率。

魏麗霞表示，疫情對行業而言是一場「痛苦的硬仗」，亦是長遠必然到來的一個挑戰。﹙龔嘉盛攝﹚

疫情帶來痛苦硬仗 業界須把握機會改變

零售市道愁雲慘淡，魏麗霞認為，疫情對行業而言是一場「痛苦的硬仗」，亦是長遠必然到來的一個挑戰，「若干年後回頭再看，可能正因為這次打撃，才能零售業找到新方向，如果沒有契機逼使大家徹底改變，行業會繼續用過去十多年的既定模式，一直落後於海外及國內市場。」她直言，零售業過於依賴遊客，旺區租金存在太大泡沫，街道及商場店舖一式一樣，令本地人無法享受購物，反而會選擇到外國網站消費，亦扼殺了本地新品牌的發展。

她認為，企業需盡快改變銷售策略，包括銷售對象及模式等，「要吸引本土消費，起碼要自給自足，遇到危機時公司要有得守，現時商戶規模『愈大愈死』，具創意的小本經營生意可能把握到機會。」