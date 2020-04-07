【新冠肺炎】日本城母企：防疫產品支持生意　沒有裁員計劃

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計個案突破900宗，達到915宗。本港多個行業大受打擊，日本城母企國際家居零售主席兼行政總裁魏麗霞今日（7日）在新城電台節目中表示，而近月肺炎疫情對整體零售業有很大打擊，如同致命一擊。惟企業有在疫情把握時機，採購口罩、消毒液等防疫物品，而銷售這類產品對整體生意有支持。她又指，零售行業一直面臨人手短缺的問題，而上年修例風波至今，其集團的人力資源壓力則得以紓緩，能夠聘請足夠人手，而集團現時亦未有裁員的計劃。

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國際家居零售主席兼行政總裁魏麗霞稱，近年受租金、人工高企影響，零售業經營困難，而近月肺炎疫情對整體零售業有很大打擊，如同致命一擊。惟國際家居有在疫情把握時機，採購口罩、消毒液等防疫物品，故銷售這類產品對整體生意有支持。

魏麗霞又指，本港租金高企，多年來一直對行業造成經營壓力。而疫情期間，政府相關機構，例如港鐵減租五成，而其他業主也有減租，幅度則不超過三成，她期望業主能和行業共同度過難關。她又指，零售行業一直面臨人手短缺的問題，而上年修例風波至今，其集團的人力資源壓力則得以紓緩，能夠聘請足夠人手，而集團現時沒有裁員的計劃。

魏麗霞表示，集團旗下有數個品牌，包括售賣日常用品的日本城及售賣個人飾品、美容美妝的123 By Ella。魏麗霞稱，集團會擴張旗下品牌， 並轉型成為便利生活綜合店，銷售消耗性產品，同時會繼續發展網購，並利用線下資源支持網購。